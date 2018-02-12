Зеленая лампа |

В помощь маме двух мальчиков-близнецов из Мадонского района, тяжелобольных с рождения детским церебральным параличом, собрано 3400 евро. Помощь нужна на оплату специальной няни-сиделки, которая будет приходить на 8 часов в неделю. На счет поступило 2355 евро, было сделано 838 звонков на сумму 1045 евро.

С учетом уже имевших на счету денег, нужная на год сумма собрана!

Сердечная благодарность всем от Ингуны, мамы Элвиса и Райво. Теперь, благодаря вам целый год ей будет легче ухаживать за больными детьми.

Телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для этой семьи до 13 февраля.

В фонде ZIEDOT.LV для Райво и Элвиса Даугисов открыт СЧЁТ ПОМОЩИ.

19 лет Ингуна, симпатичная хрупкая женщина делает всё, чтобы помочь своим мальчикам. Она отдает себе отчет, что лучше им не станет, но можно облегчить их состояние, снять боли, предотвратить приступы и главное - окружить теплом и заботой. И отказалась отдавать их в социальный центр. Потому что это ее дети.

История Ингуны - ЗДЕСЬ.

Добавим, что как только Райво и Элвису исполнилось 18 лет, им стали не положены доступные ранее льготы и прекратилась выплата детских пособий.

**Телефон 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает в помощь семье Эвиса и Райво до 13 февраля.

СЧЕТ ПОМОЩИ, открытый для Райво и Элвиса Даугисов в ZIEDOT.LV - по ссылке ЗДЕСЬ.

Никакие отчисления или проценты с пожертвованных на счет денег не берутся.

Помочь можно также банковским перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Raivo un Elvim Dauģiem

Благотворительный телефон – 9 000 63 83 (1,42 евро за звонок)

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like.