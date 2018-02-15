Зеленая лампа |

Артур с младшей сестричкой Викторией и с мамой Людмилой.

Необходимые средства на лечение и реабилитацию 11-летнего Артура Василевича, о котором рассказала программа "Зеленая лампа" в эфире радио Baltkom, собраны.

На счет мальчика в фонде Ziedot.lv поступило 993 евро. Было сделано 306 звонков на благотворительный телефон на сумму 380 евро. Всего собрано 1373. Мама Артура Людмила Василевич передает сердечную благодарность всем, кто откликнулся.

Благотворительный телефон 90006383 продолжает работать для Артура до вторника, 20 февраля. Дополнительные средства от поступивших звонков будут зарезервированы для оплаты следующего курса лечения.

Для семьи, в которой растут трое деток, это очень важная и существенная помощь.

Телефон 90006383 (1, 42 евро) работает для Артура Василевича до 20 февраля. Cпасибо всем, кто откликается

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ АРТУРА - ЗДЕСЬ.

На что пойдут деньги

Семья просила помощи, чтобы в 2018 году обеспечить Артуру занятия с физиотерапевтом (96 занятий – 1152 евро), занятия плаванием в бассейне (88 занятий - 792 евро), рейттерапию (48 занятий - 720 евро). Очень важно, чтобы мальчик смог пройти все эти курсы, потому что такая реабилитация в его случае дает хорошие результаты.

Общая сумма, необходимая на год - 2664 евро. Но из ранее собранных средств были доступны 1306 евро. Теперь недостающая сумма собрана, и мальчик сможет пройти реабилитацию.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Артура Василевича до 20 февраля.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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