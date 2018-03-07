Зеленая лампа |

В канун праздника 8 марта в гостях у «Зеленой лампы» побывала актриса и руководитель арт-платформы Stadia Татьяна ЧЕРКОВСКАЯ.

Актриса пригласила всех на уникальный концерт, который состоится 8 марта в 19 часов в церкви Св. Павла (ул. А. Деглава, 1). Программа называется «Письма любви», и в ней прозвучат шедевры органной музыки в исполнении известной органистки Елены Приваловой-Эпштейн. Ну а сама Татьяна будет читать там письма о любви, написанные великими людьми.

“Я с удовольствием и гордостью приняла приглашение Елены участвовать в такой программе. Она будет весенняя и состоит из органной музыки и писем великих музыкантов, писателей, поэтов и даже политических деятелей, написанных ими для своих возлюбленных. Мне давно хотелось осуществить свою мечту – почитать эти пронзительные письма, нежные, страстные, послания мольбы и любви. Это все живые человеческие эмоции. Хочется стряхнуть пыль позолоты с этих людей, вошедших в историю”, - рассказала Татьяна.

Вообще она призналась, что готова читать любовные послания великих людей без остановки большое количество часов. Но это невозможно. Поэтому пришлось сокращать. В итоге в программу войдет около 10 писем. И все они мужские. Их авторы - Шуман, Моцарт, Бетховен, Лист, Набоков, Пушкин, Лев Толстой, Байрон, Дидро, Наполеон. Так что не пропустите этот уникальный вечер.

Концерт традиционно организует Елена Привалова-Эпштейн, и это гарантия качества. Вход свободный, за пожертвования, которые пойдут на реставрацию старинного органа церкви.

Актриса рассказала также о проектах арт-платформы Stadia, которой они руководят совместно с Андреем Гаркави. Визитной карточкой Stadia уже давно стал спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «Она в отсутствии любви и смерти», который прошел уже 30 раз. На одном из спектаклей побывал и сам Радзинский, высоко оценивший работу актеров и режиссеров.

С этим спектаклем они недавно съездили на международный фестиваль им. Розова в Кострому. Итоги: полный зал, билеты распроданы задолго до спектакля, овации, прекрасные отзывы.

“Это какая-то загадочная история. Когда мы начинали, то не предполагали, что этот спектакль так полюбит зритель. Наверное, накопилось у нас всех так много всего, что все это вылилось в особую энергию. В этом сезоне мы сыграем спектакль 31 марта и потом в мае. Билеты можно купить в системе ticketshop.lv или на странице Stadia на фейсбуке пройти по ссылкам в электронную кассу”, - рассказала Татьяна.

Stadia также продолжает проект “Открытый театр”, который они ведут вместе с обществом Motus Vita, которое объединяет людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта Татьяна и Андрей проводят занятия, которые помогают людям, не имеющим возможности полноценно двигаться, стать более открытыми, творческими и более счастливыми. “Когда мы туда приходим, я понимаю, что все это правильно и важно, - говорит Татьяна. - На самом деле такие проекты больше нужны, наверное, нам самим, людям здоровым. Это помогает понять многие смыслы и расставить верные приоритеты”.

Сегодня в эпоху постмодернизма, когда все критерии размыты, именно театр способен напрямую разговаривать со зрителем, через сердце, считает актриса.

Еще из новостей сезона: зрителей ждут новые встречи в формате «Читка». Это формат, который сегодня популярен во многих странах – чтение вслух пьес современных драматургов. Это позволяет зрителю познакомиться с новыми для него пьесами и обсудить потом все, что показалось важным. 24 марта состоится читка пьесы Ивана Вырыпаева «Солнечная линия». 15 апреля прозвучит пьеса Ясмины Реза “Бог резни”. И в мае-июне зритель услышит еще одну пьесу, название которой пока – сюрприз.

Рита Трошкина, Ольга Авдевич.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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