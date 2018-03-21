Зеленая лампа |

Гостьей программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom стала вокальный педагог и организатор международного конкурса «Апрельские капельки» Ниёле Березина.

Ниёле Березина рассказала, что конкурс исполнителей популярной музыки "Апрельские капельки»"проходит в Латвии уже 20 лет. В нем участвуют как самые маленькие таланты, так и взрослые. Приезжают люди, которые хотят петь, себя показать, познакомиться, получить новые контакты.

В этом год "Апрельские капельки" состоятся с 20 по 22 апреля.

"В прошлом году среди участников и членов жюри были представители 14 государств, в том числе – Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Куба, Польша, Россия, Украина, Румыния, Болгария, Белоруссия... Самому маленькому исполнителю было 4 года, а самому старшему – 45 лет", - рассказала Ниёле.

Конкурс проходит в Бауске, в Ислице. Заявки принимаются до 2 апреля. Подробную информацию можно найти на странице фестиваля . Или по телефону 29159058.

За эти годы через конкурс прошло много талантливых людей, и многие известные латвийские исполнители начинали в "Апрельских капельках".

Сама Березина, помимо организации конкурса, работает с талантливыми детьми в трех студиях – в Риге, Бауске и Ислице.

Гостья программы рассказала о том, как все начиналось: "В далеком 1996 году я пела и выступала сама и работала в детском саду музыкальным воспитателем. Тогда я решила решила сделать маленькую поп-группу для детей, в ней пела моя младшая дочка Сабине, которой было 6 лет. Мв пригласили в группу и других детей. В 1998 году сделали первый детский конкурс. Получилось. Начали расширяться - пригласили к участию и соседей, и в том числе зарубежных. Так за эти годы и до Кубы добрались. С кубинцем я познакомилась на фестивале "Славянский базар», а потом он приехал выступать в Латвию. В этом году собираются приехать исполнители из Шри-Ланки".

Сегодня ее младшая дочь - Сабине Березина много поет, успешно выступает не только в Латвии, но и за рубежом. Старшая дочь Жанна пишет музыку. У нее уже написано 14 песен и мюзикл на актуальную тему. Сюжет рассказывает, как латвийская девочка поехала а Англию на заработки. Там после работы латыши встречаются и общаются. И все очень хотят вернуться домой, на родину. История трогательная, музыка красивая.

Так получилось, что программа состоялась в день, который ООН назначила Международным днем счастья, учрежденном по предложению королевства Бутан в 2012 году. Конечно, мы не могли обойти вниманием вопрос: что такое счастье?.

"Чтобы все были здоровы. Это главное. И еще нужно помнить, что дружба и отношения между людьми – важнее, чем дипломы и награды, - поделилась своими мыслями Ниёле. – Я всегда говорю своим девочкам-воспитанницам: сам по себе конкурсы – это прекрасная возможность себя показать, но это не главное. Семья – главная ценность. Не откладывайте ничего на потом. Можно делать все паралллельно, и петь, и учиться, и выходить замуж и рожать детей".

Недавно Ниёле Березина, неожиданно для себя, победила в конкурсе "Самый душевный педагог"», куда ее ученики по секрету отправили информацию про нее, а потом проголосовали. Это стало для Ниёле очень приятным сюрпризом.

На свой фестиваль в апреле она пригласила 10-летних Ричарда и Кейту Лейманисов, историю которых рассказывала "Зеленая лампа". Дети, несмотря на то, что больны с рождения, очень талантливы. Ричарду и Кейте нужна постоянная реабилитация. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для них до 27 марта.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook. Просто кликните по ссылке ЗДЕСЬ и ставьте Like.