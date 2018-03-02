В данный момент речь идёт о спасении жизни. Рите срочно нужно начать принимать лекарство против онкологии. Нужна помощь. СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Avastin для Риты Покиньчереды открыт в фонде ZIEDOT.LV . Помочь можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Зеленая лампа |

Рита с доктором Айгаром Сеньканом. Она считает его своим ангелом.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Риты Покиньчереды до 6 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро. Деньги нужны на лекарство от онкологии.

СЧЁТ ПОМОЩИ для Риты Покиньчереды ЗДЕСЬ.

Другая бы на её месте давно бы раскисла и опустила руки – а Рита расправила крылья и приготовилась к переменам. К лучшему. Через несколько месяцев у Ритиной дочки родится второй pебенок. “Я так хочу этого малыша,” - мечтательно вздыхает Рита. Её старшему внуку 8 лет. А самое большое желание бабушки – быть с детьми.

Рита бабушка молодая. Ей 58 лет. Последние 7 лет она живет с диагнозом онкология. 5 операций , 26 облучений, 32 курса химиотерапии. Её жизнерадостность и жизнелюбие на фоне всех этих испытаний кажутся невероятными.

Сейчас она оказалась в безвыходном положении. Консилиум врачей назначил ей очень дорогое лекарство. Если его не принимать – организм может не выдержать. Если принимать – есть все шансы на реальное улучшение и полноценную жизнь. Выход оказался один – просто просить помощи у людей.

СЧЁТ ПОМОЩИ

Итоги трех дней сбора средств: c момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, которая рассказала историю Риты, на покупку лекарства собрано 1517 евро. На счет поступило 1062 евро. Плюс было сделано 366 звонков на благотворительный телефон на сумму 455 евро.

ЦЕНА ВОПРОСА – ЦЕНА ЖИЗНИ

Каждые 2 недели требуются 1091.33 евро, вместе на целый курс необходимы 8 730.64 евро.

За время болезни врачи уже 2 раза назначали Рите принимать медикамент Avastin, который в комбинации с химиотерапией дает хороший эффект. Но, к сожалению, этот медикамент не оплачивается государством, а у самой Риты таких денег на покупку лекарства не было, поэтому она не могла его принимать.

Когда Рита приходила в себя после больницы, она каждый раз возвращалась на работу. По профессии она бухгалтер, и до сих пор в сторю – несмотря на болезнь.

В этом году болезнь cнова обострилась, собрали консилиум - и врачи снова настаивают на необходимости «Авастина». Рита в очередной раз обратилась с просьбой в Национальную службу здоровья об индивидуальной компенсации лекарства. И снова – отказ.

То, что можно просить помощи у незнакомых людей, Рите в голову не приходило. И до сих пор ей никто не подсказал. "Я же не звезда и не музыкант - знаю, что для известных людей объявляют акции по сбору денег на лечение. А я же простой человек..." Но тут по работе к ней пришли бухгалтерские документы от фирмы, которая занимается авто-перевозкой инвалидов – о сотрудничестве с фондом ziedot.lv.

Чтобы уточнить детали о деятельности и статусе фонда, Рита созвонилась с ними – разговорились, она рассказала о своей болезни, о дорогом лекарстве, на которое нет денег... И сотрудница фонда объяснила ей, что просто надо принести к ним все необходимые документы и открыть счет по сбору средств на оплату медикамента.

“Это мой ангел там, наверху, всё так сложил, чтобы я ещё жила на этом свете,” - уверена Рита.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ Риты - по ссылке ЗДЕСЬ.

Вопрос без ответа

Часто у нас онкологию по-прежнему воспринимают как смертельный приговор. С чем категорически не согласны специалисты. Каждый год появляются новейшие препараты, которые позволяют блокировать развитие болезни и сохранить человеку жизнь на долгие годы.

Но препараты эти стоят денег. “Сами врачи говорят, что консилиум не назначает эти дорогие лекарства тем пациентам, которые прошли точку невозврата. Назначают людям в активном возрасте, у которых есть реальные шансы, кто трудоспособен... Почему государство не помогаем таким людям вернуться в строй, чтобы работать, платить налоги, растить детей и так далее? “ - вздыхает Рита.

Почему наше государство не помогает своим гражданам ? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Мы с вами не политики и не чиновники. Решить за них эти вопросы мы не можем. Можем лишь привлечь внимание к этой теме. И можем немного помочь – и спасти жизнь конкретному человеку.

На что cобирают деньги.

Препарат Avastin устраняет разрастание сосудов раковой опухоли.

Каждые 2 недели требуются 1091.33 евро, вместе на целый курс необходимы 8 730.64 евро.

Лечение Авастином уже на первом курсе терапии дает заметное уменьшение сосудистой сетки раковой опухоли, следовательно рост опухоли замедляется. При дальнейшем использовании Авастином рак переходит из стадии разрастания в стабильную хроническую стадию. Недаром «Авастин» получил статус «прорыв года» и считается наиболее эффективным препаратом.

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро)

СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Avastin для Риты Покиньчереды открыт в фонде ZIEDOT.LV . Помочь можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты лекарства для Риты Покиньчереды.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Ritai Pokiņčeredai

Ольга АВДЕВИЧ, Рита ТРОШКИНА

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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