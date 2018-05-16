Зеленая лампа |

Гость программы "Зеленая лампа" – актер Рижского Русского театра драмы им. М. Чехова Яков РАФАЛЬСОН.

Поклонники Якова Рафальсона, представляя его, говорят очень просто: любимый актер и очень хороший человек. Более 50 лет на сцене и на экране. 27 лет в Рижском русском театре. Орден Трех звезд и театральные награды. В творческом багаже – десятки ролей и авторских программ, которые запомнились и полюбились зрителям. Все это – да, но главное – любимый актер и хороший человек. В этом – вся суть.

18 и 20 мая в Рижском русском театре на экспериментальной сцене состоится моно-спектакль Якова Рафальсона "Фальцет времени", посвященный поэзии и прозе Марины Цветаевой.

Цветаева – большая любовь актера. В эфир "Зеленой лампы"» он пришел с большим старинным альбомом-фолиантом, в котором делает записи специально для своей цветаевской программы. И прочел в эфире несколько дневниковых записей и стихотворений Марины Ивановны.

"Так о Цветаевой отозвался Иосиф Бродский - "«Это фальцет времени, выходящий за пределы нотной грамоты"». Он считал Цветаеву главным поэтом 20 века. И я с ним абсолютно согласен. Когда я ее читаю, просто задыхаюсь от чтения... Ничего выше в поэзии не знаю".

Рассказывая о важных для себя событиях в театре, Рафальсон подчеркнул, что большим счастьем для него стал спектакль "Король Лир", где он сыграл главную роль.

"Даже просто произнести текст Шекспира в "Короле Лире" - это значит, что ты уже входишь в когорту тех актеров, кто это играл. Великих среди них было много. То, что мне позволено было присоединиться к ним, - это уже подарок судьбы, театра, режиссера и самого автора".

"Я - трудоголик"

Яков Рафальсон – один из тех актеров, кому удалось пробить языковую стену в театральном пространстве Латвии. Его опыт уникален. Отец его родом из Латвии, а сам он родился и вырос за пределами страны. И когда приехал в Латвию в 1991 году, он знал всего несколько слов на латышском. Ну а сегодня Рафальсон с успехом играет на сцене главных латышских театров (ЛНО, Национальный театр), снимается в телесериалах, ездит по стране со спектаклями на русском и латышском языках. И очень любим зрителями. Как ему это удалось?

"В Национальном театре 4-5 лет мы играли с актрисой Гунтой Виркавой – "Laulāts un brīvs". Сейчас вместе с Гунтой и Аидой Озолиней играем спектакль "Сирена и Виктория" (в латышском варианте – "Sauc, es nakšu!"), с которым ездим по стране.

А когда впервые меня пригласил для участия в спектакле на латышской сцене режиссер Лаурис Гундарс, я совсем не говорил по-латышски. Это был спектакль "Tiritomba", по которому потом фильм сняли. Помню, когда я первый раз попал на репетицию, то покрылся испариной от страха. И подумал, что я не понимаю ничего и что я - сумасшедший. Когда сказал об этом Лаурису, тот спросил: «Так ты что - не будешь играть?!" - "Нет, буду!". Дело в том, что я – трудоголик. Это труд, и есть вещи, которые зависят лично от меня. Я выхожу к зрителю и должен поддерживать уровень и не снижать планку. Конечно, было очень страшно. Но в тот момент, когда сыграл премьеру на латышском языке, я понял, что прошел это".

Личный опыт Якова Рафальсона показывает, что возможно выполнить задачу, которая на первый взгляд выглядит невозможной. Нужно просто идти вперед и работать. В том числе - и над собой.

"Мы так часто жалуемся, что несчастны и все плохо... Но забываем о том, что мы ведь имеем возможность ходить, говорить, слышать. Это уже счастье. А многие этого лишены по разным причинам. Когда слышишь в программе "Зеленая лампа" историю мальчика, лишенного речи, который впервые за свои 8 лет смог сказать несколько слов, и это слова "Мама, я тебя люблю"... Понимаешь, что вообще-то можно прожить многие жизни, но так не выговорить это - "Я тебя люблю". А он смог. Вот что важно»

Мы спросили у Якова Абрамовича, что для него значит понятие – "хороший человек". Какие качества он ценит в людях?

"Во-первых, совесть. Интеллигентность не зависит от образования - интеллигентным человеком может быть и деревенский пастух, и наоборот. Без совести это мало значит. И, конечно, это неспособность предать".

Что может заставить его заплакать? "Это так часто происходило... Говорят, что возраст делает людей сентиментальными. Но думаю, что одно из главных актерских качеств – очень нервная психика. Мы знаем свои болевые точки, и если в обычной жизни пытаемся уйти от них, то в актерской профессии наоборот - ты присоединяешь к своим болевым точкам эти проводки... И идет настоящая сильная эмоция. Момерт восторга, момент ярости, когда ты видишь несправедливость. Это как у Цветаевой: читаешь и – ах! Слова попадают на твой нерв".

4 июня в помещении «Творческого дворика» на ул. Вагнера, 14 состоится спектакль "Рафальсоната". Когда-то, еще в 1989 году, я этот спектакль делал в Москве в театре Поэта. После спектакля ко мне подошли товарищи в стальных костюмах и сказали: вы не будете читать этого и этого. Я ответил, что тогда не буду читать ничего вообще. И отменил спектакль. А уже в Риге его восстановил. Мы играем вместе со скрипачом Гидоном Гринбергом», - рассказал Яков Рафальсон.

Свой рассказ актер закончил строчками из Наума Коржавина, которые прозвучат в «Рафальсонате»:

Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуночные бденья

И мечты, что проснешься в каком–нибудь веке другом.

Время? Время дано. Это не подлежит обсужденью.

Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем.

Ты не верь, что грядущее вскрикнет, всплеснувши руками:

"Вон какой тогда жил, да, бедняга, от века зачах".

Нету легких времен. И в людскую врезается память

Только тот, кто пронес эту тяжесть на смертных плечах.

Беседовали Рита Трошкина, Ольга Авдевич.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.