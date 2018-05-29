Зеленая лампа |

Последние полгода Алеся Сахарова буквально круглосуточно занимается проектом “Спасение отца”. Это история о том, как любящая дочь, получив отказ латвийских врачей, нашла за границей клинику, где берутся спасти жизнь ее отцу.

В фонде ziedot.lv на основании решения международного врачебного консилиума был открыт счет помощи на лечение 49-летнего Виталия Сахарова, отца трех детей. СЧЁТ ПОМОЩИ.

На счет Виталия Сахарова, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала в прошлый вторник, за неделю поступило 10206 евро. Было сделано 3004 звонка на благотворительный телефон на сумму 3748 евро. Всего за неделю собрано 13 954 евро. С учетом ранее пожертвованной суммы в данный момент на счету Виталия 15 782 евро. Помощь нужна для оплаты лечения от онкологического заболевания в израильской клинике ASSUTA, так как в Латвии ему помочь не могут. Осталось собрать 878 евро.

Вчера, 28 мая, Алеся на один день прилетела в Израиль и получила очередную дозу назначенных медикаментов для отца. Лекарство удалось оплатить благодаря отзывчивости людей, откликнувшихся на призыв о помощи. СПАСИБО ВСЕМ! Через месяц, в конце июня Виталий отправится на повторный визит в клинику Израиля для косультаций врачей и решения консилиума о дальнейшем лечении. Сейчас состояние Виталия улучшилось. Назначенные израильскими врачами лекарства ему помогают.

СЧЁТ ПОМОЩИ в фонде ZIEDOT.LV

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ по ссылке ЗДЕСЬ

Помочь также можно прямым перечислением на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Vitālijam Saharovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.