Зеленая лампа |

В мультике "Щенячий патруль" любимый герой у Екаба - Чейз. Cамый ответственный щенок. Его девиз "Всё в надежных лапах". Мальчик мечтает о собаке и хочет назвать её в честь Чейза.

Екабу 8 лет. День рождения у него после Лиго. Маме не посчастливилось попасть в роддом в праздничные дни. Из-за родовой травмы мальчик получил целый букет диагнозов. К счастью, интеллект ребенка не пострадал. Екаб очень милый, улыбчивый и доброжелательный. Немного стеснительный и совсем не капризный. Живет он в Валмиере.

Мама просит помощи на оплату годовой программы реабилитации в рижском медицинском центре, где для Екаба разработан специальный интенсивный курс. Необходимо собрать 3900 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Екаба Блукиса из Валмиеры до 22 мая. СЧЁТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV по ссылке ЗДЕСЬ.

Никакие проценты или отчисления с перечисленных на счет денег не берутся.

ИТОГИ ДНЯ. Во вторник историю Екаба рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За один день с момента выхода программы в эфир для мальчика было собрано 1491 евро: 1183 евро поступило на его счет плюс было принято 247 звонков на благотворительный телефон программы "Зеленая лампа".

Екаб с удовольствием показывает нам свои игрушки и книжки – много самых разных, от «Маши и Медведя» до «Детской Библии» и всевозможных энциклопедий с картинками. Ему все интересно, очень нравится общаться и хочется обо всем рассказать. Но говорить он пока не может. Каждый звук дается мальчику с большим трудом.

Отдельные слова стали у него получаться недавно – это результат интенсивных занятий со специалистами. А месяц назад у его мамы Агиты исполнилась самая заветная мечта всех мам, чьи дети страдают нарушениями речи: мальчик впервые сказал ей: «Мамочка, я тебя люблю». К этому они шли 8 лет.

Сейчас лечебный курс занятий надо продолжить и ни в коем случае не прерывать. Мама просит помощи. На годовую программу для Екаба необходимо собрать 3900 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Екаба до 22 мая.

Мама отлично понимает сына и без слов. И постоянно обращается с вопросами, стимулируя его к ответам. «Ну скажи, скажи сам, какие песенки ты любишь?» - просит она и обнимает сына с огромной нежностью. Он старается произнести слово и тоже ласково обнимает маму.

Екаб с мамой большие друзья

Мама у Екаба красивая и молодая. Так получилось, что вся ее жизнь в течение восьми лет связана с бесконечными медицинскими эпопеями – лечением сына.

Праздник Лиго, обернувшийся бедой

Мальчик пострадал во время неправильно принятых родов. Агита попала в родильное отделение на Лиго. В праздничные дни не все врачи были на месте, её продержали в роддоме почти неделю – оглядываясь назад, она понимает, что при правильном внимательном подходе врачей беды, которая случилась с её мальчиком, можно было бы избежать.

В результате родов ребенок получил травму. Как следствие - кислородное голодание, нарушение мозговой деятельности, спастика. Неделю ребенок находился в тяжелейшем состоянии, почти не подавая признаков жизни. Потом месяц не мог дышать самостоятельно и лежал с мамой в интенсивной терапии. Затем их выписали домой.

«До года нам никто ничего не говорил, просто наблюдали. Никакого спецального лечения не было, как и диагноза, - вспоминает Агита. – Но я очень волновалась, и мы поменяли невропатолога. Другой врач наконец поставил диагноз и назначил лечение. Затем оформили инвалидность. Но очень важное время для реабилитации было потеряно».

К счастью, интеллект у Екаба не пострадал. Он с удовольствием ходит в школу.

Если на раннем этапе назначено адекватное лечение и родители малыша выполняют все предписания врачей, после нескольких месяцев возможно значительное улучшение состояния. Как утверждают эксперты, такой прогресс реален, поскольку мозг ребенка обладает большими резервами и способностью к адаптации, и не исключено, что его другие, непострадавшие участки возьмут на себя функции поврежденных.

Так что если при наличии отклонений никаких реабилитационных мероприятий до года не проводилось, то потом наверстать упущенное гораздо сложнее.

Проект «Здоровье Екаба»

С рождением сына Агита уже не работала, ребенка нельзя было оставить ни на минуту. Ему нужны были постоянные занятия, и ее основной «работой» стал самый дорогой для нее проект «Здоровье Екаба», куда она вложила все свои силы, время и любовь.

Екаб с дельфинами во время лечения в Минском центре психологической коррекции.

Все шло очень сложно, но мальчик рос, и шаг за шагом семья добивалась маленьких побед. «Очень нам помогли специальные занятия в Минском центре психологической коррекции, куда мы ездили с Екабом. Были и на дельфинотерапии, правда, с дельфинами у Екаба как-то не сложились отношения, он их испугался», - рассказывает Агита.

К счастью, интеллект у ребенка сохранился. Он подвижный и непоседливый, любит бегать и баловаться, как все мальчишки. Главная проблема – отсутствие речи. Сейчас Екаб учится в маленькой школе, в классе учеников немного, и Екабу все нравится, хотя учиться ему нелегко.

«Самое удивительное, - рассказывает Агита, - что Екабу легко дается компьютер, хотя никто его не учил этому. Сам находит любимые программы на youtube, уже понимает по-английски. Очень любит слушать музыку, особенно нравится певец Донс, который недавно выступал в Валмиере. Любимая песенка - «Salauzta sirds». Там в припеве есть слова: «Что посеешь – то и пожнешь». Екаб это понимает так: „Если много трудиться и очень стараться – то результат обязательно будет.”

Мечты и первые слова

Мы спросили у Екаба, о чем он мечтает, кем хотел бы стать. Вместо ответа он быстро нашел среди своих машинок большой красный автобус и принес его нам. Он хотел бы, когда вырастет, стать водителем автобуса. И возить людей, например, из Валмиеры в Ригу.

Екабу с мамой приходится бывать в Риге часто. Ему постоянно нужны занятия по нейропсихологической коррекции. В Валмиере это недоступно.

А в Риге он посещает центр развития «Камертон», где с ним дважды в неделю занимаются специалисты по методике улучшения нейропсихологической сенсомоторной деятельности мозга. Такая коррекция – нелегкий труд для ребенка и для мамы. Работать нужно не только во время курса занятий, но и потом, уже дома, каждый день.

Сейчас мама радуется. За последний месяц занятий Екаб научился составлять маленькие предложения из трех слов. И совсем недавно впервые сказал Агите: «Мамочка, я тебя люблю».

Летом Екабу исполнится 9 лет, и мама надеется, что к этому моменту ее сын научится говорить еще какую-нибудь важную фразу. Она верит и ждет.

Агита планирует как-то найти время и пойти учиться на социального работника. Чтобы качественнее помогать и своему ребенку, и другим родителям с детьми, попавшим в трудную ситуацию. Она сама прошла через очень многое и хорошо понимает, как важно, чтобы рядом были люди - понимающие, добрые и способные что-то изменить к лучшему.

Сейчас специально для Екаба разработана программа нейропсихологической коррекции мозга, куда включены также занятия с логопедом и эрготерапевтом. Ездить нужно из Валмиеры в Ригу, в центр KAMERTONS дважды в неделю.

Стоимость курса занятий на год: 4335 евро. Небольшая часть этой суммы уже собрана для Екаба ранее. Поэтому маме осталось собрать еще 3904 евро. Она просит поддержки.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Екаба до 22 мая.

СЧЁТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV по ссылке ЗДЕСЬ.

Помочь также можно прямым перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

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Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Jēkabam Bluķim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.