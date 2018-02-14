Зеленая лампа |

Актер, сыгравший более 150 ролей, рассказал в эфире "Зеленой лампы" о поцелуе Марины Влади, стюардессе по имени Яна и своих встречах с Раневской, Высоцким, Товстоноговым и...Климентом Ворошиловым.

В гостях у программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom побывал актер Евгений ИВАНЫЧЕВ. Народный и заслуженный артист Латвийской Республики. Мэтр. Легенда нашего латвийского русского театра. Недавно он отметил 80-летие. А всего на сцене сыграл, по самым скромным подсчетам, более 150 ролей.

Первое его выступление на сцене состоялось в 6 лет. В детском саду в Самаре, куда семья была эвакуирована. Там же, в Самаре, в годы войны находилось и правительство. Однажды в детский садик пришел Климент Ефремович Ворошилов. И маленький Женя читал перед ним стихи про войну.

Слушать Евгения Ивановича – огромное удовольствие. Судьба подарила ему встречи с людьми, чьи имена вписаны в историю культуры. Уже просто от перечисления дух захватывает – Растропович, Раневская, Высоцкий, Товстоногов, Майя Плисецкая...

Он начинает рассказывать, и глаза загораются.

“Если всех вспоминать, никакой вашей программы не хватит... Есть одно объединяющее качество для всех этих великих людей - доброта. Самое главное качество людей. И у наших, латвийских, тоже. Вия Артмане, Целинский, Паулс – все они люди невероятной доброты”.

С Фаиной Раневской Евгению Ивановичу посчастливилось работать вместе с театре им. Пушкина, куда он попал сразу после окончания учебы. Актер вспоминает:

“У нас было задание провожать Фаину Георгиевну домой. В городе тогда орудовала какая-то криминальная банда, и мы оберегали Раневскую, которая жила одна. Я в течение двух лет провожал ее домой. У нас было расписание, кто в какой день провожает. Мы дрались за очередь, понимали, что это подарок судьбы. До сих пор помню все эти моменты”.

Иванычев работал вместе и дружил с Владимиром Высоцким. В его биографии даже есть уникальный эпизод – он неожиданно стал владельцем "поцелуя Марины Влади".

“Как-то мы были в Харькове на гастролях. И жили с Сашей Боярским (актер рижского театра Русской драмы, брат Михаила Боярского) в одном номере. И вот идем на спектакль. И видим у дверей гостиницы Володю с Мариной. Оказалось, они ехали на машине и попали в грозу. И вот зашли в гостиницу переждать. А «мерседес» Высоцкого стоял на улице, вызывая любопытство людей. Я дал им ключ от номера, чтобы они могли отдохнуть. Когда мы с Сашей вернулись, на столе в нашем номере лежала записка: «Женька, спасибо! До встречи. Володя. А рядом – отпечаток губ Марины помадой – поцелуй. Я очень гордился этим. Но потом у меня кто-то украл этот «поцелуй». До сих пор жалко.

Евгений Иванычев рассказал,, что был дружен с дочерью Куприна. “Из-за нее меня исключили из института? – смеется актер. – Она из Парижа привезла запрещенную литературу. Мы собрались и стали читать. Прошло два дня. Меня вызвал ректор института Гончаров. Спросил: «Женечка, у тебя деньги есть? Иди покупай билет и уезжай срочно. Завтра за тобой придут». Денег у меня не было, и ректор одолжил мне на билет, чтобы я уехал из Москвы».

Недавно отметивший красивый юбилей Евгения Иванычев признался, что всегда верил в чудеса и в счастливый случай. Не случайно в пьесе Брагинского "Однажды в новогоднюю ночь" он играл Женю Лукашина. Одна из прекрасных историй его жизни - встреча со стюардесой по имени Яна. Успешный московский актер встретил девушку, когда летел в Ригу. Она ему очень понравилась. Решил пригласить ее в театр. А когда подошел к рижскому театру, то увидел на афише знакомые имена режиссеров - Белявский, Кац.

Актер Иванычев пришел к ним и сказал: «У меня любовь». И тут же написал заявление «Прошу принять меня в труппу театра». Так наш рижский театр приобрел замечательного актера. И скоро будет 50 лет, как Евгений и Яна - вместе.

Слово «доброта» вообще прошло красной нитью через весь эфир программы. А во время перерыва на новости Евгений Иванович немедленно достал телефон и начал звонить по номеру "Зеленой лампы" - 90006383. На этой неделе все звонки идут в помощь 11-летнему Артуру Василевичу, чтобы оплатить для мальчика курс реабилиатции на год.

Завершая нашу беседу, Евгений Иванович сказал: "Всегда верю в доброту. И еще знаю, что когда веришь, все получается. У меня были разные моменты в жизни, и очень тяжелые были. Но если веришь и что-то делаешь при этом, то самое хорошее с тобой случается. Всего вам доброго".

Беседовали Рита Трошкина, Ольга Авдевич. Фото - Марис Морканс.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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