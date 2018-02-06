1532 звонок был сделан в помощь Татьяне Андреевой из Лиепаи за неделю! Это составило 1911 евро. Плюс на её счет поступило 3492. Всего за неделю с момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, которая рассказала историю Татьяны, было собрано 5403 евро.

Сбор средств продолжается. СЧЕТ ПОМОЩИ.

Зеленая лампа |

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ Татьяны Андреевой - по ссылке ЗДЕСЬ.

Три раза Татьяна обращалась за помощью в Министерство здравоохранения и Службу национального здоровья, но получила ответ, что препарат, который может спасти ей жизнь, не входит в перечень компенсируемых лекарств. В помощи государства ей отказано. Надежда только на помощь людей.

Здесь стоит добавить, что, если бы врачи не затянули с постановкой диагноза, то лечение можно было бы начать на более ранней стадии - из-за проволочек в нашей медицинской системе потеряли почти год. СЧЕТ ПОМОЩИ.

Тётя Таня

В этой невеселой истории есть невероятно трогательный момент. В программу «Зеленая лампа» с просьбой помочь Татьяне обратился 18-летний лиепайчанин Денис Каргин, о котором мы рассказывали в нашей программе в июне прошлого года. Татьяна – его крестная мать.

Денис – мальчик с особыми потребностями и огромной силой воли. Несмотря на диагноз ДЦП, он начал заниматься фигурным катанием. В августе, благодаря поддержке наших радиослушателей, читателей и фонда ziedot.lv, Денис успешно прошел курс реабилитации в центре Poga. Он стал лучше ходить, двигаться, координировать свои движения. Денису нужно продолжать реабилитацию.

Но Денис, несмотря на то, что помощь очень нужна ему самому, передал на лекарство для Татьяны 1898 евро из средств, предназначенных на его лечение и реабилитацию. Иными словами – поделился здоровьем. В данном случае он решил, что это важнее.

Мы спросили Дениса, почему он решил так сделать. А он ответил, не задумываясь: "Тетя Таня – моя вторая мама. Я очень хочу, чтобы она вылечилась и жила долго.".

Eже после первого курса cпасительного лекарства Татьяна почувствовала, что ей реально становится легче. "Я стала оживать", - говорит она.

Это препарат новейшего поколения – он способствует увеличению продолжительности жизни БЕЗ прогрессирования заболевания.

Стоимость одного курса - 3864 евро. Курс длится 21 день

В фонде Ziedot.lv для Татьяны Андреевой открыт СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую на оплату лекарства. На страничке Татьяны публикуются отчеты о потраченных средствах.

Важно знать, что никакие отчисления с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно, сделав перечисление денег через банк. Проценты с пожертвованных сумм не берутся.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Tatjanai Andrejevai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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