Благотворительный телефон 9 000 63 83 (1, 42 евро за звонок) помогает 6-летнему Тимофею Грищенко из Лиепаи приехать в Ригу на лечение.

Зеленая лампа |

Тимофею 6 лет. Скоро ему идти в школу. Сам ходить он пока не может. Но врачи говорят, что его можно поставить на ноги. В буквальном смысле.

Тиме нужны постоянные занятия – реабилитация на современном оборудовании. Сейчас врачи ждут его в Риге - его очередь в реабилитационном центре подошла, а денег на оплату простая лиепайская семья собрать не смогла.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 9 000 63 83 (1, 42 евро за звонок) подключен в помощь 6-летнему Тимофею Грищенко из Лиепаи до 27 февраля.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ 6-летнему Тимофею. Можно помочь, кликнув на ссылку ЗДЕСЬ.

Стоимость двух курсов лечения - 3820 евро. Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Итоги двух дней сбора средств: для 6-летнего Тимофея Грищенко из Лиепаи, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1892 евро. На счет поступило 1219 евро. Плюс было сделано 540 звонков на благотворительный телефон на сумму 673 евро.

У Тимофея с рождения ДЦП. Помощь нужна для отплаты курса интенсивной реабилитации, чтобы мальчик начал ходить. Благотворительный телефон 90006383 работает до 27 февраля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

На прошлой неделе мы побывали в гостях у Тимоши в Лиепае. Он встретил нас в коридоре вместе с бабушкой Тамарой – ждал гостей с самого утра. Самостоятельно мальчик ходить не может – только несколько шагов по стеночке. Но ползком передвигается по квартире очень быстро. В комнате Тимоши – повсюду машинки, машинки, машинки... «Может быть, буду водителем», - сказал он нам, показывая свой гараж маленьких и больших автомобилей. А в фаворитах, конечно, - гоночные.

Но самый главный «автомобиль» - это рамка-ходунки на колесиках, опираясь на которую, Тима может сам ходить.

И еще в квартире очень много воздушных шаров – мальчик их очень любит и все время просит маму и бабушку надувать новые шарики. Смотришь на этого малыша в окружении разноцветных шариков и создается просто ощущение маленького праздника. И мультики у него любимые – тоже про машинки, шарики, ну и, конечно, про свинку Пепу и Машу с Медведем.

Диагноз Тимофея - гипоксическое повреждение центральной нервной системы с гипотонией и задержка психомоторного развития. Причина – родовая травма, кислородное голодание, полученное во время родов. Говорить ему тоже трудно, но он старается. Но прогнозы хорошие. При серьезной и постоянной реабилитации у мальчика есть все шансы догнать ровесников и развиваться нормально.

Чтобы 6-летний Тимоша в 2018 году прошел интенсивную реабилитацию и начал увереннее держаться на ногах и, даст Бог, ходить самостоятельно и держать равновесие, семье нужно собрать 3820 евро на курс лечебной реабилитации.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Тимофею Грищенко.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ Тимофея - ЗДЕСЬ

После занятий в центре Poga Тимоша начал лучше говорить. Он окреп, улучшилась координация. При поддержке взрослых мальчик теперь может делать шаги и передвигаться даже по улице, но пока, конечно, на небольшие расстояния. Но для семьи это – огромный прорыв. Не надо нести мальчика от дверей до дверей и по лестнице на руках. Тренеры центра и физиотерапевты Кристина, Элина и Юрис, которые занимались с Тимой, считают, что у Тимы хорошие шансы постепенно догнать сверстников. Только нужно трудиться. Занятия нужно обязательно продолжать.

От того, как пройдет реабилитация, зависит, в какую именно школу определят Тиму. Вся семья – а это мама и бабушка с дедушкой - очень хотят, чтобы он учился в обычной школе по специализированной программе. Это реально, нужно только очень много заниматься.

На полочке за стеклом бабушка хранит икону Святой Матроны. "Это моя любимая святая, я у неё для Тимы здоровья прошу,” - объясняет Тамара. Тимоша, кстати, когда у него что-то не получается, по-взрослому причитает: “Ох, Боже мой...” А на соседней полочке – поделки, которые Тимоша смастерил в садике в качестве новогодних подарков – рисунки, ёлочка, Дед Мороз…

Эту ёлочку Тима смастерил и украсил своими роуками для бабушки Тамары к Новому Году

В Ригу на реабилитацию бабушка поедет вместе с Тимой, потому что мама не может пропускать работу. Фонд ziedot.lv предоставляет им бесплатно комнату недалеко от центра Poga, где можно остановиться на месяц. Они готовы заниматься долго и упорно, осталось только собрать деньги на этот курс. Для простой семьи из Лиепаи это очень большая сумма.

На что нужна помощь

В 2018 году Тимофею нужно пройти еще, минимум, 2 курса интенсивной реабилитации в центре «Pogа». Общая стоимость одного курса продолжительностью один месяц – 1910 евро. Сюда включены 57 занятий по методу Therasuit, 6 занятий по эрготерапии, консультации остеопата и невролога. Всего на год нужно 3820 евро. Семья просит помощи.

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро)

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ 6-летнему Тимофею Грищенко. Можно помочь, кликнув на ссылку ЗДЕСЬ.

Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только для Тимофея и будут напрямую направлены на оплату реабилитации.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Timofejam Griščenko

Ольга АВДЕВИЧ, Рита ТРОШКИНА

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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