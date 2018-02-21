Зеленая лампа |

Для 6-летнего Тимофея Грищенко из Лиепаи, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 824 евро. На счет поступило 536 евро. Был сделан 231 звонок на благотворительный телефон на сумму 288 евро. У Тимофея с рождения ДЦП. Помощь нужна для отплаты курса интенсивной реабилитации, чтобы мальчик начал ходить. Благотворительный телефон 90006383 работает до 27 февраля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Тимоша живет в Лиепае. Его диагноз - гипоксическое повреждение центральной нервной системы. Причина – родовая травма, кислородное голодание, полученное во время родов. Самостоятельно мальчик ходить не может – только несколько шагов по стеночке. Но ползком передвигается по квартире очень быстро. Говорить ему тоже трудно, но он старается. Скоро ему идти в школу. Врачи говорят, что его можно поставить на ноги. В буквальном смысле. При серьезной и постоянной реабилитации у мальчика есть все шансы догнать ровесников и развиваться нормально.

Чтобы 6-летний Тимоша в 2018 году прошел интенсивную реабилитацию, начал увереннее держаться на ногах и ходить самостоятельно, семье нужно собрать 3820 евро на интенсивную реабилитацию в медицинском центре Poga. Первые занятия уже принесли очень хороше результаты. Нужно продолжать. Сейчас его очередь на занятия подошла, а денег на оплату простая лиепайская семья собрать не смогла.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 9 000 63 83 (1, 42 евро) работает в помощь 6-летнему Тимофею Грищенко до 27 февраля.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Тимофею Грищенко. Никакие проценты или отчисления с поступивших на счет денег не берутся. Все напрямую пойдет на оплату реабилитации.

Упущенное время

Не сразу врачи поставили диагноз. Из роддома маму с ребенком выписали быстро и никаких отклонений не обнаружили – cказали, что ребенок в норме. Только со временем в семье заметили, что мальчик не держит голову, слишком спокойный, с пониженным тонусом. Мама и бабушка забили тревогу. Начали проверять, сдавать анализы, возили ребенка на проверку в Ригу.

Врачи установили, что у мальчика поражение центральной нервной системы. Самое важное время для реабилитации, которую лучше всего начинать до года, было потеряно. Но семья не сдается и делает все возможное, чтобы Тимофей начал ходить самостоятельно и развиваться, как все дети.

Тима проходил разные курсы лечения, но настоящий прорыв произошел после курсов реабилитации в новом рижском медицинском центре Poga. После занятий Тимоша начал лучше говорить. Он окреп, улучшилась координация. При поддержке взрослых мальчик теперь может делать шаги и передвигаться даже по улице, но пока, конечно, на небольшие расстояния. Но для семьи это – огромный прорыв. Не надо нести мальчика от дверей до дверей и по лестнице на руках. Тренеры центра и физиотерапевты Кристина, Элина и Юрис, которые занимались с Тимой, считают, что у Тимы хорошие шансы постепенно догнать сверстников. Только нужно трудиться. Занятия нужно обязательно продолжать.

Будущий первоклассник

В комнате Тимоши – повсюду машинки, машинки, машинки... «Может быть, буду водителем», - сказал он нам, показывая свой гараж маленьких и больших автомобилей. А в фаворитах, конечно, - гоночные. Но самый главный «автомобиль» - это рамка-ходунки на колесиках, опираясь на которую, Тима может сам ходить.

И еще в квартире очень много воздушных шаров – мальчик их очень любит и все время просит маму и бабушку надувать новые шарики. И мультики у него любимые – тоже про машинки, шарики, ну и, конечно, про свинку Пепу и Машу с Медведем.

Тимоша – очень жизнерадостный и общительный мальчик. Третий год он ходит в специализированный детский сад. Причем, в латышскую группу. Там его все очень любят, и мальчик идет туда с радостью. Тимоша учится рисовать, понемногу готовится к школе, в первый класс ему нужно идти уже осенью.

От того, как пройдет реабилитация, зависит, в какую именно школу определят Тиму. Вся семья – а это мама и бабушка с дедушкой - очень хотят, чтобы он учился в обычной школе по специализированной программе. Это реально, нужно только очень много заниматься.

А пока мы беседуем с бабушкой, он сидит у себя в детской на коврике, смотрит мультики на английском (сам нашел в youtube) и подпевает. Он даже считать научился по-английски по этим мультикам, и названия цветов выучил. И ещё любит под музыку пританцовывать – сидя конечно, на ножках пока не получается.

Бабушка на пенсии, поэтому больше всего времени Тимоша проводит с ней. А вообще Тамара – ветеран «Лаумы», одного из немногих сохранившихся в городе производств. Туда же устроилась недавно работать и Юлия, мама Тимофея.

На полочке за стеклом бабушка хранит икону Святой Матроны. "Это моя любимая святая, я у неё для Тимы здоровья прошу,” - объясняет Тамара. А на соседней полочке – поделки, которые Тимоша смастерил в садике в качестве новогодних подарков – рисунки, ёлочка, Дед Мороз…

В Ригу на реабилитацию бабушка поедет вместе с Тимой, потому что мама не может пропускать работу. Фонд ziedot.lv предоставляет им бесплатно комнату недалеко от центра Poga, где можно остановиться на месяц. Они готовы заниматься долго и упорно, осталось только собрать деньги на этот курс. Для простой семьи из Лиепаи это очень большая сумма.

На что нужна помощь

В 2018 году Тимофею нужно пройти еще, минимум, 2 курса интенсивной реабилитации в центре «Pogа». Общая стоимость одного курса продолжительностью один месяц – 1910 евро. Сюда включены 57 занятий по методу Therasuit, 6 занятий по эрготерапии, консультации остеопата и невролога. Всего на год нужно 3820 евро. Семья просит помощи.

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро)

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ 6-летнему Тимофею Грищенко. Можно помочь, кликнув на ссылку ЗДЕСЬ.

Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только для Тимофея и будут напрямую направлены на оплату реабилитации.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Timofejam Griščenko

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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