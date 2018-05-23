Зеленая лампа |

Гостья программы "Зеленая лампа" - тележурналист и телепродюсер Наталья Абола.

Наталья Абола – человек в Латвии очень известный. В свое время она вела русскую программу новостей на латвийском телевидении, программы "Утро с Натальей Аболой, "С позиции власти", "Большая примерка", очень популярный телепроект «Шок-шоу» и множество других проектов.

Сейчас она увлеченно работает над мультимедийным проектом - портал 1biznesa.lv, который планирует развивать и совершенствовать. На этом портале каждую неделю появляются видеосюжеты о героях «Зеленой лампы".

Однажды Наташа нам позвонила и предложила помощь. Потому что она считает это важным.

"Благотворительность – не новая для меня тема. Я всегда ощущала это как свой долг. Раз тебе дано больше, чем другим, возможностей и энергии, твой долг – поделиться. Вот и все".

В эфире она вспомнила историю, случившую более 20 лет назад. И имеющую продолжение.

"Когда-то во времена "Шок-шоу" мы делали сюжет о девушке Лене Солдатенко. И собрали для нее 8,5 тысяч латов, то есть более 10 тысяч евро. На эти деньги купили ей инвалидную коляску, моторизованную, оставшие средства положили на депозит. Тем самым улучшилось ее качество жизни. И вот прошел уже 21 год. В прошлом году я была в гостях у Лены. Она получила социальную квартиру в Кенгарагсе, прекрасную, просторную. Живет очень активной жизнью, несмотря на инвалидность. То есть тогда, более 20 лет назад, ей дали шанс на новый поворот. Разве это может не радовать?"

Наталья уверена, что доброе дело содержит награду в себе самом.

"Да я так ощущаю. Получаю от этого моральное удовлетворение. Не жду благодарности. В моей жизни были не раз ситуации, когда в ответ на что-то хорошее, получала неблагодарность. И я для себя этот вопрос давно решила. Ты делаешь что-то и не ожидаешь ничего в ответ. Сделал – прекрасно. И сам же чувствуешь от этого радость. Что касается сюжетов для "Зеленой лампы", то, занимаясь этим, я научилась сама монтировать видео. Вот какой еще плюс", - улыбается Наталья.

Во время программы мы вспоминали интересные моменты из телевизионной жизни Аболы. Много лет страна видела Наталью в очень популярной программе "Шок-шоу".

"Это было долгое время единственным шоу на нашем телевидении. А получилось так: в 94 году я была ведущей русских новостей. Как-то позволила себе сказать нелестные слова в адрес одного из политиков. И все. Никакие твои заслуги не засчитываются, если ты имеешь свою позицию. Мне ничего не сказали. Просто не продлили контракт. Но в сентябре мы с Игорем Машканцевым, моим тогдашним партнером, открыли телекомпанию, которая благополучно существует до сих пор. Нам хотелось сделать программу с изюминкой, чтобы привлечь аудиторию. За 10 лет через «Шок-шоу» прошло более 400 героев. Ко мне до сих пор иногда подходят на улице люди, которые были участниками программы".

Интересные и важные проекты, которые сегодня происходят в Латвии, Наталья Абола старается не пропускать. Так, она поддержала недавнюю благотворительную акцию-концерт "«Открой свое сердце", где собирались деньги в помощь Слокскому приюту для животных.

"Такие меропритяия показывают, как вокруг хорошего дела объединяются хорошие люди. И в пространстве что-то меняется к лучшему. Организатор акции - Ирина Власенко, врач-гинеколог. Два года назад она оказалась в Слокском приюте, увидела страдающих взаперти собак и кошек, и ее это потрясло. С тех пор она уже третий год занимается тем, что организует помощь приюту. Ее дом заполнен котятами, которых она спасает и старается пристроить в хорошие руки. Прошел уже второй благотворительный концерт. Организацией занималась Елена Тонова. Все было прекрасно. Собрали 1800 евро для ремонта зимнего дома в приюте.

И вот на этом концерте случилась романтическая история. Молодая певица Юлия Сапель получила прямо на сцене предложение руки и сердца от любимого человека. Для нее это было настоящим сюрпризом. Он вышел, встал на одно колено и протянул ей коробочку с кольцом. Все очень радовались. Просто своими глазами видишь: когда люди делают доброе дело, все меняется вокруг".

Беседовали Рита Трошкина, Ольга Авдевич.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.