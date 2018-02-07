Зеленая лампа |

Гостьей программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom стала режиссер и замдиректора по малой сцене театра на Таганке Рената СОТИРИАДИ

Нам повезло. В Риге Рената Сотириади, по приглашению латвийских театров, ставит сказки. Она умеет говорить с детьми на их языке искренне и серьезно - о главном. «Снежная королева» и «Дюймовочка» в Рижском русском театре – ее спектакли.

В Латвийском театре кукол 17 февраля состоится премьера спектакля "Крокодил Гена и Чебурашка".

Какой он будет, наш рижский Чебурашка? Режиссер рассказала, что сценарий спектакля написан по повести Успенского. Он отличается от известного мультфильма, поскольку в мультфильм вошло далеко не все.

«Приоткрою секрет: многие моменты, малоизвестные, смешные, неожиданные, удивят даже тех детей, которые много раз смотрели мультфильм. А по сути все герои и Чебурашка, и Крокодил Гена, и малознакомые детям персонажи - жираф Анюта, обезьянка Мария Францевна – хотят иметь друзей, не быть одинокими, хотят, чтобы их любили. Я очень надеюсь, что мы всей нашей творческой группой сделали хороший, добрый спектакль, - рассказала Рената Сотириади. – Учитывая, что мир наш - очень агрессивный, настороженный, что в нем мало доверия, такие спектакли привывают детям любовь. Я надеюсь на это».

На сцене Рижского русского театра идут две сказки, поставленные Ренатой, и неслучайно обе – это Андерсен.

"Андерсен - абсолютно христианский автор. В обеих сказках есть христианская тема. Например, когда Герда не может справиться с силами Снежной королевы, она прибегает к молитве и читает «Отче наш». И все стихает, она находит своего брата Кая. Этого эпизода не было в советских переводах, известных нам, а в оригинале у автора – это важный момент, - пояснила режиссер. - И в Дюймовочке есть зристианская тема. Она не просто девочка, это по сути ангел. И в конце концов она находит себе подобных, эльфов. Андерсен настолько гениальный сказочник, что он абсолютно без каких-то нравоучений проводит через героев и сюжет темы любви, сострадания, добра, жертвенности. И дети это впитывают. Как и взрослые. Это вещи архетипичные. Они сидят внутри нас и вспоминаются в нужное время".

Нравственный код Высоцкого

Рената Сотириади – замдиректора по малой сцене театра на Таганке. Она сама играла во многих знаковых спектаклях Таганки, делала постановки в разных театрах.

Недавно, в январе, был юбилей Владимира Высоцкого - актера, много лет игравшего в театре на Таганке. Мы попросили Ренату рассказать, каким помнят в театре человека, ставшего нравственным символом своей эпохи. И она рассказала, что работает вместе с людьми, близко знавшими Высоцкого. И это - «люди одной крови», одного с ним кода.

"Я не была лично с ним знакома, потому что пришла в театр на Таганке уже после его смерти. Но для меня Владимир Семенович – гениальный русский поэт. Именно русский поэт. Если вы почитаете сборник его стихов, то этот сгусток энергии, образов, мысли, силы духа, гражданской позиции, которые несут стихи Высоцкого – они поразительны. Они просто пронзают. С помощью песен, так как это было наиболее доступно публике, он пытался свои мысли донести до максимально большого числа людей. Но и сами по себе стихи потрясают. Они очень высокого уровня. Вот все это вместе и есть, наверное, нравственный код.

Старикам Таганки, которые помнят Высоцкого (Юрий Любимов называл их "кирпичами") - около 70 лет и больше. Многие в последние годы ушли. Но осталось 12 человек актерского состава. Я не отношусь к этим "кирпичам". Мы являемся средним поколением. И мы должны сохранять то, чему они нас учат. К сожалению, есть сейчас тенденция в русском театре - развернуться к театру менеджмента, маркетинга, приблизиться к современной культуре через поп-культуру, шоу-культуру. Я считаю, что это не очень верно. Русский репертуарный театр корни свои пустил глубоко во всем мире. И у вас в Риге и русский, и национальный репертуарные театры занимают основные позиции".

Все остальное – это западные подделки, уверена Рената Сотириади. В репертуарном театре есть труппа, репертуар, свои отношения, творческие направления, традиции. Театр – это кафедра, с которой актеры и режиссеры, возрастая сами духовно, что-то говорят людям.

"Высоцкий был одним из первых артистов такого уровня, которые диктовали направление театрального искусства. Не только русского, но и мирового. Потому что театр на Таганке – это явление мировое. Что знают за границей? Большой театр, Таганку, МХАТ. Высоцкий – часть этого. Потому что прежде всего артист – это личность. Не может быть большого артиста, если он не личность. Кроме профессионализма и мастерства, должна быть гражданская позиция, стремление к духовному росту. Одного ремесла не достаточно. У Высоцкого душа болела за свою родину. Почитайте сборник его стихов, послушайте песни о войне – это такая пронзительность, что она просто пробирает".

Возрождение возможно

Рената Сотириади считает, что ей повезло – она играла на одной сцене с Губенко и Шаповаловым, Филатовым, Смеховым, Аллой Демидовой. И училась у Любимова, а это уровень режиссуры мирового масштаба.

Самая дорогая для нее работа – в спектакле "Доктор Живаго". "Я еще там как режиссер по пластике работала. Это Пастернак. Но в спектакле есть и Блок, и Пушкин... Это новый жанр, изобретенный Любимовым, - музыкальная притча, где мы все пели, танцевали, было много философских сцен. И декорации потрясающие. Блистательных спектаклей на Таганке было много, среди них - и "Борис Годунов", и "Преступление и наказание". Некоторые спектакли, к счастью, еще идут. Это то, чему надо учиться".

Рената рассказала, что много лет была режиссером Рождественских елок в Храме Христа Спасителя. "Для меня это был очень важный проект. Сделать Рождественскую елку не один раз, а 70 спектаклей подряд - очень ответственно. Сцена там – 24 метра. Огромная. С помощью постановочной группы мы делали так, что можно было играть и показывать детям чудеса. Конечно, это были представления не только для православных детей, а для всех. Но мы ставили спектакли, в которых обязательно было чудо. Присутствовали святые для любого христианина образы – волхвы, рождественская звезда. Но это не было нравоучительно. Всегда была сказка. Главное, что мы хотели донести до детей – прикосновене к чуду, которое происходит в это время, потому что рождается младенец Христос. Все это было о любви".

Можно ли надеяться, что появится новый культурный Ренессанс, чтобы в основе искусства были красота и талант, а не вещи, которые служат на потребу дня? Об этом мы спросили у гостьи программы. Она ответила так:

«Возрождение будет, если появятся и начнут действовать люди, для которых это важно. Которые будут заниматься созданием продуктов культуры не в погоне за славой или большими заработками, а отнесутся к этому серьезно и нравственно. Такие люди есть, и среди молодежи тоже. Надо давать им дорогу. Я как человек верующий понимаю, кто и зачем пытается сбить нас с пути. Но мы все равно должны свое дело делать. Мы такими созданы – у всех нас есть сердце и душа».

Рита Трошкина, Ольга Авдевич.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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