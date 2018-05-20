В субботу, 26 мая, в 13 часов общественная организация "Vecāķu biedrība" уже пятый раз приглашает всех на Праздник Вецаки.

В этом году мероприятие посвящено выдающемуся музыканту, пианистке, композитору, педагогу Луции Гаруте, которая жила и творила здесь.

Праздник состоится в сквере около станции Вецаки. Вас ждут базарчик, ароматный кофе, настоящий шашлык на углях, прогулки на пони и в лошадиной упряжке, развлечения для детей. Дресс-код мероприятия – венки. Будут и мастер-классы по изготовлению венков, и конкурсный показ венков на сцене. На сцене на открытом воздухе выступят хор «Рига» университета Страдиня, детские коллективы, а также Вячеслав Митрохин и Айвар Херманис с программой "Латышские блюзы".

По окончании программы на сцене - необычная эккурсия в дом композитора Луции Гаруты, чаепитие и фортепианный концерт в саду. Сбор экскурсантов в 16:00 около станции Вецаки (следует заранее зарегистрироваться в фб).