Зеленая лампа |

Во вторник вместе с нами Зеленую лампу включали Ксения Джонсен и Анастасия Садовска, представляющие благотворительную организацию "Крылья - детям".

Гостьи пришли к нам с хорошими новостями и подарком - симпатичной летучей совой (см. снимок), которая теперь живет в редакции.

Руководитель организации Ксения рассказала, что "Крылья детям" существуют уже 10 лет и занимаются они помощью ребятам из детских домов Латвии. За это время было осуществлено много проектов - Новогодние балы, творческие летние лагеря, мастер-классы по профориентации... А сейчас, уже четыре месяца, каждые выходные детей из детских домов Кокнесе, Резекне, Риги принимает в гости специально открытый «Дом бриллиантов» («Dimantu māja»), который находится в красивом месте в Лиелварде, в окружении нетронутой природы. Этот проект называется "Spārnu Fabrika" ("Фабрика крыльев").

В доме нет интернета. Взрослые вместе с детьми читают, готовят, играют, занимаются художественным творчеством, наблюдают за природой, кормят животных и ухаживают за ними. А олени приходят прямо под окна дома, там их более 200.

"В результате дети меняются прямо на глазах, - рассказала Ксения. – Для поддержки этого проекта нам очень нужны волонтеры профессионального склада, которые могли бы научить детей творческой работе – рисованию, рукоделию, лепке и другим художественным промыслам. Очень ждем предложений".

Приглашение на праздник

Команда «Крылья – детям» вместе с детьми сейчас готовит большое мероприятие к Пасхе.

1 апреля всех приглашают в гости в "Диманту калнс". Будет ярмарка изделий, которые изготовят сами ребята, а также концерт и всякие развлечения на природе. Можно будет раскрасить яйцо, прокатить его по специальной 100-метровой трассе для катания яиц, самой длинной в Латвии.

Организаторы хотя соединить русские и латышские традиции в праздновании Пасхи. Обещают много сюрпризов. Начало праздника в 12 часов и продлится он до 15 часов. Ехать можно на поезде до Лиелварде, но удобнее всего на машине. Ориентир для навигации – Диманту калнс.

"Все могут принять в этом участие – и сами порадуетесь, и поддержите детей.. Приезжайте, вам понравится. Вход – 5 евро, и это будет просто ваш личный вклад в проект "Крылья детям", - пригласила Ксения.

Подарок от Роналду

"Одна из основных идей "Крыльев" - развивать детей, лишенных домашнего тепла, творческие способности. Показывать детям, что все возможно, и учить правильно ставить цель. Не позволять никому ломать их мечты", - рассказала Анастасия.

Вот один из самых ярких примеров - сюжет о том, как исполнилась мечта двух мальчиков из их команды. Оба очень увлекаются футболом, и кумиром мальчишек был Криштиану Роналду, капитан португальской сборной. Анастасия как бывшая спортсменка работала над проектом по организации спортивного детского лагеря совместно с «Реал Мадрид». Тогда ей повезло встретиться и с Роналду, которому она рассказала о проекте «Крылья детям». Звезда футбола сразу же поддержал идею. И через несколько месяцев, когда проходил матч Латвия-Португалия, он вспомнил об этом и подарил мальчикам мячи от сборной с личными автографами. Удивлению и счастью ребят не было предела.

"Наши дети – не самые простые, - улыбается Ксения. У них есть мечты. Они не сразу раскрываются. Но мы им говорим: «Давайте попробуем». И многое получается, благодаря поддержке неравнодушных людей". Недавно, например, их пригласил в гости ресторан "St. Petrus", ребятам показали мастер-класс и рассказали, как стать поварами.

"Дети нас многому учат, - призналась Ксения. – Недавно один из наших мальчишек на мой вопрос об успехах за год сказал такую фразу: "Я чего-то там натворил... А потом пришли вы и надавали мне уму-разуму...» Мы очень смеялись. И теперь даже заказали майки с этой фразой: "Надавать уму-разуму". А вообще очень дорогого стоит, когда дети говорят: "Вообще-то мы хотели бы когда-нибудь все это вам вернуть – то, что выделаете для нас" Тогда понимаешь, что все не зря".

"Больше всего они мечтают просто стать счастливыми, забыть о грустных моментах жизни. И все хотят вырасти, получить профессию и создать свою семью. Семью – обязательно! Они научили нас самому важному – открывать сердце, говорить прямо, честно, бесстрашно. А мы должны помочь им сориентироваться в жизни, в социуме. И показать, что можно, несмотря ни на что, жить счастливыми", - подчеркнула Анастасия.

Организации «Крылья – детям» очень нужны волонтеры, которые могут научить ребят различным художественным промыслам. С предложениями и вопросами можно обращаться по телефону 27780768 – Ксения.

Если у вас дома есть ненужные вам мягкие игрушки, просьба приносить их в помещение Happy Art Museum в «Галерее Рига» на ул. Дзирнаву – они нужны для акции.

Рита Трошкина, Ольга Авдевич.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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