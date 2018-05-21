Зеленая лампа |

Екабу 8 лет. День рождения у него после Лиго. Маме не посчастливилось попасть в роддом в праздничные дни. Из-за родовой травмы мальчик получил целый букет диагнозов. К счастью, интеллект ребенка не пострадал. Екаб очень милый, улыбчивый и доброжелательный. Немного стеснительный и совсем не капризный. Живет он в Валмиере. И ему нужно пройти курс лечения в Риге - в центре Kamertons.

ИТОГИ. Во вторник историю Екаба рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За 6 дней вся необходимая сумма для мальчика была собрана. СПАСИБО всем, кто откликнулся на мамину просьбу о помощи.

С момента выхода программы в эфир для мальчика на его счет поступило 2962 евро. Плюс было принято 705 звонков на благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на сумму 878 евро. Всего собрано 3840 евро.

На что пойдут деньги

Семья просит поддержки общественности, чтобы Екабс в 2018 году мог получать:

Эрготерапию (43 занятия) – 645 евро;

Невропсихологическую сенсомоторную коррекцию (87занятий) – 3045 евро;

Логопед (43 занятия) – 645 евро.

В мультике "Щенячий патруль" любимый герой у Екаба - Чейз. Cамый ответственный щенок. Его девиз "Всё в надежных лапах". Мальчик мечтает о собаке и хочет назвать её в честь Чейза.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Екаба до 22 мая. Вся сумма от звонков будет приплюсована к счету Екаба во вторник, 22 мая.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ЕКАБА по ссылке ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00. Авторы проекта - журналисты Ольга АВДЕВИЧ и Рита ТРОШКИНА.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.