Зеленая лампа |

Необходимая сумма на лечение 6-летнего Тимофея Грищенко из Лиепаи в Рижском медицинском центре Poga собрана. СПАСИБО ВСЕМ!

Историю Тимы во вторник рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За 3 дня с момента выхода передачи в эфире на счет мальчика поступило 1911 евро. Плюс было сделано 813 звонков на благотворительный телефон на сумму 1013 евро. Всего собрано 2924 евро.

Благотворительный телефон 9 000 63 83 (1, 42 евро за звонок) продолжает работать до вторника – все дополнительно поступившие от звонков средства будут зачислены на счет Тимофея на оплату дополнительной реабилитации, которую назначат врачи.

Тимофею 6 лет. Скоро ему идти в школу. Сам ходить он пока не может. Но врачи говорят, что его можно поставить на ноги. В буквальном смысле.

Тиме нужны постоянные занятия – реабилитация на современном оборудовании. Сейчас врачи ждут его в Риге - его очередь в реабилитационном центре подошла, а денег на оплату простая лиепайская семья собрать не смогла. Теперь благодаря помощи отзывчивых людей мальчик приедет на лечение в Ригу.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 9 000 63 83 (1, 42 евро за звонок) подключен в помощь 6-летнему Тимофею Грищенко из Лиепаи до 27 февраля.

У Тимофея с рождения ДЦП. Помощь нужна для отплаты курса интенсивной реабилитации, чтобы мальчик начал ходить.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ Тимофея - ЗДЕСЬ

На что пойдут деньги

В 2018 году Тимофею нужно пройти еще, минимум, 2 курса интенсивной реабилитации в центре «Pogа». Общая стоимость одного курса продолжительностью один месяц – 1910 евро. Сюда включены 57 занятий по методу Therasuit, 6 занятий по эрготерапии, консультации остеопата и невролога. Всего на год нужно 3820 евро. Семья благодарит всех, кто откликнулся.

Ольга АВДЕВИЧ, Рита ТРОШКИНА

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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