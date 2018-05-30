Телефон помощи 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Агнесе Пуйсане до 4 июня.СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Зеленая лампа |

Агнесе почти на всех фотографиях в черных очках. Если без очков – то не смотрит в объектив. Потому что она не видит, куда надо смотреть. Девочка с рождения незрячая, она носит очки со специальными стеклами. Левый глаз не работает совсем. Правый - различает только яркость – темно-светло. А также буквы, если их очень-очень сильно увеличить.

Агнесе живет под Резекне. Чтобы она могла продолжить учиться, ей необходим электронный видеоувеличитель – тогда она сможет видеть на экране прибора сразу несколько строчек. А пока ей приходится читать через лупу по несколько букв…

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ. Во вторник историю Агнесе рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За один день для девочки было собрано 1201 евро. Из них на её СЧЁТ в фонде ziedot.lv поступило 966 евро, плюс было прнято 189 звонков на благотворительный телефон на сумму 235 евро. Всего нужно собрать 3099 евро.

Cоциальная служба в самоуправлении сначала обещала помочь, девочка ждала и очень надеялась. А недавно им откзали - сообщили, что cредств нет. Расстроенная мама решила обратиться за помощью в фонд ziedot.lv, где для 15-летней Агнесе Пуйсане из Резекне открыт CЧЁТ ПОМОЩИ для сбора средств на покупку настольной электронной видеолупы ClearView C 22 HD.

Стоит эта чудо-лупа 3099 евро. Cемье не накопить таких денег, даже если они во всем себе откажут. Анита – мама пятерых детей. А с работой в Резекне очень сложно. СЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительный телефон программы ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Агнесе Пуйсане до 4 июня.

Мы приехали в Резекне, когда там все цвело – много зелени, сирень, яблони – все одновременно. Девочка, с которой мы там познакомились, тоже похожа на нежный цветок. Агнесе – 15 лет. Она заканчивает 8 класс. На встречу она пришла с мамой Анитой прямо с праздника последнего звонка, который вместе с одноклассниками помогала организовать для выпускников 9-х класов. В красивом платье, милая, стеснительная. Мечтательница. Такая же, как все 15-летние девочки. Только в отличие от них, Агнесе почти ничего не видит.

«Ой, вы знаете, у меня первый раз в жизни берут интервью. И вы специально приехали из Риги», - сказала девочка, волнуясь. Она готовилась к встрече. Агнесе очень симпатичная, только сама себя разглядеть в зеркале она пока не может. Все свои 15 лет она об этом только мечтает.

Вообще мечты у Агнесе добрые и красивые. Она пишет стихи и любит философствовать и размышлять о жизни. Вот некоторые её мысли:

ЖИЗНЬ – ЭТО школа, в которой мы все учимся на опыте и ошибках. Мы все как школьники, и мы ежедневно получаем новые знания.

СЕРДЦЕ – ЭТО не мотор. Это хранилище моментов. И от нас самих зависит, что туда поместить. Надо сохранить как можно больше светлых моментов, тогда для темных не останется места.

РАДОСТЬ – ЭТО неотъемлемая часть жизни человека. Человек радуется жизни как чему то хорошему, любимому и красивому.

СЧАСТЬЕ – ЭТО момент, когда человек с радостью переживает какое-то событие. И потом хранит это светлое мгновение в памяти.

Если посмотреть со стороны - у самой Агнесе в жизни радости и счастья было не так уж и много. Но своим зорким сердцем она умеет видеть лучше, чем иные люди глазами.

Проблемы со зрением начались у Агнесе с рождения. Она родилась раньше срока, функция зрения не успела сформироваться окончательно. Сразу же начались проблемы со здоровьем, и на какое-то время больница стала для мамы с дочкой вторым домом. Уже в месяц девочке сделали первую операцию на глазах.

У неё была констатирована «ретинопатия недоношенных» как последствие преждевременных родов. Это заболевание глаз, возникающее в большинстве случаев из-за того, что глазное дно, сетчатка глаза и сосуды просто не успевают сформироваться. Заболевание может привести к другим осложнениям и полной потере зрения.

Сначала Агнесе ходила в специализированный детский садик в Валмирере. Потом с 1-го по 7-й класс училаь в Риге в школе-интернате Страздумуйжа, на Югле. Но из-за проблем со здоровьем ей пришлось вернуться домой, в Резекне, и поменять школу. Сейчас она ближе к маме и учится в резекненской школе-интернате.

Ей очень непросто заниматься, потому что со всем учебным материалом нужно работать визуально. Помощь нужна Агнесе для приобретения настольной видеолупы ClearView C 22 HD, с помощью которой девочка сможет лучше различать буквы и иллюстрации. А также писать.

Все эти годы Агнесе лечится и наблюдается у специалистов. Ей предстоит еще одна операция. Со зрением очень большие проблемы. «Но надежда на улучшение у нас есть, а как без этого жить? – говорит мама Анита. - Тем более медицина не стоит на месте, мы верим, что ученые придумают какие-то новые технологии. И Агнесе будет лучше видеть».

Сейчас они обе, и дочка, и мама, конечно, очень мечтают, что смогут приобрести эту специальную настольную лупу. Агнесе уже пробовала работать с таким прибором. И это совершенно иное качество жизни. Многие предметы девочка смогла разглядеть впервые.

«Меня поразило, что, посмотрев на картинку с изображением кота, Агнесе показала на хвост и спросила: «А что это у него? – рассказала мама. - До этого котов она воспринимала, в основном, целой картинкой без деталей, или просто наощупь. И просто не знала, как выглядят кошачьи хвосты».

Много еще открытий предстоит сделать этой девочке. Со специальной лупой она сможет видеть и фотоснимки, которые сейчас ей практически не доступны – много мелких деталей.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ АГНЕСЕ по ссылке ЗДЕСЬ:

Агнесе с мамой. Она у мамы - пятый ребенок. Младшая и самая любимая.

«А кто по-твоему счастливый человек? – спросили мы у Агнесе. Она даже не задумывалась. Сразу ответила так: «СЧАСЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО тот, кто улыбается другим, не обижается, радуется за других, старается помочь».

КАК ПОМОЧЬ?

Помощь нужна 15-летней Агнесе, чтобы приобрести специальную настольную лупу для чтения и письма. Стоит она дорого – 3099 евро. В семье таких денег нет. Надежда только на помощь людей.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Агнесе Пуйсане до 4 июня.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ

На что нужны деньги

ClearView C 24 HD, настольная электронная видеолупа позволяет писать, читать, смотреть снимки, работать и делать много разных действий. Увеличивает и улучшает качество текста и картинок, дает возможность просматривать их в желаемой цветовой комбинации, яркости и контрастности.

С этим прибором легко работать, им можно пользоватся дома , в школе или на работе. Высококачественная поверхность для чтения позволяет двигать текст и предметы прямо под камеру.

CЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ

Помочь также можно прямым перечислением на счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Agnesei Puisānei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Авторы проекта - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.