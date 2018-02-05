Близнецам Райво и Элвису нужна помощь

В этой семье - трое детей. Двое старших - братики-близнецы, инвалиды с детства. Малыш - жизнерадостный красавчик и умничка.

Cейчас семье очень нужна поддержка

В фонде ZIEDOT.LV открыт для семьи тяжелобольных близнецов Райво и Элвиса Даугисов специальный СЧЁТ ПОМОЩИ.

Телефон 90006383 (1, 42 евро) помогает собрать деньги на помощь по уходу за мальчиками (один братик-близнец – лежачий, второй – колясочник). На год семье нужно 6144 евро.

Если бы несколько лет назад кто-то рассказал Ингуне, как сложится её судьба, она сказала бы: «Так не бывает!». Это действительно невероятная история удивительной женщины, у которой нам всем есть, чему поучиться.

Зеленая лампа |

Маленький Ренарс - красавчик и умничка. Он любит играть со старшим братом - забирается к нему в инвалидное кресло и просит, чтобы мама катала их по комнате.

Жизнь для Ингуны перевернулась в один день – в день рождения её двух сыновей-близнецов. Живет она в Калснавском округе. Роды начались преждевременно и были тяжелыми. В роддом в Мадоне её привезли ночью. Появление на свет близняшек требует от персонала высокой квалификации и мастерства. Принимать сразу двоих – одна из самых сложных задач акушерства. Ведение таких родов поручают самым опытным врачам в дежурной бригаде.

В ночную смену в районной больнице всё пошло не так. Утром Ингуну отправили в Екабпилс, затем – в Ригу. Про такие жизненные ситуации, говорят – тяжелый случай: у неё на руках оказались два ребенка-инвалида с букетом сложных неизлечимых диагнозов.

В фонде ZIEDOT.LV открыт для семьи тяжелобольных близнецов Райво и Элвиса Даугисов специальный СЧЁТ ПОМОЩИ.

Телефон 90006383 (1, 42 евро за звонок) помогает собрать деньги на помощь по уходу за мальчиками. Как только им исполнилось 18, они лишились ряда льгот и пособий, положенных детям На год семье нужно 6144 евро.

... Отец детей очень быстро исчез, молодая мама вернулась к родителям , и вся жизнь семьи оказалась подчинена выхаживанию и лечению мальчиков. Ингуна всё думала, что ж такого надо было сотворить, чтобы на твою голову обрушилось такое наказание. Потом она впала в отчаяние. А с годами решила, что это – урок. Любви, терпения, cмирения. И пришло понимание, что на самом деле это - благословение… Но это уже потом, когда, казалось, что выплаканы все слезы и вымотаны все нервы.

Сыновей она назвала красивыми романтическими именами - Райво и Элвис. Сейчас им по 19 лет. Райво может сказать несколько слов и при поддержке сделать несколько шагов. В школу его возят на инвалидной коляске.

Элвис – лежачий. Он почти прозрачный, с тоненькими ручками и ножками. Кормит его мама из бутылочки с соской. В его комнатке всегда тихонько играет радио – мальчик любит слушать музыку.

Когда cтало ясно, что Ингуне придется всю жизнь быть при мальчиках няней и сиделкой, врачи настоятельно и довольно аргментированно советовали ей отдать их в специнтернат и начать новую жизнь.

Однажды, уступив уговорам, она даже решилась поехать посмотреть, как там всё устроено. "Я как только представила, что мой мальчик будет лежать в палате на 20 человек, где на всех 2 нянечки, чуть в обморок не упала. Это просто нереально – всех покормить, переодеть, просто пообщаться. К тому же у Элвиса случаются приступы, и нужно немедленно оказать помощь… А если никого не окажется в этот момент рядом..."

За эти годы эта хрупкая женщина делала всё, чтобы помочь своим мальчикам – возила в Трускавец, в Тулу, испробовала все возможности в Латвии. Сейчас она возит их на реабилитацию и физиотерапию в Мадону.

Она отдает себе отчет, что лучше им не станет, но можно облегчить их состояние, снять боли, предотвратить приступы и главное - окружить теплом и заботой.

Сейчас бабушки у мальчиков уже нет, дедушка старенький и сам болеет, так что приходится рассчитывать только на свои силы.

Благодаря посланным испытаниям Ингуна стала другим человеком. Если бы не горе, она не обрела бы душевную мудрость, cилу и веру в себя и понимание того, что всё в жизни не напрасно.

