37-летний рижанин Максим Горбушин должен в экстренном порядке поступить в немецкую клинику. Наши врачи помочь ему не могут. Для постановки точного диагноза и назначения лечения опухоли в голове, ему срочно нужно пройти полное обследование в клинике Германии.

Зеленая лампа |

На этом снимке - Максим с женой Солвитой в её день рождения. Кроме жены, в его жизни есть ещё 3 женщины, которым он очень нужен - мама и 2 сестры (младшая сестричка тяжело больна с детства). Максим - их надежда и опора

Во вторник историю Максима рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. На данный момент для Максима собрано 8384 евро. На счет Максима поступило 5723 евро. Было сделано 2133 звонка на благотворительный телефон на сумму 2661 евро.

Все деньги пойдут на оплату счета клиники. 11 дней полного обследования с проживанием, консультацими профессора и переводчиком стоят 6720 евро. Оставшаяся сумма будет зарезервирована и пойдет на оплату лечения, которое назначат немецкие медики.

Наши врачи ничем помочь Максиму не смогли и неформально посоветовали искать врачей за границей. Семья начала поиски.

Изучив бумаги и дигноз Максима, его согласилась принять специализированная клиника в Берлине. У немецких врачей возникли сомнения в диагнозе. Максима пригласили лечь на обследование, чтобы понять, как и чем его лечить дальше. Это единственный сегодня путь спасения для него.

Максим и его семья сердечно благодарят всех людей, которые откликнулись на их просьбу о помощи. Таких денег у семьи нет, и взять их негде. Максим из-за болезни ушел с работы. Жена зарабатывает немного, кроме того, она должна ехать в клинику вместе с ним, а значит, тоже не сможет работать в это время. Мама в одиночку растит младшую сестричку Максима, у девочки с рождения проблемы со здоровьем.

Однокомнатную квартиру Максим с женой снимают. Солвита работает продавцом в цветочном магазине. Максим был менеджером по логистике в хорошей компании, но сейчас он работать не может.

Вообще вся семья даже мысли не допускает, что Максима нельзя вылечить. И любовь им в этом – поддержка. А вы им в этом помогаете. Спасибо всем!

Все деньги полностью, без отчислений, пойдут напрямую на оплату счета клиники за обследование. Никакие проценты или отчисления с пожертвованных денег не берутся.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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