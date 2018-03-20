Зеленая лампа |

Близнецам Ричарду и Кейте нужна постоянная реабилитация. Они пострадали во время родов. Но любовь мамы сделала невозможное. Сейчас Кейта ходит и Ричард тоже должен ходить. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для них до 27 марта. СЧЕТ ПОМОЩИ.

Ричарду и Кейте сейчас 10 лет. Это долгожданные и любимые дети. Беременность Саниты проходила без проблем. Но жизнь перевернулась буквально в один день. Роды начались преждевременно – на 29 неделе. Отца детей не было в городе, когда Саниту на скорой увезли в роддом.

Нужно было делать кесарево сечение, потому что начались сложности, к тоже же Саните в тот момент было 37. "Не знаю, почему врач отказался от кесарева и сказал, что нужно рожать натуральным образом, - рассказывает она. – Хотя я просила и даже акушерка настаивала на том, что надо срочно готовить операционную".

Ричард появился на свет первым и получил самые тяжелые повреждения. Через 10 минут родилась Кейта. До сих пор Саните трудно вспоминать этот день. "Детей мне даже не показали. Сразу забрали в барокамеру. У меня началась истерика, я ничего не понимала. Сказали, что все очень плохо. Один врач накричал на меня и сказал, что нужно думать о молоке, покормить хоть раз, они не выживут...", - говорит Санита, вытирая слезы.

Малышей перевели в детскую больницу Гайльэзерс, потом оттуда повезли на консультацию в Детскую больницу на Виенибас гатве. Там очередной врач заявил, что дети , если выживут, то не будут ходить, говорить, не смогут сами себя обслуживать. И предложил сразу отказаться от них.

«Мне не раз предлагали оставить детей, причем настойчиво», - горько говорит Санита.

Два месяца в больнице Санита провела, как зомби. Она спала по 2 часа в сутки, теряла сознание от усталости. «Сама не понимаю, как тогда выдержала...» - вздыхает она.

СЧЕТ ПОМОЩИ РИЧАРДУ И КЕЙТЕ

Прошло 10 лет

Сегодня Ричард и Кейта – чудесные, умные ребята, оба учатся в 4 классе обычной школы, несмотря на то, что диагноз у обоих – детский церебральный паралич. Ричард не может ходить самостоятельно, у Кейты физическое состояние получше, но тоже сложности с движениями. Но оба любят рисовать, петь и танцевать, несколько лет участвуют в благотворительных концертах, которые устраивает организация «Nac līdzās». Они – радость мамы.

Но чтобы все это случилось, маме пришлось делать все возможное. Забыть о себе. Отказаться от своего небольшого бизнеса, чтобы быть с детьми постоянно, и заниматься реабилитацией в режиме нон-стоп.

Проблем было много, семья лишилась и квартиры, которая была куплена в кредит. Жилье они долго снимали. Когда детям исполнился годик, Санита пошла работать дворником, крутилась, как белка в колесе. Только недавно они смогли снова обзавестись собственным жильем.

«Мама, бежим туда!»

Первую операцию по удлинению 19 мускулов Ричарду сделали в 6 лет в клинике Мюнхена. Следующая была запланирована в Латвии. Сразу обоим детям. Два года они ждали, но в итоге пришлось ехать в клинику Чехии. Сумму на оплату собирали через фонд Ziedot.lv.

Хорошим известием стало то, что Кейте операция оказалась не нужна. «Вы так много делаете упражнений, что у нее состояние улучшилось», - резюмировали врачи. И сказали продолжать занятия. Кейта ходит сама, но на цыпочках, она неправильно ставит стопу и есть проблемы с равновесием.

После второй операции Ричард получил курс интенсивной реабилитации в центре «Ренова» в Словакии, где ежедневно в течение двух недель с ним занималась целая команда специалистов. Это принесло результаты. СЧЕТ ПОМОЩИ РИЧАРДУ И КЕЙТЕ

Мама очень надеется, что мальчик сможет передвигаться с роллатором. Пока что Ричард передвигается на инвалидной коляске и мечтает о том, что когда-нибудь сможет ходить сам. Ему трудно писать из-за спастики руки. Школьные задания с 1 класса он делает на компьютере.

«У Ричарда упорный характер, - рассказывает мама. – Я везде вожу его на коляске. Но он никогда не говорит «отвези меня», а всегда командует: «Мама, идем туда!», «Мама, бежим!» Значит, в голове у него сложилась такая модель, что он обязательно будет ходить и бегать». Ричард хорошо поет и занимается танцами в колясках.

Сестричка Кейта тоже любит музыку и танцы. Она ежедневно вместе с мамой делает специальную гимнастику для растяжки мускулов. Но пока не научилась ставить ножку на всю стопу. «Она у нас, как балерина, передвигается на носочках», - улыбается мама. Но интенсивная физиотерапия и массажи очень помогают, они нужны каждый день. «Кейта у нас очень эмоциональная, - улыбается Санита. – Может, легко расплакаться из-за какой-нибудь мелочи. Она много рисует, читает, обожает детские детективы.

А на Рождество у нее исполнилась большая мечта. Санта Клаус, которому она два года писала письма, наконец принес ей маленькую собачку.

Мысли о будущем

Ну а у Саниты времени на себя нет совсем. Она работает на железной дороге, посменно. Когда приходит с ночной, везет детей в школу. Там она сидит с сыном на занятиях 6-8 часов, как помощник-ассистент. Потом семья едет домой, и начинаются реабилитации, физиотерапии и домашние задания.

А еще надо приготовить еду, сходить в магазин, убрать квартиру, постирать вещи. "Единственное время для передышки - это выходные, когда отец отвозит детей в деревню к бабушке. Но опять нужно выходить на смену", - рассказывает Санита. Но она не жалуется, улыбается. Ей некогда себя жалеть.

За эти годы Санита передумала много разных мыслей. Она считает, что у каждого в жизни своя миссия. И такие дети приходят не просто так, а чтобы научить нас терпению и любви.

Много печальных мыслей у нее вызывает будущее. И без того мизерная поддержка государством детей с особыми потребностями после 18 лет прекращается. Но болезни остаются, каждый сеанс физиотерапии и массажа стоит дорого и нужны они постоянно.

Санита даже придумала проект Центра реабилитации для тех, кому больше 18 лет. Там, помимо занятий со специалистами, можно было бы проводить встречи с людьми разных профессий, обучать ребят основам какого-то мастерства. Консультировать по трудоустройству. Сегодня не каждый здоровый физически человек может найти хорошую работу, а таким детям – особенно трудно. Но они хотят быть полезными и радоваться жизни. Идея прекрасная, но для ее реализации нужна большая финансовая поддержка. Пока что все откладывается до лучших времен.

Санита очень благодарна всем, кто их поддерживает. Она верит, что Ричард начнет ходить самостоятельно, а Кейта – уверенно передвигаться. Это вопрос времени. А мы можем немножко помочь.

Как помочь?

Чтобы Ричард и Кейта могли в 2018 году получать необходимые им занятия с физиотерапевтом, на двоих нужна на весь год большая сумма - 13714 евро.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для близнецов до 27 марта.

В ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Ричарду и Кейте. Никакие проценты с пожертвованных денег не берутся. Все идет на оплату реабилитации.

Помочь можно также перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv"

Reģ. Nr.: 40008078226

SWEDBANK

Bankas kods HABALV22

Konta Nr LV95HABA0551006150241

Mērķis Atbalsts Ričardam Edžum un Keitai Gabrielai Leimaņiem

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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