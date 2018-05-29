Телефон помощи 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Агнесе Пуйсане до 4 июня.СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Зеленая лампа |

Агнесе почти на всех фотографиях в черных очках. Если без очков – то не смотрит в объектив. Потому что она не видит, куда надо смотреть. Девочка с рождения незрячая, она носит очки со специальными стеклами. Левый глаз не работает совсем. Правый - различает только яркость – темно-светло. А также буквы, если их очень-очень сильно увеличить.

Агнесе живет под Резекне. Чтобы она могла продолжить учиться, ей необходим электронный видеоувеличитель – тогда она сможет видеть на экране прибора сразу несколько строчек. А пока ей приходится читать через лупу по несколько букв…

Cоциальная служба в самоуправлении сначала обещала помочь, девочка ждала и очень надеялась. А недавно им откзали - сообщили, что cредств нет. Расстроенная мама решила обратиться за помощью в фонд ziedot.lv, где для 15-летней Агнесе Пуйсане из Резекне открыт CЧЁТ ПОМОЩИ для сбора средств на покупку настольной электронной видеолупы ClearView C 22 HD.

Стоит эта чудо-лупа 3099 евро. Cемье не накопить таких денег, даже если они во всем себе откажут. Анита – мама пятерых детей. А с работой в Резекне очень сложно. СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительный телефон программы ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Агнесе Пуйсане до 4 июня.

Мы приехали в Резекне, когда там все цвело – много зелени, сирень, яблони – все одновременно. Девочка, с которой мы там познакомились, тоже похожа на нежный цветок. Агнесе – 15 лет. Она заканчивает 8 класс. На встречу она пришла с мамой Анитой прямо с праздника последнего звонка, который вместе с одноклассниками помогала организовать для выпускников 9-х класов. В красивом платье, милая, стеснительная. Мечтательница. Такая же, как все 15-летние девочки. Только в отличие от них, Агнесе почти ничего не видит.

«Ой, вы знаете, у меня первый раз в жизни берут интервью. И вы специально приехали из Риги», - сказала девочка, волнуясь. Она готовилась к встрече. Агнесе очень симпатичная, только сама себя разглядеть в зеркале она пока не может. Все свои 15 лет она об этом только мечтает.

Вообще мечты у Агнесе добрые и красивые. Она пишет стихи и любит философствовать и размышлять о жизни. Вот некоторые её мысли:

ЖИЗНЬ – ЭТО школа, в которой мы все учимся на опыте и ошибках. Мы все как школьники, и мы ежедневно получаем новые знания.

СЕРДЦЕ – ЭТО не мотор. Это хранилище моментов. И от нас самих зависит, что туда поместить. Надо сохранить как можно больше светлых моментов, тогда для темных не останется места.

РАДОСТЬ – ЭТО неотъемлемая часть жизни человека. Человек радуется жизни как чему то хорошему, любимому и красивому.

СЧАСТЬЕ – ЭТО момент, когда человек с радостью переживает какое-то событие. И потом хранит это светлое мгновение в памяти.

Если посмотреть со стороны - у самой Агнесе в жизни радости и счастья было не так уже много. Но своим зорким сердцем она умеет видеть лучше, чем иные люди глазами.

Проблемы со зрением начались у Агнесе с рождения. Она родилась раньше срока, функция зрения не успела сформироваться окончательно. Сразу же начались проблемы со здоровьем, и на какое-то время больница стала для мамы с дочкой вторым домом. Уже в месяц девочке сделали первую операцию на глазах.

В три месяца была констатирована «ретинопатия недоношенных» как последствие преждевременных родов. Это заболевание глаз, возникающее в большинстве случаев из-за того, что глазное дно, сетчатка глаза и сосуды просто не успевают сформироваться. Заболевание может привести к другим осложнениям и полной потере зрения.

Сначала Агнесе ходила в специализированный детский садик в Валмирере. Потом с 1-го по 7-й класс училаь в Риге в школе-интернате Страздумуйжа, на Югле. Но из-за проблем со здоровьем ей пришлось вернуться домой, в Резекне, и поменять школу. Сейчас она ближе к маме и учится в резекненской школе-интернате.

Ей очень непросто заниматься, потому что со всем учебным материалом нужно работать визуально. Помощь нужна Агнесе для приобретения настольной видеолупы ClearView C 22 HD, с помощью которой девочка сможет лучше различать буквы и иллюстрации. А также писать.

Все эти годы Агнесе лечится и наблюдается у специалистов. Ей предстоит еще одна операция. Со зрением очень большие проблемы. «Но надежда на улучшение у нас есть, а как без этого жить? – говорит мама Анита. - Тем более медицина не стоит на месте, мы верим, что ученые придумают какие-то новые технологии. И Агнесе будет лучше видеть».

