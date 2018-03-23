Зеленая лампа |

Близнецам Ричарду и Кейте нужна постоянная реабилитация. Они пострадали во время родов. Но любовь мамы сделала невозможное. Сейчас Кейта ходит и Ричард тоже должен ходить. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для них до 27 марта. СЧЕТ ПОМОЩИ.

Для 10-летних близнецов Ричарда и Кейты Лейманисов, о которых «Зеленая лампа» рассказала во вторник, собрано 2734 евро. На счет поступило 1983 евро, было сделано 602 звонка на благотворительный телефон на сумму 751 евро. Помощь нужна для оплаты реабилитации, чтобы Кейта и Ричард могли ходить самостоятельно. Стоимость годовой программы – 13 714 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для них до 27 марта. СЧЕТ ПОМОЩИ РИЧАРДУ И КЕЙТЕ

Ричарду и Кейте сейчас 10 лет. Это долгожданные и любимые дети. Беременность Саниты проходила без проблем. Но жизнь перевернулась буквально в один день. Роды начались преждевременно – на 29 неделе. Отца детей не было в городе, когда Саниту на скорой увезли в роддом. Нужно было делать кесарево сечение, потому что начались сложности, к тоже же Саните в тот момент было 37. Но врач отказался от кесарева и сказал, что нужно рожать натуральным образом.

До сих пор Саните трудно вспоминать этот день. "Детей мне даже не показали. Сразу забрали в барокамеру. Сказали, что все очень плохо...", - говорит Санита, вытирая слезы. Потом ей предлагали отказаться от детей. Два месяца Санита провела с ними в больнице, спала по 2 часа в сутки, теряла сознание от усталости. «Сама не понимаю, как тогда выдержала...» - вздыхает она.

СЧЕТ ПОМОЩИ РИЧАРДУ И КЕЙТЕ

Прошло 10 лет

Сегодня Ричард и Кейта – чудесные, умные ребята, оба учатся в 4 классе обычной школы, несмотря на то, что диагноз у обоих – детский церебральный паралич. Ричард не может ходить самостоятельно, у Кейты физическое состояние получше, но тоже сложности с движениями. Но оба любят рисовать, петь и танцевать, несколько лет участвуют в благотворительных концертах, которые устраивает организация «Nac līdzās». Они – радость мамы.

Но чтобы все это случилось, маме пришлось делать все возможное. Забыть о себе. Отказаться от своего небольшого бизнеса, чтобы быть с детьми постоянно, и заниматься реабилитацией в режиме нон-стоп.

Проблем было много, семья лишилась и квартиры, которая была куплена в кредит. Жилье они долго снимали. Когда детям исполнился годик, Санита пошла работать дворником, крутилась, как белка в колесе. Только недавно они смогли снова обзавестись собственным жильем.

СЧЕТ ПОМОЩИ РИЧАРДУ И КЕЙТЕ

Пока что Ричард передвигается на инвалидной коляске и мечтает о том, что когда-нибудь сможет ходить сам. Он хорошо поет и занимается танцами в колясках. Кейта тоже любит музыку и танцы. Она ежедневно вместе с мамой делает специальную гимнастику для растяжки мускулов. Но пока не научилась ставить ножку на всю стопу. Интенсивная физиотерапия и массажи очень помогают, но они нужны каждый день.

Ну а у Саниты времени на себя нет совсем. Она работает на железной дороге, посменно. Когда приходит с ночной, везет детей в школу. Там она сидит с сыном на занятиях 6-8 часов, как помощник-ассистент. Потом семья едет домой, и начинаются физиотерапии и домашние задания. А еще надо приготовить еду, сходить в магазин, убрать квартиру, постирать вещи. Но ей некогда себя жалеть.

За эти годы Санита передумала много разных мыслей. Она считает, что у каждого в жизни своя миссия. И такие дети приходят не просто так, а чтобы научить нас терпению и любви. Много печальных мыслей у нее вызывает будущее. И без того мизерная поддержка государством детей с особыми потребностями после 18 лет прекращается. Но болезни остаются, каждый сеанс физиотерапии и массажа стоит дорого и нужны они постоянно.

Санита очень благодарна всем, кто их поддерживает. Она верит, что Ричард начнет ходить самостоятельно, а Кейта – уверенно передвигаться. Это вопрос времени. А мы можем немножко помочь.

Как помочь?

Чтобы Ричард и Кейта могли в 2018 году получать необходимые им занятия с физиотерапевтом, на двоих нужна на весь год большая сумма - 13714 евро.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для близнецов до 27 марта.

В ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Ричарду и Кейте. Никакие проценты с пожертвованных денег не берутся. Все идет на оплату реабилитации.

Помочь можно также перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv"

Reģ. Nr.: 40008078226

SWEDBANK

Bankas kods HABALV22

Konta Nr LV95HABA0551006150241

Mērķis Atbalsts Ričardam Edžum un Keitai Gabrielai Leimaņiem

История Ричарда, Кейты и их мамы ЗДЕСЬ. Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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