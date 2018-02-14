"Зеленая лампа": помощь 11-летнему Артуру Василевичу
Телефон 90006383 (1, 42 евро) работает для Артура Василевича до 20 февраля. Cпасибо всем, кто откликается
Артур с младшей сестричкой Викторией и с мамой Людмилой.
Артур не может бегать и играть, как другие дети. Ему 11 лет, и он готов до седьмого пота работать, чтобы уверенно стоять на ногах, ходить и не падать. "Ему из-за ДЦП трудно держать равновесие, и он у нас постоянно в синяках и шишках," - объясняет мама Людмила.
Сделали они вместе очень много. Мальчик с тяжелым от рождения диагнозом ходит, хоть и с трудом, учится в обычной школе, умеет радоваться каждой мелочи. Он улыбчивый и любознательный. Чтобы добиться этого, они очень старались. Мама говорит, что от Бога ему дано невероятное трудолюбие. А чтобы развитие Артура шло вперед с улучшениями, чтобы он мог увереннее ходить, мы можем немного помочь.
На реабилитацию для Артура в 2018 году нужно 1358 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает до 20 февраля.
В фонде ziedot.lvоткрыт СЧЕТ ПОМОЩИ11-летнему Артуру. Никакие проценты и отчисления с этих денег не берутся.
ИТОГИ первого дня сбора средств: c момента выхода в эфир благотворительной программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, которая рассказала историю Артура, для мальчика было собрано 1202 евро - 918 евро поступило на его целевой счёт и было сделано 228 звонков на благотворительный телефон на сумму 284 евро.
Первые шаги
Людмила приехала в Ригу из Белоруссии. С мужем Марисом познакомились в Минске. «Как будто всю жизнь друг друга знаем», - рассказывает она и улыбается. В Ригу она переехала за месяц до родов. Семья мужа встретила Людмилу как родную.
Беременность шла хорошо. Но роды пошли с осложнениями. «Это была врачебная ошибка, - уверена Людмила. – они зачем-то начали делать стимуляцию, а это в моем случае делать было нельзя». Через два часа после родов мальчика забрали в Детскую больницу и там начали интенсивную терапию. Думали – не выживет. А в это время спасали саму маму.
Диагноз детский церебральный паралич (плюс деформация стоп, нарушения моторики и другие проблемы) поставили только в 2 годика. Родители долго не верили. Вернее, не могли поверить, что это с ними случилось. Пробовали разные методы реабилитации, хватались за любую возможность».
Первые шаги Артур сделал после двух лет. А до этого, как и после, почти каждый месяц он с мамой лежал в больнице или реабилитационном центре. «Какой-то период мы просто жили в больницах», - грустно говорит Людмила.
Маленькие вопросы и важные ответы
Сейчас Артуру 11 лет. Проблемы с координацией у него не прошли. Мальчик неожиданно может упасть на ровном месте. Мама даже делала для него специальные защитные повязки, чтобы он не разбился при падении. Он ходит, хоть и с трудом, а по характеру веселый и жизнерадостный. Это не появилось само собой, а произошло, благодаря огромным усилиям родителей.
Отклонений по здоровью много, Людмила знает, что многие вещи не исправить. Тем не менее правильная реабилитация и занятия иногда делают маленькие чудеса.
Мама Людмила с Артуром, Альбертом и Викторией.
Cамое прекрасное в этой истории, что родители не зациклились на болезни Артура и решились ещё на двоих детей - чтобы у мальчика в будущем была поддержка по жизни.
"Я никогда даже не думала, что буду многодетной мамой. Но теперь у нас дома – детский сад", - смеется Людмила. Через 4 года после Артура родился второй сын, Альберт, которому сейчас 7 лет. А потом на свет появилась дочка Виктория. К радости родителей, проблем со здоровьем у них нет.
Все дети очень дружные. Когда младший братик Альберт увлекся рисованием, и мама отвела его заниматься в студию, остальные тоже захотели попробовать. Теперь рисуют все трое. Дома у них – картинная галерея: портреты рыбок, медведей, зайчиков, разных домиков. «Мы понимаем, что помощь Артуру нужна будет, скорее всего, всегда, и рады, что рядом будут близкие - сестра и брат», - говорит Людмила.
Мы спросили у Артура, о чем он мечтает. Но какой-то специальной мечты, кроме здоровья, у него нет. "Даже на Новый год и день рождения он специального ничего не просит, - рассказывает мама. – Говорит, Дед Мороз сам знает, что нужно. Но однажды попросил у него: сделай так, чтобы у меня больше не было приступов".
Мама уверена, что душа Артура – мудрая и светлая. «Кажется, что он знает и чувствует то, что нам не дано. Недавно пришли к бабушке – а она смотрит альбом с фотографиями. Артур заметил у неё слезы. Она объяснила, что просто вспомнила свою маму – его прабабушку. Тогда Артур обнял бабулю и серьезно ей сказал: "Разве ты не знаешь, они не умирают - они просто в этот момент рождаются по-другому. Так что не надо плакать". Тут уж прослезились все присутствовавшие...
А недавно Артур спросил маму: "Что такое любить друг друга?" Мама объяснила. Но нам кажется, тут ответ и не нужен. Ему достаточно посмотреть в глаза своей маме.
На что нужна помощь?
Семья просит помощи, чтобы в 2018 году обеспечить Артуру занятия с физиотерапевтом (96 занятий – 1152 евро), занятия плаванием в бассейне (88 занятий - 792 евро), рейттерапию (48 занятий - 720 евро). Очень важно, чтобы мальчик смог пройти все эти курсы, потому что такая реабилитация в его случае дает хорошие результаты.
Общая сумма, необходимая на год - 2664 евро. Но из ранее собранных средств доступны 1306 евро. Поэтому семье Артура Василевича нужно собрать 1358 евро. Для семьи с тремя маленькими детьми, где работает только папа, это очень большие деньги. Мы можем им помочь.
Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Артура Василевича до 20 февраля.
В ziedot.lvоткрыт СЧЕТ ПОМОЩИ11-летнему Артуру. Никакие проценты или отчисления с этих денег не берутся.
Помочь можно также, перечислив деньги на счет банковским переводом:
Fonds "Ziedot.lv"
Регистрационный номер: 40008078226
SWEDBANK
Банковский код HABALV22
Номер счёта LV95HABA0551006150241
Цель Atbalsts Artūram Vasiļevičam
Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.
Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
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