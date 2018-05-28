Зеленая лампа |

Последние полгода Алеся Сахарова буквально круглосуточно занимается проектом “Спасение отца”. Это история о том, как любящая дочь, получив отказ латвийских врачей, нашла за границей клинику, где берутся спасти жизнь ее отцу.

«Надеюсь на чудо, вдруг мы вместе сможем спасти жизнь моему папе». Эти строки Алеся Сахарова пишет по несколько раз в день – обращаясь ко всем знакомым и незнакомым с просьбой о помощи больному отцу. У Виталия,кроме Алеси, есть ещё двое младших детей - сын и дочь. Он им очень нужен.

Телефон 90006383 (1,42 евро) помогает собрать деньги на лечение 49-летнего Виталия Сахарова, отца трех детей. СЧЁТ ПОМОЩИ.

На счет 49-летнего Виталия Сахарова, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник, поступило 8994 евро. Было сделано 2808 звонков на благотворительный телефон на сумму 3504 евро. Всего собрано 12498 евро. Помощь нужна для оплаты лечения от онкологического заболевания в израильской клинике, так как в Латвии ему помочь не могут.

На основании документов международного консилиума в фонде ziedot.lv открыт СЧЁТ ПОМОЩИ для Виталия Сахарова – на оплату лечения от онкологии в клинике ASSUTA в Израиле. В Латвии помочь ему не могут. Но любящая дочь отказалась верить в "приговор" и нашла за границей врачей, которые берутся за лечение.

Виталию - 49 лет. У него золотые руки и хорошая мужская профессия – до болезни он работал в строительстве. Хобби у него тоже мужское – он заядлый рыбак. Каждую свободную минуту он старался проводить на рыбалке. Сейчас у Виталия нет сил на любимое занятие.

Ещё год назад в этой семье всё было хорошо. В июле анализ крови, который Виталий сдал cовсем по другому поводу, неожиданно показал, что у него гепатит C. "Мы просто поверить в это не могли, - говорит Алеся. – У папы не было никаких вредных привычек, он всегда был здоровым, очень спортивным".

Записи на прием к гепатологу-инфектологу в Латвийский инфекционный Центр ждали три месяца. За это время болезнь никак себя не проявляла. "На приеме доктор никакого лечения не назначила – сказала: “Живите как жили – ничего опасного нет.” – рассказывает Алеся.

Дочка очень любит папу и делает все, чтобы его спасти

Напуганная диагнозом, она просила доктора выписать современные лекарства, чтобы, не затягивая время, купить их самим. “Мне ответили, что, мол, вам не надо, ждите – в следующем году ожидаются государственные квоты на лечение”.

В начале года Виталий стал часто чувствовать слабость. Сначала решили, что это просто из-за усталости и сильной физической нагрузки. В феврале он пошел на повторный визит к врачу и пожаловался на боли под ребрами и в плече, высокую температуру. Его отправили в больницу на обследование.

Результаты обследования повергли семью в шок. Диагноз – рак печени. Из-за тромба в сердце операция невозможна. От самого Виталия жена и дочка долгое время держали онкологический диагноз в секрете. Алеся сама встречалась с врачами, занималась направлениями, записями к специалистам, рецептами.

"Но с самого начала у меня было ощущение, что все двери перед нами закрываются. На нас реально поставили крест. Оперировать не берутся. Компенсируемых лекарств в нашем случае нет. Аппаратуры для исследований тоже. Какие лекарства подходят в папином случае – неизвестно. Никто не давал никакой надежды. Некоторые врачи, когда я им звонила, просто отфутболивали. Отмахивались: "Что вы хотите? Вам назначен паллиативный уход. Ничем помочь вам больше не можем".

Недавно она подала жалобу с описанием всех конкретных мытарств и отказов в Инспекцию здравоохранения. И теперь ждет ответа.

Потом вдруг Алеся вспомнила, что у ее учительницы был такой же диагноз, в очень тяжелой форме, но она в итоге вылечилась в израильской клинике Assuta. Эта клиника взялась за лечение Виталия. Там после обследования подобрали эффективное для данного случая лекарство. Оно помогает.

Врачи в Израиле изучили все выписки и документы, подтвердили готовность принять Виталия на обследование. Друзья, родственники, одноклассники, просто незнакомые люди помогли собрать средства на поездку. Из разных городов откликнулись Алесины однокурсники, c которыми она училась в Москве в Лаборатории моды Вячеслава Зайцева. Консульство Израиля помогло с оформлением документов.

До болезни отца Алеся много работала (она по профессии дизайнер одежды), неплохо зарабатывала. Все деньги, которые у нее были, ушли на обследование отца в Израиле. Чтобы сэкономить на проживании, Алеся нашла самую дешевенькую гостиницу поблизости к больнице, cама по ночам делала папе уколы, экономила на еде. Израильские врачи поражались ее упорству, она буквально водила отца за руку по кабинетам и лабораториям.

Сейчас Алеся все время рядом с отцом. Так получилось, что самое тяжелое бремя в семье она взяла на себя, отложив и планы, и мечты. В ее системе ценностей здоровье отца – на первом месте.

Но и ее, конечно, берет отчаяние. "Иногда, после очередной циничной фразы какого-то врача, у меня опускаются руки, мне кажется, что никто нам не поможет. Но потом вдруг появляются какие-то люди, даже незнакомые – с конкретной помощью, советом, с добрыми словами". Расплакаться она позволяет себе только по ночам. Когда никто не видит.

Надежда есть

После поездки в израильскую клинику у семьи появилась надежда. Недавно в клинике Assuta был установлен аппарат ПЭТ KT – единственный в Израиле. В мире существует всего 50 подобных приборов. Исследование дает возможность точнее, чем другие методы, диагностировать рецидивы опухоли.

Был созван консилиум с участием профессуры из других клиник страны. В итоге доктора подтвердили, что операцию делать нельзя, но надежда на излечение есть. Лечение предстоит долгое. Но оно продлит жизнь.

На что нужны средства

Виталий на данный момент получил медикаменты нового поколения на курс одного месяца – Clexan и Nexavar. Cейчас он вернулся в Латвию, принимает лекарства. В конце мая необходимы 5000 евро для следующей дозы медикаментов. А в июне надо ехать на повторный визит в клинику Израиля для окончательного решения консилиума о дальнейшем лечении. Для этого нужно еще 11 660 евро. Семья Виталия Сахарова просит помощи у людей.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Виталия Сахарова до 29 мая.

СЧЁТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

Помочь также можно прямым перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Vitālijam Saharovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.