Зеленая лампа |

Четыре года назад жизнь Инары перевернула болезнь – рак лимфоузлов. Инара прошла облучение, операцию, химиотерапию. Сейчас единственная её надежда на выздоровление - препарат Brentuximab vedotin. Первый прием уже дал улучшения. За 4 курса необходимо еще заплатить 15 456 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Инары Пименовой до 13 марта. СЧЁТ ПОМОЩИ для оплаты лекарства открыт в фонде ZIEDOT.LV.

На всю Латвию всего два человека нуждаются в этом лекарстве. Инара Пименова из Краславы и Татьяна Андреева из Лиепаи. Их диагноз – лимфома Ходжкина - входит в список болезней, лечение которых должно проходить за госсчет. А вот препарат, который их может спасти, в список компенсируемых не включен. Женщины несколько раз обращались в Национальную службу здоровья с просьбой о компенсации. И каждый раз получали отказ.

Инаре назначены 8 курсов препарата. Летом она обратилась в фонд ziedot lv c просьбой о помощи - благодаря отзывчивости людей были собраны средства, чтобы Инара могла начать лечение. Ее самочувствие в данный момент улучшилось, появилась надежда на полное выздоровление. Даже если просто посмотреть на её фото до приема лекарства и сейчас - видно, что она буквально вернулась к жизни.

Программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала историю Инары во вторник. За день на счет Инары поступило 2482 евро. Было сделано 967 звонков на благотвортельный телефон на сумму 1205 евро. Всего собрано 3687 евро. Именно это лекарство - сейчас надежда Инары. Она уже начала его принимать, и это реально помогает. За 4 курса необходимо еще заплатить 15 456 евро.

Все начинается с любви

Про Инару можно снимать кино – о любви. В очень широком и философском смысле. Это был бы очень добрый фильм о любящей дружной семье. Начался бы он с того, как юная девушка шла по улице маленького городка и сломала каблук… Именно так Инара много лет назад познакомилась с мужем – он помог ей починить туфельку и проводил до дома. Сейчас Инаре 56 лет. Она с семьей живет в Краславе. Никогда не боялась никакой работы – была и швеей, и посудомойкой, и продавцом. Окончила торговый техникум. Муж всю жизнь работает шофером. Они вырастили двух прекрасных сыновей.

Когда с мамой случилась беда, младшему сыну Артуру было 15 лет. «Он моё солнышко, - говорит о нем Инара, - умница, талантливый. Мог бы много добиться. Но из-за моей болезни мы не смогли помочь ему получить высшее образование“. В Латгалии с работой туго. В 18 лет cын уехал за границу на заработки – чтобы помогать с деньгами на лечение.

Со старшим сыном Денисом мы познакомились, когда он привез маму в онкологический центр «Гайльэзерс». Именно он – главный двигатель проекта по спасению Инары: врачи, документы, транспорт, лекарства... Он буквально водит Инару везде за ручку. «В детстве она меня водила – теперь я я её» - смеется Денис. И по несколько раз в день размещает на своей страничке в социальной сети ссылку на счет на покупку лекарства и просьбу о помощи.

Недавно Денис женился. Пока Инара болеет, ему казалось неуместным думать о свадьбе . Но мама сказала: „Сколько можно тянуть, для меня будет огромная радость увидеть, как вы кольцами обменяетесь!”. Праздника не устраивали – расписались тихонько. Мама плакала от счастья. Денис с женой работают в Риге – в Краславе работу не найти. Квартиру снимают. Невестку Инара любит, как дочку, и знает её давно – она тоже из Краславы. Сейчас Инара очень мечтает о внуках.

Семья Пименовых – образец любви и дружбы ещё и потому, что она русско-латышская. Инара – латышка, муж русский. Денис и Артур свободно говорят на обоих языках. Такая же ситуация у жены старшего сына и невесты младшего. Обе девушки тоже из Краславы,из смешанных семей. Так что этот город – просто образец интеграции, никого национальный вопрос здесь не волнует. А волнует и латышей, и русских то, что дети не могут найти работу и уезжают на заработки из родного города.

Муж Инары свои переживания за нее старается скрывать. «Поначалу мне даже казалось, что он какой-то бесчуственный, - говорит Инара. – А потом родственники рассказали, что он был в жутком стрессе. И самое трудное для него – держаться, чтобы я не заметила».

Минувшим летом они обвенчались. Cейчас Инара уверена, что именно болезнь повернула их к Богу. Муж был некрещеный, и перед венчанием cпециально покрестился.

"С тех пор всё как будто стало устраиваться само собой", - говорит Инара. Врачи подобрали мне лекарство. Чудом собрались деньги на первую партию. Мы не ожидали, что люди будут такими отзывчивыми.

“Думала так: ведь я не знаменитость. Почему незнакомые люди должны мне помогать? А оказалось, вся Краслава за меня переживала, и деньги на первое лечение собрались".

Она каждый день просит всего хорошего для всех людей, которые её поддерживают и помогают оплатить лекарство. Инара готова бороться за свою жизнь, но в данный момент ей необходимо получить еще 4 курса данного препарата. За каждый курс ей нужно платить 3864 евро. За 4 курса необходимо заплатить 15 456 евро.

Инара буквально светится любовью - к детям, мужу, к родственникам и друзьям, к родному городу, к знакомым и незнакомым людям... Она не опускает руки, не обижается на обстоятельства, просто решает вопрос своего лечения с надеждой и смирением.

Как помочь?

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро) работает для Инары до 13 марта.

СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Brentuximab vedotin открыт в фонде ZIEDOT.LV. Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты лекарства для Инары Пименовой.

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Inārai Pimenovai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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