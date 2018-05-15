Зеленая лампа |

Для 6-летнего Маркуса Берзиньша, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала неделю назад, собрано 2474 евро. На счет мальчика поступило 1648 евро, было сделано 663 звонка на благотворительный телефон на сумму 826 евро.

Чтобы 6-летний Маркус начал ходить, ему нужна интенсивная реабилитация в рижском медицинском центре. Живет он с мамой и сестричкой в маленьком поселке под Валмиерой.

Реабилитация разработана специально для Маркуса и очень ему помогает. После первого курса в феврале он впервые в жизни сделал несколько маленьких шагов на носочках. Мама плакала от радости. Курс потребовал очень больших усилий от малыша – нагрузка тяжелая, занятия проходили ежедневно в течение месяца. Но Маркус – маленький герой .

Собранные деньги пойдут на оплату одного курса реабилитации для Маркуса. Мама мальчика сердечно благодарит всех, кто помог. Она верит, что сын будет ходить.

Сбор средств продолжается.Счет помощи ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.