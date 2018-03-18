Зеленая лампа |

Мы с вами недавно собирали средства для оплаты лекарства от онкологии лиепайчанке татьяне Андреевой. Государство в компенсации отказало, а лекарство реально помогает. Благодаря помощи людей, Татьяна прошла 6 курсов лечения и буквально ожила. Даже по фото видно, что ей лучше. Еще недавно она не могла самостоятельно ходить, а сейчас выходит на улицу, улыбается и верит в лучшее. Еще на 2 курса нужно 7500 евро. Речь идет о спасении жизни. Вот какое письмо написала Татьяна:

«Дорогие друзья, близкие, знакомые и незнакомые люди, не оставшиеся равнодушными к моей беде, не оставившие меня одну. Я очень благодарна вам, что вы помогли мне приобрести лекарство, необходимое для спасения жизни. Молюсь за ваше здоровье !

С ноября 2017 года по март, благодаря вам, я прошла 6 курсов новейшей терапии лечения моего заболевания. После лечения моё самочувствие улучшилось, я снова начинаю радоваться жизни и просто заново начинаю полноценную жизнь. Я стала выходить на улицу, понемногу гулять и словами не передать, какая это радость для меня. Ведь еще осенью я еле двигалась и с трудом ходила по квартире. Тогда мне казалось, что это конец. Болезнь убивала меня, а химиотерапия добивала...

Осталось пройти еще 2 курса. К большому сожалению, все благотворительные деньги и деньги нашей семьи ушли на 6 курсов, а для завершения лечения надо еще 7500 евро. Взять их просто негде.

Мне тяжело просить вас о помощи в очередной раз, но другого выбора у меня нет. Если кто-то хочет и может помочь, буду благодарна вам от всего сердца. В благотворительном фонде Ziedot.lv открыт для меня счет помощи, все средства идут напрямую на оплату препарата.

Спасибо вам и самого светлого в жизни всем, кто помогает.

Татьяна Андреева.

Вот СТАТЬЯ о Татьяне, написанная в январе.