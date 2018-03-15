Это очень срочно. 37-летнему рижанину Максиму Горбушину нужна помощь. Наши врачи помочь ему не могут. Для постановки точного диагноза и назначения лечения опухоли в голове, ему срочно нужно пройти полное обследование в клинике Германии. СЧЕТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ.

На этом снимке - Максим с женой Солвитой в её день рождения. Кроме жены, в его жизни есть ещё 3 женщины, которым он очень нужен - мама и 2 сестры (младшая сестричка тяжело больна с детства). Максим - их надежда и опора

Зеленая лампа |

Необходимая сумма – 6 720 евро. В семье Максима таких денег нет. От того, как быстро можно собрать эту сумму, зависит жизнь и здоровье очень доброго и хорошего молодого человека. СЧЕТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ Телефон 90006383 (1,42 евро) подключен в помощь Максиму Горбушину до 20 марта.

Во вторник историю Максима рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За два дня для Максима собрано 2855 евро. На счет Максима поступило 1620 евро. Было сделано 990 звонков на благотворительный телефон на сумму 1235 евро.

Благотворительный телефон 90006383 подключен для Максима Горбушина до 20 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро.

ЦВЕТЫ, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

Именно так мы решили назвать историю Максима и Солвиты.

... Еще недавно Максим был полон сил, планов и энергии. Любимая женщина, хорошая работа - все складывалось удачно. Откуда и почему приходит болезнь, никто не знает. Но в один миг вся жизнь переворачивается наизнанку.

К нам обратилась мама Максима: «Помогите спасти моего сына! В наш дом пришла беда. Мы тихо плачем и молимся за его здоровье. Максим – любимый сын, любимый брат у своих двух сестер, очень добрый и отзывчивый человек. Мы верим, что он будет жить, и надеемся на его выздоровление».

Мы встретились с семьей Максима у них дома. Маленькая комната в обычной рижской 9-этажке вся в цветах. У порога встречает огромный пушистый рыжий кот. «Это Гарфилд», - знакомит нас Солвита, жена Максима. Она даже улыбается. Но глаза грустные. «Понимаете, дело даже не в том, что у Максима тяжелая болезнь. А в том, что здесь никто не знает, как это лечить. Такое впечатление, что все от нас отмахиваются, перекидывают от одного врача к другому. »

Проблемы у Максима начались внезапно. Он был на работе и вдруг случилось что-то непонятное – один глаз скосило к переносице, он перестал моргать. «Лицо как бы «упало», - объясняет Максим, - замерло, онемело».

Срочно на скорой его увезли в Гайлезерс с подозрением на инсульт. Потом перевезли в больницу им. Страдиня. И положили в отделение ЛОР (ухо, горло, нос), решив, что это проблемы с ухом. После обследования выяснилось, что у Максима в голове нейробластома. Незлокачественная. Но операцию делать невозможно, большой риск повредить сосуды. Ему назначили облучение, 18 сеансов. Вскоре Максиму стало лучше и его выписали домой.

После этого он восстановился, в течение пяти лет со здоровьем не было никаких особых проблем. Он периодически проверялся у врача, и уже почти забыл о своей болезни. Но осенью 2017 года она о себе напомнила вновь.

Хождение по мукам

«Осенью у меня начала болеть голова. Каждый день. Пошел к семейному врачу, записался на МРТ, пока ждал очереди, прошел остальные обследования, сердце, сосуды, нос, ухо - все оказалось в норме. А состояние ухудшалось. Голова немела. Зрение начало раздваиваться.»

Результаты МРТ показали, что обострение опять связано с опухолью. Ещё две недели Максим ждал, пока соберется консилиум. Врачи направили его в онкологический центр. Он снова ждал еще две недели, пока медики-онкологи изучат диагноз и сопоставят результаты биопсии.

«Такое впечатление, что врачи не знали, что мне сказать и перекидывали меня, как теннисный мячик, от одного к другому», - грустно констатирует Максим.

Так прошел еще месяц, наступил Новый год. Накануне, на Рождество, ему стало очень плохо и на скорой его опять увезли в больницу. В приемном посмотрели, сказали, что ничем помочь не могут, и отправили домой. «Можно сказать, просто выставили за дверь. Сказали только счет оплатить. Я позвонил жене, и она меня забрала из больницы. Сам идти не мог».

Только 8 января он лег в больницу. Лежал месяц, прошел 15 сеансов облучения. Так до сих пор, хотя прошел уже месяц, он не пришел в нормальное состояние. Ходить ему трудно, да и сидеть тоже может недолго. Голова, как в тумане. И главное – не понятно, что дальше делать.

