Зеленая лампа |

Благодарим всех, кто помогал собирать средства для лечения тяжело больной Инары Пименовой из Краславы!

Для Инары Пименовой, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 9243 евро. На счет поступило 6494 евро. Было сделано 2203 звонка на сумму 2749 евро. Все собранные средства пойдут на оплату дорогого лекарства для спасения жизни стоимостью более 15 тысяс евро. Собранной суммы хватит на 2,5 курса лечения. Спасибо всем, кто помогал. Огромная благодарность от Инары и ее семьи.

Сбор средств продолжается. Благотворительный телефон для Инары уже не работает. СЧЕТ ПОМОЩИ. Подробная история Инары ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like.