Сейчас они обе, и дочка, и мама, конечно, очень мечтают, что смогут приобрести эту специальную настольную лупу. Агнесе уже пробовала работать с таким прибором. И это совершенно иное качество жизни. Многие предметы девочка смогла разглядеть впервые.

«Меня поразило, что, посмотрев на картинку с изображением кота, Агнесе показала на хвост и спросила: «А что это у него? – рассказала мама. - До этого котов она воспринимала, в основном, целой картинкой без деталей, или просто наощупь. И просто не знала, как выглядят кошачьи хвосты».

Много еще открытий предстоит сделать этой девочке. Со специальной лупой она сможет видеть и фотоснимки, которые сейчас ей практически не доступны – много мелких деталей.

Агнесе очень дружелюбная и смотрит на мир с доверием. У нее есть любимая подружка Эстер, с которой они познакомились еще в специализированном детском саду для слабовидящих детей в Валмиере. Причем, сначала Эстер опекала Агнесе и помогала ей, потому что она чуть лучше видела. А потом, после неудачной операции, зрение у подружки сильно упало. И тогда уже Агнесе взяла шефство над Эстер.

После детского сада они разъехались и на какое-то время потерялись. А потом вдруг встретились в школе для слабовидящих на Югле и обе очень обрадовались.

«Мы с Эстер каждый день созваниваемся, рассказываем друг другу, как дела, - улыбается Агнесе. – И про нашу сегодняшнюю встречу расскажу ей, и про «Зеленую лампу».

В свободное время Агнесе очень нравится заниматься художественным прикладным творчеством – вязать, плести, лепить фигурки, делать кукол. Вместе с мамой она научилась варить разноцветное и ароматное мыло с добавками. Все, что можно делать руками, у нее получатеся отлично.

Но больше всего Агнесе увлечена кинематографом и театром. Она может часами смотреть (точнее – переслушивать) любимые фильмы. Героев она представляет по голосу и интонациям. «Знаменитый фильм Яниса Стрейча «Лимузин цвета белой ночи» она смотрит чуть ли не каждый день, - смеется мама. – Я даже удивляюсь, чем он так ее зацепил».

«Да-да, это прекрасный фильм. А еще у меня были очень счастливые дни в жизни, - рассказывает нам Агнесе. – Когда я в прошлом году побывала в Валке на театральном фестивале и на концерте актрисы Олги Дреге. И теперь у меня есть книга с ее автографом. Это такое счастье».

Во время учебы в Риге Агнесе много занималась музыкой, играла на саксофоне. Сейчас у нее такой возможности нет. Но она очень увлечена театром и кино. С детства знает по именам почти всех актеров и их роли. Особенно Агнесе нравятся работы Лилиты Берзини, Лилиты Озолини, фильмы Яниса Стрейча. А любимая книга у нее – про актрису Веру Сингаевскую. Много раз Агнесе перечитывала ее биографию.

Самая большая мечта девочки – поступить в Театральную академию, изучать искусство кино. Она верит, что это сбудется, и готова упорно работать, чтобы все получилось.

Агнесе с мамой. Она у мамы - пятый ребенок. Младшая и самая любимая.

А маме кажется, что ее дочка могла бы стать сценаристом. Ей нравится придумывать сюжеты, расписывать роли для героев. Недавно на Рождество Агнесе сочинила красивую сказку, где действуют три Снежинки, Олень и волшебная Звездочка. И собирается сочинять продолжение.

А пока она пишет и читает на языке Брайля, в телефоне у нее встроена специальная программа.

Агнесе показала нам, как этоработает - как она читает. Аппарат наводится на страницу, и на экране телефона , под камерой, появляются увеличенные буквы. Можно увидеть одно слово, но очень крупно. Она очень низко наклоняется над страницей и тогда может различать слово. Их она складывает буквально по буквам. Медленно, но старательно.

«А кто по-твоему счастливый человек? – спросили мы у Агнесе. Она даже не задумывалась. Сразу ответила так: «СЧАСЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО тот, кто улыбается другим, не обижается, радуется за других, старается помочь».

КАК ПОМОЧЬ?

Помощь нужна 15-летней Агнесе, чтобы приобрести специальную настольную лупу для чтения и письма. Стоит она дорого – 3099 евро. В семье таких денег нет. Надежда только на помощь людей.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Агнесе Пуйсане до 4 июня.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ

На что нужны деньги

ClearView C 24 HD, настольная электронная видеолупа позволяет писать, читать, смотреть снимки, работать и делать много разных действий. Увеличивает и улучшает качество текста и картинок, дает возможность просматривать их в желаемой цветовой комбинации, яркости и контрастности.

С этим прибором легко работать, им можно пользоватся дома , в школе или на работе. Высококачественная поверхность для чтения позволяет двигать текст и предметы прямо под камеру.

CЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Помочь также можно прямым перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Agnesei Puisānei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Авторы проекта - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.