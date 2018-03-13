Это очень срочно. 37-летнему рижанину Максиму Горбушину нужна помощь. Наши врачи помочь ему не могут. Для постановки точного диагноза и методов лечения опухоли в голове, ему срочно нужно пройти полное обследование в клинике Германии. СЧЕТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ.

Зеленая лампа |

Необходимая сумма – 6 720 евро. В семье Максима таких денег нет. От того, как быстро это можно сделать, зависит жизнь и здоровье очень доброго и хорошего молодого человека.

СЧЕТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Телефон 90006383 (1,42 евро) подключен в помощь Максиму Горбушину до 20 марта.

ЦВЕТЫ, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

Именно так мы решили назвать историю Максима и Солвиты.

... Еще недавно Максим был полон сил, планов и энергии. Любимая женщина, хорошая работа - все складывалось удачно. Откуда и почему приходит болезнь, никто не знает. Но в один миг вся жизнь переворачивается наизнанку.

К нам обратилась мама Максима: «Помогите спасти моего сына! В наш дом пришла беда. Мы тихо плачем и молимся за его здоровье. Максим – любимый сын, любимый брат у своих двух сестер, очень добрый и отзывчивый человек. Мы верим, что он будет жить, и надеемся на его выздоровление».

Мы встретились с семьей Максима у них дома. Маленькая комната в обычной рижской 9-этажке вся в цветах. У порога встречает огромный пушистый рыжий кот. «Это Гарфилд», - знакомит нас Солвита, жена Максима. Она даже улыбается. Но глаза грустные. «Понимаете, дело даже не в том, что у Максима тяжелая болезнь. А в том, что здесь никто не знает, как это лечить. Такое впечатление, что все от нас отмахиваются, перекидывают от одного врача к другому. »

Проблемы у Максима начались внезапно. Он был на работе и вдруг случилось что-то непонятное – один глаз скосило к переносице, он перестал моргать. «Лицо как бы «упало», - объясняет Максим, - замерло, онемело».

Срочно на скорой его увезли в Гайлезерс с подозрением на инсульт. Потом перевезли в больницу им. Страдиня. И положили в отделение ЛОР (ухо, горло, нос), решив, что это проблемы с ухом. После обследования выяснилось, что у Максима в голове нейробластома. Незлокачественная. Но операцию делать невозможно, большой риск повредить сосуды. Ему назначили облучение, 18 сеансов. Вскоре Максиму стало лучше и его выписали домой.

После этого он восстановился, в течение пяти лет со здоровьем не было никаких особых проблем. Он периодически проверялся у врача, и уже почти забыл о своей болезни. Но осенью 2017 года она о себе напомнила вновь.

Хождение по мукам

«Осенью у меня начала болеть голова. Каждый день. Пошел к семейному врачу, записался на МРТ, пока ждал очереди, прошел остальные обследования, сердце, сосуды, нос, ухо - все оказалось в норме. А состояние ухудшалось. Голова немела. Зрение начало раздваиваться.»

Результаты МРТ показали, что обострение опять связано с опухолью. Ещё две недели Максим ждал, пока соберется консилиум. Врачи направили его в онкологический центр. Он снова ждал еще две недели, пока медики-онкологи изучат диагноз и сопоставят результаты биопсии.

«Такое впечатление, что врачи не знали, что мне сказать и перекидывали меня, как теннисный мячик, от одного к другому», - грустно констатирует Максим.

Так прошел еще месяц, наступил Новый год. Накануне, на Рождество, ему стало очень плохо и на скорой его опять увезли в больницу. В приемном посмотрели, сказали, что ничем помочь не могут, и отправили домой. «Можно сказать, просто выставили за дверь. Сказали только счет оплатить. Я позвонил жене, и она меня забрала из больницы. Сам идти не мог».

Только 8 января он лег в больницу. Лежал месяц, прошел 15 сеансов облучения. Так до сих пор, хотя прошел уже месяц, он не пришел в нормальное состояние. Ходить ему трудно, да и сидеть тоже может недолго. Голова, как в тумане. И главное – не понятно, что дальше делать.

Медики разводят руками. Нет у них опыта лечения такого заболевания. Таких случаев просто не было. В итоге диагноз поставили – хондросаркома. Микрохирурги отказались оперировать. Химиотерапевты из онкоцентра направили его опять в больницу Страдиня. Так и движется по кругу. Все боятся брать ответственность.

Надежда есть

А потом ему неформально посоветовали искать врачей за границей. Семья начала поиски.

