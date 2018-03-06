Рижанке Рите Покиньчереде срочно нужно начать принимать лекарство против онкологии. 7 марта ей надо поступить в онкоцентр, а препарат она оплатить не может. Нужна помощь. СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Avastin для Риты Покиньчереды открыт в фонде ZIEDOT.LV . Помочь можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Зеленая лампа |

Рита с доктором Айгаром Сеньканом.

Рите 58 лет. Последние 7 лет она живет с диагнозом онкология. 5 операций , 26 облучений, 32 курса химиотерапии. Её жизнерадостность и жизнелюбие на фоне всех этих испытаний кажутся невероятными.

Сейчас она оказалась в безвыходном положении. Консилиум врачей назначил ей очень дорогое лекарство. Если его не принимать – организм может не выдержать. Если принимать – есть все шансы на реальное улучшение и полноценную жизнь. Выход оказался один – просто просить помощи у людей.

СЧЁТ ПОМОЩИ

Итоги сбора средств: c момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom, которая рассказала историю Риты, на покупку лекарства собрано 2754 евро. На счет поступило 1878 евро. Плюс было сделано 702 звонка на благотворительный телефон на сумму 876 евро.

ЦЕНА ВОПРОСА – ЦЕНА ЖИЗНИ

Каждые 2 недели требуются 1091.33 евро, вместе на целый курс необходимы 8 730.64 евро. На данный момент собрано 2754 евро. Сбор средств продолжается.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ Риты - по ссылке ЗДЕСЬ.

Почему наше государство не помогает своим гражданам ? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Мы с вами не политики и не чиновники. Решить за них эти вопросы мы не можем. Можем лишь привлечь внимание к этой теме. И можем немного помочь – и спасти жизнь конкретному человеку.

На что cобирают деньги.

Препарат Avastin устраняет разрастание сосудов раковой опухоли.

Каждые 2 недели требуются 1091.33 евро, вместе на целый курс необходимы 8 730.64 евро.

Лечение Авастином уже на первом курсе терапии дает заметное уменьшение сосудистой сетки раковой опухоли, следовательно рост опухоли замедляется. При дальнейшем использовании Авастином рак переходит из стадии разрастания в стабильную хроническую стадию. Недаром «Авастин» получил статус «прорыв года» и считается наиболее эффективным препаратом.

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро)

СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Avastin для Риты Покиньчереды открыт в фонде ZIEDOT.LV . Помочь можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты лекарства для Риты Покиньчереды.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Ritai Pokiņčeredai

Ольга АВДЕВИЧ, Рита ТРОШКИНА

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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