Зеленая лампа |

Сегодня гостьей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom будет Рената СОТИРИАДИ, ученица Юрия Любимова, которая много лет работала режиссером театра на Таганке. Сейчас она по приглашению нашего кукольного театра выпускает в Риге детский спектакль "Крокодил Гена и Чебурашка". Премьера - уже в феврале.

Рената также поставила любимую детями и взрослыми сказку "Снежная королева" в Рижском русском театре имени М.Чехова. У нее много замечательных спектаклей в разных театрах России. А также она много лет делает грандиозную Рождественскую детскую ёлку в Москве, в храме Христа Спасителя.

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