Медики разводят руками. Нет у них опыта лечения такого заболевания. Таких случаев просто не было. В итоге диагноз поставили – хондросаркома. Микрохирурги отказались оперировать. Химиотерапевты из онкоцентра направили его опять в больницу Страдиня. Так и движется по кругу. Все боятся брать ответственность.

Надежда есть

А потом ему неформально посоветовали искать врачей за границей. Семья начала поиски.

Изучив бумаги и дигноз Максима, его согласилась принять специализированная клиника в Берлине. У немецких врачей возникли сомнения в диагнозе. Максима пригласили лечь на обследование, чтобы понять, как и чем его лечить дальше. Это единственный сегодня путь спасения для него. Но 11 дней полного обследования с проживанием, консультацими профессора и переводчиком стоят 6720 евро.

Таких денег у семьи нет, и взять их негде. Максим из-за болезни ушел с работы. Жена зарабатывает немного, кроме того, она должна ехать в клинику вместе с ним, а значит, тоже не сможет работать в это время. Мама в одиночку растит младшую сестричку Максима, у девочки с рождения проблемы со здоровьем.

Однокомнатную квартиру Максим с женой снимают. Солвита работает продавцом в цветочном магазине. Максим был менеджером по логистике в хорошей компании, но сейчас он работать не может.

В конце лета Солвите сделали срочную операцию на сердце. Неожиданно выяснилось, что у нее проблемы с сердечным клапаном. Тогда муж не вылезал из больницы, ухаживал за ней, переживал, буквально носил на руках. И вот через месяц после той операции, когда у Солвиты все нормализовалось, начались проблемы у него самого. Видимо, стресс был очень сильный. Теперь они поменялись ролями.

Дела цветочные

Солвита не дает ему раскиснуть, все время напоминает, что все наладится. Да и сам он с сильным характером. Вместе они около восьми лет. Судьба свела русского Максима и латышку Солвиту неожиданно. В тот момент он работал охранником в торговом центре, а она там же продавала цветы в цветочном киоске. Максим был в состоянии развода. Сам не знает, почему, он тогда зашел в киоск, посмотрел в глаза красивой девушке и сказал: «Давай поженимся!» Она засмеялась.

«Я его давно заметила, - расказывает Солвита. – Симпатичный такой парень, веселый. Так как-то понемногу мы начали встречаться. Максим всегда был душой любой компании. Он красиво ухаживал за мной. Накрывал стол со свечами, читал стихи. Даже один раз сам стихотворение написал. И всегда дарит цветы! Хотя я сама работаю с цветами», - улыбается она.

Даже сейчас, на 8 марта, когда он не смог выйти из дома, попросил купить два букета – для Солвиты и для мамы. «Максим никогда про это не забывает», - подтверждает мама. А в ноябре к юбилею Солвиты он подарил ей огромный букет из 25 роз. На юбилейной фотографии у Солвиты очень счастливые глаза.

Главная удача в жизни

Знаете, это удивительная семья. С ними просто радостно разговаривать. Самый яркий пример того, что любовь выше всяких национальных разногласий. «Это политики там, наверху, нас делят, - говорит Солвита. – А у нас проблем нет».

«Солвита – моя главная удача в жизни, - говорит Максим. И смеется – Только она может меня выдержать. Я же упрямый. Но я ее очень люблю».

«С октября у нас не было света в конце тоннеля, - говорит Солвита. – Никто ничего не понимал, нам казалось, что врачи только и думают про нас: оставьте уже нас в покое. Это ужасное состояние, когда ты никому не нужен. И только сейчас появилась надежда. Мы верим, что поездка в немецкую клинику поможет».

А мы понимаем, как трудно молодому человеку, который всегда был активным и деятельным, попасть в ситуацию, когда он ничего не может сделать и ни на что повлиять.

"А знаете, какая у меня большая мечта, помимо выздоровления? Побывать на Чемпионате мира по футболу в России. Я уже давно все спланировал. Но теперь вряд ли это сбудется. Но все равно верю – а вдруг..." - говорит Максим.

Вообще вся семья даже мысли не допускает, что Максима нельзя вылечить. И любовь им в этом – поддержка. А мы можем им в этом помочь.

На обследование в клинике Германии Максиму Горбушину нужно собрать 6720 евро. Тогда будут понятны и точный диагноз и оптимальные методы лечения. У семьи таких денег нет.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает в помощь Максиму Горбушину до 20 марта.

Все деньги полностью, без отчислений, пойдут напрямую на оплату счета клиники за обследование. Никакие проценты или отчисления с пожертвованных денег не берутся.

Как помочь?

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1, 42 евро) работает для Инары до 13 марта.

СЧЁТ ПОМОЩИ Максиму открыт в фонде ZIEDOT.LV. Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты счета немецкой клиники за обследование Максима.

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Maksimam Gorbušinam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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