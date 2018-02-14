Телефон 90006383 (1, 42 евро) работает для Артура Василевича до 20 февраля. Cпасибо всем, кто откликается

Зеленая лампа |

Артур с младшей сестричкой Викторией и с мамой Людмилой.

Артур не может бегать и играть, как другие дети. Ему 11 лет, и он готов до седьмого пота работать, чтобы уверенно стоять на ногах, ходить и не падать. "Ему из-за ДЦП трудно держать равновесие, и он у нас постоянно в синяках и шишках," - объясняет мама Людмила.

Сделали они вместе очень много. Мальчик с тяжелым от рождения диагнозом ходит, хоть и с трудом, учится в обычной школе, умеет радоваться каждой мелочи. Он улыбчивый и любознательный. Чтобы добиться этого, они очень старались. Мама говорит, что от Бога ему дано невероятное трудолюбие. А чтобы развитие Артура шло вперед с улучшениями, чтобы он мог увереннее ходить, мы можем немного помочь.

На реабилитацию для Артура в 2018 году нужно 1358 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает до 20 февраля.

В фонде ziedot.lvоткрыт СЧЕТ ПОМОЩИ11-летнему Артуру. Никакие проценты и отчисления с этих денег не берутся.

ИТОГИ первого дня сбора средств: c момента выхода в эфир благотворительной программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, которая рассказала историю Артура, для мальчика было собрано 1202 евро - 918 евро поступило на его целевой счёт и было сделано 228 звонков на благотворительный телефон на сумму 284 евро.

Первые шаги

Людмила приехала в Ригу из Белоруссии. С мужем Марисом познакомились в Минске. «Как будто всю жизнь друг друга знаем», - рассказывает она и улыбается. В Ригу она переехала за месяц до родов. Семья мужа встретила Людмилу как родную.

Беременность шла хорошо. Но роды пошли с осложнениями. «Это была врачебная ошибка, - уверена Людмила. – они зачем-то начали делать стимуляцию, а это в моем случае делать было нельзя». Через два часа после родов мальчика забрали в Детскую больницу и там начали интенсивную терапию. Думали – не выживет. А в это время спасали саму маму.

Диагноз детский церебральный паралич (плюс деформация стоп, нарушения моторики и другие проблемы) поставили только в 2 годика. Родители долго не верили. Вернее, не могли поверить, что это с ними случилось. Пробовали разные методы реабилитации, хватались за любую возможность».

Первые шаги Артур сделал после двух лет. А до этого, как и после, почти каждый месяц он с мамой лежал в больнице или реабилитационном центре. «Какой-то период мы просто жили в больницах», - грустно говорит Людмила.

Маленькие вопросы и важные ответы

Сейчас Артуру 11 лет. Проблемы с координацией у него не прошли. Мальчик неожиданно может упасть на ровном месте. Мама даже делала для него специальные защитные повязки, чтобы он не разбился при падении. Он ходит, хоть и с трудом, а по характеру веселый и жизнерадостный. Это не появилось само собой, а произошло, благодаря огромным усилиям родителей.

Отклонений по здоровью много, Людмила знает, что многие вещи не исправить. Тем не менее правильная реабилитация и занятия иногда делают маленькие чудеса.

Мама Людмила с Артуром, Альбертом и Викторией.

Cамое прекрасное в этой истории, что родители не зациклились на болезни Артура и решились ещё на двоих детей - чтобы у мальчика в будущем была поддержка по жизни.

"Я никогда даже не думала, что буду многодетной мамой. Но теперь у нас дома – детский сад", - смеется Людмила. Через 4 года после Артура родился второй сын, Альберт, которому сейчас 7 лет. А потом на свет появилась дочка Виктория. К радости родителей, проблем со здоровьем у них нет.

Все дети очень дружные. Когда младший братик Альберт увлекся рисованием, и мама отвела его заниматься в студию, остальные тоже захотели попробовать. Теперь рисуют все трое. Дома у них – картинная галерея: портреты рыбок, медведей, зайчиков, разных домиков. «Мы понимаем, что помощь Артуру нужна будет, скорее всего, всегда, и рады, что рядом будут близкие - сестра и брат», - говорит Людмила.

Мы спросили у Артура, о чем он мечтает. Но какой-то специальной мечты, кроме здоровья, у него нет. "Даже на Новый год и день рождения он специального ничего не просит, - рассказывает мама. – Говорит, Дед Мороз сам знает, что нужно. Но однажды попросил у него: сделай так, чтобы у меня больше не было приступов".

Мама уверена, что душа Артура – мудрая и светлая. «Кажется, что он знает и чувствует то, что нам не дано. Недавно пришли к бабушке – а она смотрит альбом с фотографиями. Артур заметил у неё слезы. Она объяснила, что просто вспомнила свою маму – его прабабушку. Тогда Артур обнял бабулю и серьезно ей сказал: "Разве ты не знаешь, они не умирают - они просто в этот момент рождаются по-другому. Так что не надо плакать". Тут уж прослезились все присутствовавшие...

А недавно Артур спросил маму: "Что такое любить друг друга?" Мама объяснила. Но нам кажется, тут ответ и не нужен. Ему достаточно посмотреть в глаза своей маме.

На что нужна помощь?

Семья просит помощи, чтобы в 2018 году обеспечить Артуру занятия с физиотерапевтом (96 занятий – 1152 евро), занятия плаванием в бассейне (88 занятий - 792 евро), рейттерапию (48 занятий - 720 евро). Очень важно, чтобы мальчик смог пройти все эти курсы, потому что такая реабилитация в его случае дает хорошие результаты.

Общая сумма, необходимая на год - 2664 евро. Но из ранее собранных средств доступны 1306 евро. Поэтому семье Артура Василевича нужно собрать 1358 евро. Для семьи с тремя маленькими детьми, где работает только папа, это очень большие деньги. Мы можем им помочь.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Артура Василевича до 20 февраля.

В ziedot.lvоткрыт СЧЕТ ПОМОЩИ11-летнему Артуру. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.

Помочь можно также, перечислив деньги на счет банковским переводом:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Artūram Vasiļevičam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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