Зеленая лампа |

Близнецам Ричарду и Кейте нужна постоянная реабилитация. Они пострадали во время родов. Но любовь мамы сделала невозможное. Сейчас Кейта ходит и Ричард тоже должен ходить. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для них до 27 марта. СЧЕТ ПОМОЩИ.

Для 10-летних близнецов Ричарда и Кейты Лейманисов, о которых «Зеленая лампа» рассказала во вторник, собрано 856 евро. На счет поступило 520 евро, было сделано 270 звонков на благотворительный телефон на сумму 336 евро.

Ричарду и Кейте сейчас 10 лет. Это долгожданные и любимые дети. Беременность Саниты проходила без проблем. Но жизнь перевернулась буквально в один день. Роды начались преждевременно – на 29 неделе. Отца детей не было в городе, когда Саниту на скорой увезли в роддом. Нужно было делать кесарево сечение, потому что начались сложности, к тоже же Саните в тот момент было 37. "Не знаю, почему врач отказался от кесарева и сказал, что нужно рожать натуральным образом, - рассказывает она.

До сих пор Саните трудно вспоминать этот день. "Детей мне даже не показали. Сразу забрали в барокамеру. "Сказали, что все очень плохо...", - говорит Санита, вытирая слезы.

Малышей перевели в детскую больницу Гайльэзерс, потом оттуда повезли на консультацию в Детскую больницу на Виенибас гатве. Там очередной врач заявил, что дети , если выживут, то не будут ходить, говорить, не смогут сами себя обслуживать. И предложил сразу отказаться от них. Два месяца в больнице Санита провела, как зомби. Она спала по 2 часа в сутки, теряла сознание от усталости. «Сама не понимаю, как тогда выдержала...» - вздыхает она.

СЧЕТ ПОМОЩИ РИЧАРДУ И КЕЙТЕ

Прошло 10 лет

Сегодня Ричард и Кейта – чудесные, умные ребята, оба учатся в 4 классе обычной школы, несмотря на то, что диагноз у обоих – детский церебральный паралич. Ричард не может ходить самостоятельно, у Кейты физическое состояние получше, но тоже сложности с движениями. Но оба любят рисовать, петь и танцевать, несколько лет участвуют в благотворительных концертах, которые устраивает организация «Nac līdzās». Они – радость мамы.

Но чтобы все это случилось, маме пришлось делать все возможное. Забыть о себе. Отказаться от своего небольшого бизнеса, чтобы быть с детьми постоянно, и заниматься реабилитацией в режиме нон-стоп.

Проблем было много, семья лишилась и квартиры, которая была куплена в кредит. Жилье они долго снимали. Когда детям исполнился годик, Санита пошла работать дворником, крутилась, как белка в колесе. Только недавно они смогли снова обзавестись собственным жильем.

Первую операцию по удлинению 19 мускулов Ричарду сделали в 6 лет в клинике Мюнхена. Следующая была запланирована в Латвии. Сразу обоим детям. Два года они ждали, но в итоге пришлось ехать в клинику Чехии. Сумму на оплату собирали через фонд Ziedot.lv. Хорошим известием стало то, что Кейте операция оказалась не нужна. «Вы так много делаете упражнений, что у нее состояние улучшилось», - резюмировали врачи. И сказали продолжать занятия.

Кейта ходит сама, но на цыпочках, она неправильно ставит стопу и есть проблемы с равновесием.

СЧЕТ ПОМОЩИ РИЧАРДУ И КЕЙТЕ

Мама очень надеется, что мальчик сможет передвигаться с роллатором. Пока что Ричард передвигается на инвалидной коляске и мечтает о том, что когда-нибудь сможет ходить сам.

Ричард хорошо поет и занимается танцами в колясках.Кейта тоже любит музыку и танцы. Она ежедневно вместе с мамой делает специальную гимнастику для растяжки мускулов. Но пока не научилась ставить ножку на всю стопу. Интенсивная физиотерапия и массажи нужны каждый день.

Ну а у Саниты времени на себя нет совсем. Она работает на железной дороге, посменно. Когда приходит с ночной, везет детей в школу. Там она сидит с сыном на занятиях 6-8 часов, как помощник-ассистент. Потом семья едет домой, и начинаются реабилитации, физиотерапии и домашние задания. А еще надо приготовить еду, сходить в магазин, убрать квартиру, постирать вещи. Но Саните некогда себя жалеть.

За эти годы Санита передумала много разных мыслей. Она считает, что у каждого в жизни своя миссия. И такие дети приходят не просто так, а чтобы научить нас терпению и любви. Много печальных мыслей у нее вызывает будущее. И без того мизерная поддержка государством детей с особыми потребностями после 18 лет прекращается. Но болезни остаются, каждый сеанс физиотерапии и массажа стоит дорого и нужны они постоянно.

Санита очень благодарна всем, кто их поддерживает. Она верит, что Ричард начнет ходить самостоятельно, а Кейта – уверенно передвигаться. Это вопрос времени. А мы можем немножко помочь.

Как помочь?

Чтобы Ричард и Кейта могли в 2018 году получать необходимые им занятия с физиотерапевтом, на двоих нужна на весь год большая сумма - 13714 евро.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для близнецов до 27 марта.

В ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Ричарду и Кейте. Никакие проценты с пожертвованных денег не берутся. Все идет на оплату реабилитации.

Помочь можно также перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv"

Reģ. Nr.: 40008078226

SWEDBANK

Bankas kods HABALV22

Konta Nr LV95HABA0551006150241

Mērķis Atbalsts Ričardam Edžum un Keitai Gabrielai Leimaņiem

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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