Изучив бумаги и дигноз Максима, его согласилась принять специализированная клиника в Берлине. У немецких врачей возникли сомнения в диагнозе. Максима пригласили лечь на обследование, чтобы понять, как и чем его лечить дальше. Это единственный сегодня путь спасения для него. Но 11 дней полного обследования с проживанием, консультацими профессора и переводчиком стоят 6720 евро.

Таких денег у семьи нет, и взять их негде. Максим из-за болезни ушел с работы. Жена зарабатывает немного, кроме того, она должна ехать в клинику вместе с ним, а значит, тоже не сможет работать в это время. Мама в одиночку растит младшую сестричку Максима, у девочки с рождения проблемы со здоровьем.

Однокомнатную квартиру Максим с женой снимают. Солвита работает продавцом в цветочном магазине. Максим был менеджером по логистике в хорошей компании, но сейчас он работать не может.

В конце лета Солвите сделали срочную операцию на сердце. Неожиданно выяснилось, что у нее проблемы с сердечным клапаном. Тогда муж не вылезал из больницы, ухаживал за ней, переживал, буквально носил на руках. И вот через месяц после той операции, когда у Солвиты все нормализовалось, начались проблемы у него самого. Видимо, стресс был очень сильный. Теперь они поменялись ролями.

Дела цветочные

Солвита не дает ему раскиснуть, все время напоминает, что все наладится. Да и сам он с сильным характером. Вместе они около восьми лет. Судьба свела русского Максима и латышку Солвиту неожиданно. В тот момент он работал охранником в торговом центре, а она там же продавала цветы в цветочном киоске. Максим был в состоянии развода. Сам не знает, почему, он тогда зашел в киоск, посмотрел в глаза красивой девушке и сказал: «Давай поженимся!» Она засмеялась.

«Я его давно заметила, - расказывает Солвита. – Симпатичный такой парень, веселый. Так как-то понемногу мы начали встречаться. Максим всегда был душой любой компании. Он красиво ухаживал за мной. Накрывал стол со свечами, читал стихи. Даже один раз сам стихотворение написал. И всегда дарит цветы! Хотя я сама работаю с цветами», - улыбается она.

Даже сейчас, на 8 марта, когда он не смог выйти из дома, попросил купить два букета – для Солвиты и для мамы. «Максим никогда про это не забывает», - подтверждает мама. А в ноябре к юбилею Солвиты он подарил ей огромный букет из 25 роз. На юбилейной фотографии у Солвиты очень счастливые глаза.

Главная удача в жизни

Знаете, это удивительная семья. С ними просто радостно разговаривать. Самый яркий пример того, что любовь выше всяких национальных разногласий. «Это политики там, наверху, нас делят, - говорит Солвита. – А у нас проблем нет».

«Солвита – моя главная удача в жизни, - говорит Максим. И смеется – Только она может меня выдержать. Я же упрямый. Но я ее очень люблю».

«С октября у нас не было света в конце тоннеля, - говорит Солвита. – Никто ничего не понимал, нам казалось, что врачи только и думают про нас: оставьте уже нас в покое. Это ужасное состояние, когда ты никому не нужен. И только сейчас появилась надежда. Мы верим, что поездка в немецкую клинику поможет».

А мы понимаем, как трудно молодому человеку, который всегда был активным и деятельным, попасть в ситуацию, когда он ничего не может сделать и ни на что повлиять.

"А знаете, какая у меня большая мечта, помимо выздоровления? Побывать на Чемпионате мира по футболу в России. Я уже давно все спланировал. Но теперь вряд ли это сбудется. Но все равно верю – а вдруг..." - говорит Максим.

Вообще вся семья даже мысли не допускает, что Максима нельзя вылечить. И любовь им в этом – поддержка. А мы можем им в этом помочь.

На обследование в клинике Германии Максиму Горбушину нужно собрать 6720 евро. Тогда будут понятны и точный диагноз и оптимальные методы лечения. У семьи таких денег нет.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает в помощь Максиму Горбушину до 20 марта.

Все деньги полностью, без отчислений, пойдут напрямую на оплату счета клиники за обследование. Никакие проценты или отчисления с пожертвованных денег не берутся.

Как помочь?

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро) работает для Инары до 13 марта.

СЧЁТ ПОМОЩИ на покупку препарата Brentuximab vedotin открыт в фонде ZIEDOT.LV. Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты счета немецкой клиники за обследование Максима.

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Maksimam Gorbušinam