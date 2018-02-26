Сейчас Рита решила менять жизнь. И все уже придумала... Но так случилось, что в данный момент речь идёт о спасении жизни.

Зеленая лампа |

_Рита с доктором Айгаром Сеньканом. Она считает его своим ангелом._

Благотворительный телефон 90006383 работает для Риты Покиньчереды до 6 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро. Деньги нужны на лекарство от онкологии.

СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Avastin для Риты Покиньчереды открыт в фонде ZIEDOT.LV . Помочь можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Другая бы на её месте давно бы раскисла и опустила руки – а Рита расправила крылья и приготовилась к переменам. К лучшему. Через несколько месяцев у Ритиной дочки родится второй pебенок. “Я так хочу этого малыша,” - мечтательно вздыхает Рита. Её старшему внуку 8 лет. А самое большое желание бабушки – быть с детьми.

Рита бабушка молодая. Ей 58 лет. Последние 7 лет она живет с диагнозом онкология. 5 операций , 26 облучений, 32 курса химиотерапии. Её жизнерадостность и жизнелюбие на фоне всех этих испытаний кажутся невероятными.

Сейчас она оказалась в безвыходном положении. Консилиум врачей назначил ей очень дорогое лекарство. Если его не принимать – организм может не выдержать. Если принимать – есть все шансы на реальное улучшение и полноценную жизнь. Выход оказался один – просто просить помощи у людей.

СЧЁТ ПОМОЩИ

ЦЕНА ВОПРОСА – ЦЕНА ЖИЗНИ

Каждые 2 недели требуются 1091.33 евро, вместе на целый курс необходимы 8 730.64 евро.

За время болезни врачи уже 2 раза назначали Рите принимать медикамент Avastin, который в комбинации с химиотерапией дает хороший эффект. Но, к сожалению, этот медикамент не оплачивается государством, а у самой Риты таких денег на покупку лекарства не было, поэтому она не могла его принимать.

Когда Рита приходила в себя после больницы, она каждый раз возвращалась на работу. По профессии она бухгалтер, и до сих пор в сторю – несмотря на болезнь.

В этом году болезнь cнова обострилась, собрали консилиум - и врачи снова настаивают на необходимости «Авастина». Рита в очередной раз обратилась с просьбой в Национальную службу здоровья об индивидуальной компенсации лекарства. И снова – отказ.

То, что можно просить помощи у незнакомых людей, Рите в голову не приходило. И до сих пор ей никто не подсказал. Но тут по работе к ней пришли бухгалтерские документы от фирмы, которая занимается авто-перевозкой инвалидов – о сотрудничестве с фондом ziedot.lv.

Чтобы уточнить детали о деятельности и статусе фонда, Рита созвонилась с ними – разговорились, она рассказала о своей болезни, о дорогом лекарстве, на которое нет денег... И сотрудница фонда объяснила ей, что просто надо принести к ним все необходимые документы и открыть счет по сбору средств на оплату медикамента.

“Это мой ангел там, наверху, всё так сложил, чтобы я ещё жила на этом свете,” - уверена Рита.

Телефон, зарядка, икона...

И ещё она рассказала, что особенно чувствует помощь Святого Николая – когда обращается к нему, обязательно получает поддержку – и в мелочах, и в важных делах.

Вплоть до того, что последняя операция - сложная и срочная - выпала именно на день Николая в декабре – именно в этот день у хирурга оказалось свободное “окно”. Вечером накануне ей позвонил доктор: «Cобирайтесь – завтра вас ждем, берите всё, что положено...” “А что положено?” – растерялась Рита. “Документы, телефон, зарядку для телефона, икону...” И всё сложилось, как по нотам – лучший хирург, лучший анастезиолог, место в палате, чудесные медсестрички.

Врачи от Бога

“Вообще у меня есть 3 врача, которых я считаю настоящими ангелами - это хирурги доктор Владимир Янушкевич, Арманд Сивиньш и анастезиолог Айгар Сенькан. Выдающейся души люди. “

К доктору Янушкевичу в 2011 году её привел случай – и этот случай спас ей жизнь. «Благодаря ему я жива» - говорит Рита.