Это - любовь

И вот однажды в интернете у неё завязалась невинная переписка с симпатичным мужчиной из другого района. Оказалось, что в Мадоне у него живет брат, и на выходные он едет его навестить.

Договорились встретиться. Ингуна решила ничего не скрывать и сразу рассказала о сыновьях. Его это не остановило и не смутило. Они стали встречаться. А через некоторое время на свет появился маленький Ренарс. Совершенно здоровый и жизнерадостный ребенок. Так у Райво и Элвиса появился младший братик. Сейчас ему 3 годика.

-Это судьба! - в один голос воскликнули мы на этом месте в истории Ингуны. – И чудо!

- Это любовь, – cказала она.

Муж Ингуны много работает, чтобы обеспечивать семью. Он единственный кормилец. А отношения в семье очень теплые, такое встретишь нечасто. Ингуна очень милая и улыбчивая, она не жалуется и научилась принимать жизнь как есть – со всеми трудностями и радостями.

Не так давно семье дали социальную квартиру в поселке Калснава Мадонской волости. Здесь очень уютно и всё продумано, чтобы управляться с инвалидной коляской – первый этаж, широкие дверные проемы.

Маленький Ренарс носится по комнатам, как ураган. Вдоль стены – целая автостоянка: множество игрушечных машинок.

"Мои мальчишки в машинки не играли, вот Ренарс за троих наверстывает," - улыбается Ингуна. Малыш иногда с хохотом забирается на колени сидящему в коляске Райво и приглашает маму покатать их по квартире.

– Когда Райво был маленький, медсестры в больнице шутили, что вырастет сердцеедом. Если бы не болезнь, он у нас был бы красавчик, у него яркие черты лица – Ингуна с любовью смотрит на старшего сына.

– Но, что случилось, то случилось. Как вышло, так вышло.

Обыкновенные чудеса

Перед Новым Годом Райво видел в лесу чудо - зацвёл орешник.

В их поселке есть Arborētums (дендрарий, питомник декоративных деревьев). Перед Новым Годом Райво со школой побывал там на экскурсии и видел настоящее чудо - в декабре ярко-жёлтыми сережками зацвел орешник. В этой семье этот невероятный факт восприняли как ещё одно подтверждение, что чудеса случаются.

На что нужна помощь

Ингуна 24 часа в сутки привязана к детям – близнецов без присмотра нельзя оставить ни на минуту. Даже в городе сложно найти няню, которая помогала бы с такими тяжелыми детьми. Это огромная ответственность и труд – и физический, и моральный. Тем более это проблематично в маленьком поселке.

Райво с мамой и няней Марой

Присматривать за мальчиками, когда маме надо хоть на пару часов отлучиться по делам - в поликлинику или в магазин – согласилась их крестная мама - Мара. Это стало настоящим спасением и огромным облегчением.

Мара прошла обучение по уходу за тяжело больными детьми в рамках совместного проекта Ziedot.lv и Общества инвалидов и их друзей «Апейрон»- «Милая нянечка». Государство услуги няни не оплачивает.

Поэтому в рамках проекта для каждой нуждающейся в нянечке семьи по предоставлению медицинских документов открывается отдельный счет для пожертвований - на 256 евро в месяц на ребенка. Это стоимость, включая налоги, 32 рабочих часа няни в месяц (8 часов в неделю). На весь год семье нужно 6144 евро. И мама сможет рассчитывать на помощь няни для тяжелобольных мальчиков хотя бы два раза в неделю.

Добавим лишь, что как только Райво и Элвису исполнилось 18 лет, по нашим законам, им стали не положены доступные ранее льготы и прекратилась выплата детских пособий.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Райво и Элвиса Даугисов в ZIEDOT.LV - по ссылке ЗДЕСЬ.

Никакие отчисления или проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно также банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Raivo un Elvim Dauģiem

Благотворительный телефон – 9 000 63 83 (1,42 евро за звонок)

Перечислить деньги через банковскую карточку можно прямо на страничке Райво и Эвиса по ссылке ЗДЕСЬ - нажав жёлтую кнопку «Пожертвовать» в верхнем левом углу и выбрав нужную сумму. Важно знать, что никакие отчисления с пожертвованных на счет денег не берутся.

Проценты с пожертвованных сумм не берутся.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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