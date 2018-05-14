Зеленая лампа |

Чтобы 6-летний Маркус начал ходить, ему нужна интенсивная реабилитация в рижском медицинском центре. Живет он с мамой и сестричкой в маленьком поселке под Валмиерой. Мама просит помощи. Телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Маркуса до 15 мая. Счет помощи ЗДЕСЬ.

Для Маркуса, диагноз которого – детский церебральный паралич, собрано 2028 евро. На счет мальчика поступило 1316 евро. Было сделано 572 звонка на сумму 712 евро. Помощь нужна, чтобы оплатить специальную реабилитацию, которая поможет ему встать на ноги и начать ходить самостоятельно. Всего нужно собрать 4767 евро. Реабилитация разработана специально для Маркуса и очень ему помогает.

После первого курса в феврале он впервые в жизни сделал несколько маленьких шагов на носочках. Мама плакала от радости. Курс потребовал очень больших усилий от малыша – нагрузка тяжелая, занятия проходили ежедневно в течение месяца. Но Маркус – маленький герой.Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Маркуса до 15 мая.

Маркус вместе с мамой Эвитой и старшей сестричкой живет в поселке Зилайскалнс под Валмиерой. Как и все шестилетки, он готовится идти в школу. Но пока что мальчик может ходить только со специальным устройством - квадраподом.

Счет помощи ЗДЕСЬ.

Медицинская эпопея

Из-за неграмотно принятых родов этому мальчику за свою маленькую жизнь пришлось немало настрадаться. А у Эвиты вся жизнь превратилась в изматывающую медицинскую эпопею из операций и реабилитаций. С бесконечными поездками в Ригу – поскольку в районе нет нужных специалистов. Диагноз Маркусу поставили только в три года. Но Эвита занималась с сыном постоянно, используя любую возможность.

В 2 годика Маркус начал ползать. А сейчас небольшие расстояния он может пройти с квадроподом. Но чаще всего Эвита носит его на руках.

Счет помощи ЗДЕСЬ.

Их крошечный семейный бюджет расписан до сантима. Сейчас главное – пройти очередной курс реабилитации. Врачи ждут Маркуса в медицинском центре в Риге.

Как помочь?

Для Маркуса в фонде ziedot.lv открыт счет помощи. Это единственный шанс для Эвиты собрать деньги на оплату лечения сына и поставить его на ноги. Важно отметить, что никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на оплату реабилитации Маркуса Берзиньша.

В этом году врачи должны определить, нужна ли Маркусу операция на ножках. Мама очень волнуется. Надежда на то, что мальчик окрепнет и операция не понадобится. А пока что Маркусу назначены два интенсивных курса терапии – по 19 занятий на аппаратуре “Therasuit 3”, 19 занятий на роботе для ходьбы GEO, 8 занятий эрготерапии и консультация остеопата. Стоимость одного курса 2675 евро.

Для того, чтобы обеспечить Маркусу 2 интенсивных курса, нужно 5350 евро. Их этой суммы уже доступны собранные ранее 583 евро. Поэтому маме Маркуса всего нужно собрать 4767 евро. У него обязательно получится. Маркус будет ходить.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Маркуса до 15 мая.

Счет помощи Маркусу - ЗДЕСЬ. Любую сумму легко можно перечислить, зайдя на эту страничку, с помощью банковской карты.

Помочь также можно прямым перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Markusam Bērziņam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.