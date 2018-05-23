Зеленая лампа |

"Надеюсь на чудо, вдруг мы вместе сможем спасти жизнь моему папе". Эти строки Алеся Сахарова пишет по несколько раз в день – обращаясь ко всем знакомым и незнакомым с просьбой о помощи больному отцу. Она его очень любит. Телефон помощи 90006383 (1,42 евро) помогает собрать деньги на лечение 49-летнего Виталия Сахарова, отца трех детей. СЧЁТ ПОМОЩИ.

У Виталия Сахарова трое детей. Алеся – старшая. Младшим – 12 и 14 лет, они от другого брака. Отец очень любит их всех. И всем троим очень нужен. Чтобы спасти его, сейчас семье нужна помощь.

Виталий заболел меньше года назад. Болезнь развивалась стремительно. В Латвии ему помочь не могут, потому что у нас нет аппаратуры и препаратов, которые могут спасти человеку жизнь, а любящая дочка отказалась верить в приговор и нашла за границей врачей, которые берутся за лечение.

На основании документов международного консилиума в фонде ziedot.lv открыт счет для Виталия Сахарова – на оплату лечения от онкологии в клинике ASSUTA в Израиле.

Историю Виталия программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник. За день на его лечение было собрано 1240 евро. На счет поступило 611 евро. Было сделано 504 звонка на благотворительный телефон на сумму 629 евро. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к судьбе человека. Сбор средств продолжается. СЧЁТ ПОМОЩИ.

Виталию - 49 лет. У него золотые руки и хорошая мужская профессия – до болезни он работал в строительстве. Хобби у него тоже мужское – он заядлый рыбак. Каждую свободную минуту он старался проводить на рыбалке. Сейчас у Виталия нет сил на любимое занятие. Родные видят, как иногда он подолгу задумчиво перебирает свои снасти - надеется, что настанет день, когда они ему снова пригодятся. "А иногда зайдет в гараж, где у него хранится лодка, садится в лодку и долго молча там сидит, думает... Смотреть на это – сердце разрывается", - рассказывает Алеся.

Виталий верит, что снова сможет когда-то заняться любимым хобби.

"Ничем помочь не можем"

Последние полгода Алеся буквально круглосуточно занимается проектом “Спасение отца”.

Ещё год назад в этой семье всё было хорошо. В июле анализ крови, который Виталий сдал cовсем по другому поводу, неожиданно показал, что у него гепатит C. "Мы просто поверить в это не могли, - говорит Алеся. – У папы не было никаких вредных привычек, он всегда был здоровым, очень спортивным".

Запись на прием к гепатологу-инфектологу в Латвийский инфекционный Центр была только на октябрь. Три месяца, пока ждали очереди, болезнь никак себя не проявляла. "На приеме доктор никакого лечения не назначила – сказала: “Живите как жили – ничего опасного нет.” – рассказывает Алеся.

Напуганная диагнозом, она стала cобирать информацию. И узнала, что существуют новейшие эффективные лекарства, которые могут помочь, и просила доктора их выписать, чтобы, не затягивая время, найти деньги и купить их самим. “Мне ответили, что, мол, вам не надо, ждите – в следующем году ожидаются государственные квоты на лечение”.

В начале года Виталий стал часто чувствовать слабость. Он работал на стройке, на объекте как раз был очень напряженный период. Сначала решили, что это просто из-за усталости и сильной физической нагрузки. В феврале он пошел на повторный визит к врачу и пожаловался на боли под ребрами и в плече, высокую температуру. Самочувствие ухудшалось, его направили в больницу на обследование.

Результаты обследования повергли семью в шок. Диагноз – рак печени. Из-за тромба в сердце операция невозможна. От самого Виталия жена и дочка долгое время держали онкологический диагноз в секрете. Алеся сама встречалась с врачами, занималась направлениями, записями к специалистам, рецептами. "До этого мы представить не могли, что гепатит может перейти в такую стадию", - говорит Алеся.

"Но с самого начала у меня было ощущение, что все двери перед нами закрываются. На нас реально поставили крест. Оперировать не берутся. Компенсируемых лекарств в нашем случае нет. Аппаратуры для исследований тоже. Какие лекарства подходят в папином случае – неизвестно. Никто не давал никакой надежды. Некоторые врачи, когда я им звонила, просто отфутболивали: "Что вы хотите? Вам назначен паллиативный уход. Ничем помочь не можем".

Недавно она подала жалобу с описанием всех конкретных мытарств и отказов в Инспекцию здравоохранения. И теперь ждет ответа.

Потом вдруг Алеся вспомнила, что у ее учительницы был такой же диагноз, в очень тяжелой форме, но она в итоге вылечилась. Эта учительница рассказала, что последней надеждой стала клиника ASSUTA в Израиле. “Там берутся даже за тех, от кого врачи у себя в стране отказались. И творят чудеса”, - посоветовала она Алесе.

Клиника ASSUTA - единственная, где взялись за лечение Виталия. Там после обследования подобрали эффективное для данного случая лекарство. Оно помогает.

Врачи в Израиле изучили все выписки и документы, подтвердили готовность принять Виталия на обследование. Друзья, родственники, одноклассники, просто незнакомые люди помогли собрать средства на поездку. Из разных городов откликнулись Алесины однокурсники, c которыми она училась в Москве в Лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Консульство Израиля помогло с оформлением документов.

Чтобы сэкономить на проживании, Алеся нашла самую дешевенькую гостиницу поблизости к больнице, cама по ночам делала папе уколы, экономила на еде. Израильские врачи поражались ее упорству, она буквально водила отца за руку по кабинетам и лабораториям.

"Я очень люблю папу, - грустно улыбается Алеся. - И готова cделать все, что от меня зависит для его спасения". И она делает.

Так получилось, что самое тяжелое бремя в семье 26-летняя девушка взяла на себя, отложив и творческие планы, и мечты - на потом. В ее системе ценностей здоровье отца – на первом месте. Но и ее, конечно, берет отчаяние. "Иногда, после очередной циничной фразы какого-то врача, у меня опускаются руки, мне кажется, что никто нам не поможет. Но потом вдруг появляются какие-то люди, даже незнакомые – с конкретной помощью, советом, с добрыми словами". Расплакаться она позволяет себе только по ночам. Когда никто не видит.

Алеся бережно хранит детские фотографии, где она вместе с отцом.

Надежда есть

После поездки в израильскую клинику у семьи появилась надежда. Недавно в клинике Assuta был установлен аппарат ПЭТ KT – единственный в Израиле. В мире существует всего 50 подобных приборов. Стоимость аппарата - около 4 миллионов долларов. Исследование дает возможность точнее, чем другие методы, диагностировать рецидивы опухоли.

Виталию провели комплексное обследование, был созван консилиум с участием профессуры из других клиник страны. В итоге доктора подтвердили, что операцию делать нельзя, но надежда на излечение есть. Лечение предстоит долгое. Но оно продлит жизнь Виталию.

На что нужны средства

Виталий получил медикаменты нового поколения на курс одного месяца – Clexan и Nexavar. Cейчас он в Латвии и принимает лекарства, Алеся ежедневно созванивается с израильскими врачами. В конце мая необходимы 5000 евро для следующей дозы медикаментов. А в июне надо ехать на повторный визит в клинику Израиля для окончательного решения консилиума о дальнейшем лечении. Для этого нужно еще 11 660 евро. Семья Виталия Сахарова просит помощи у людей.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Виталия Сахарова до 29 мая.

СЧЁТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

Помочь также можно прямым перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Vitālijam Saharovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.