Когда она впервые почуствовала недомогание, даже к врачу не пошла – в то время у неё на руках оказалась парализованнная после инсульта мама, за которой требовался круглосуточный уход. Рита всё никак не могла поверить, что её мамочка, которая всегда была похожа на Людмилу Гурченко - с прической, маникюром, на каблуках - , лежала неподвижная и даже не открывала глаза...

Cвое плохое самочуствие Рита списала на стресс от горя и усталость. Потом всё таки семья настояла, чтобы она пошла к доктору. Проверили анализы – ничего страшного не нашли. И все-таки решили на всякий случай сделать магнитный резонанс. Результата она ожидала со страхом – звонила в больницу Страдыня каждый день. “Что вы нагнетаете? Cидите и ждите ответа” - говорили ей. Когда ответ пришел, Рите позвонили и сообщили, что у неё рак, и чтобы она приходила делать химию.

Как раз в этот момент к больной маме пришла медсестра, у которой оказалась подруга-медик в онкоцентре. Риту тут же записали на консультацию к доктору Янушкевичу. Тот посмотрел бумаги и сказал, что в её случае срочно нужна операция – если не убрать основной очаг (опухоль), никакая химия не поможет. “Как видите – я жива, - улыбается Рита.

"Вот и не верь после этого в Бога, cудьбу, cлучай... Называй как хочешь."

Жизнь – прекрасна!

И ещё Рита думает, что через болезни человека вразумляют. Болезнь сваливается на человека не потому, что Бог его оставляет, а потому что направялет.

“Мы же не обвиняем небеса в лохой погоде. Не гневаемся и не обижаемся на них. Вот и я не копаюсь в причинах – мне некогда: лечение, работа, cемья, подружки. Всех люблю. Хочу со всеми проводить больше времени. Ценю каждый момент. Каждого человка. Всем благодарна за то, что они есть в моей жизни... Столько хорошего и радостного вокруг…”

Не так давно подружки буквально заставили Риту зарегистрироваться в социальной сети Facebook – после того, как они организовали вечер встречи выпускников, cтали очень плотно общаться-встречаться-переписываться. “У меня замечательные девчонки,” - говорит она о подругах.

Вопрос без ответа

Часто у нас онкологию по-прежнему воспринимают как смертельный приговор. С чем категорически не согласны специалисты. Каждый год появляются новейшие препараты, которые позволяют блокировать развитие болезни и сохранить человеку жизнь на долгие годы.

Но препараты эти стоят денег. “Сами врачи говорят, что консилиум не назначает эти дорогие лекарства тем пациентам, которые прошли точку невозврата. Назначают людям в активном возрасте, у которых есть реальные шансы, кто трудоспособен... Почему государство не помогаем таким людям вернуться в строй, чтобы работать, платить налоги, растить детей и так далее? “ - вздыхает Рита.

Почему наше государство не помогает своим гражданам ? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Мы с вами не политики и не чиновники. Решить за них эти вопросы мы не можем. Можем лишь привлечь внимание к этой теме. И можем немного помочь – и спасти жизнь конкретному человеку.

На что cобирают деньги.

Препарат Avastin устраняет разрастание сосудов раковой опухоли.

Каждые 2 недели требуются 1091.33 евро, вместе на целый курс необходимы 8 730.64 евро.

Лечение Авастином уже на первом курсе терапии дает заметное уменьшение сосудистой сетки раковой опухоли, следовательно рост опухоли замедляется. При дальнейшем использовании Авастином рак переходит из стадии разрастания в стабильную хроническую стадию. Недаром «Авастин» получил статус «прорыв года» и считается наиболее эффективным препаратом.

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро)

СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Avastin для Риты Покиньчереды открыт в фонде ZIEDOT.LV . Помочь можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты лекарства для Риты Покиньчереды.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Ritai Pokiņčeredai

Ольга АВДЕВИЧ, Рита ТРОШКИНА

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like.