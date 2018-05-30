Зеленая лампа |

Гостья программы «Зеленая лампа» - актриса и телеведущая Агнесе Зелтиня

Агнесе Зелтиня поддержала "Зеленую лампу" с самого начала. Она была гостьей второй по счету программы два с половиной года назад. И вложила туда частичку своего сердца. Мы помогали тогда Ксении Павловой из Даугавпилса собрать деньги на дорогое лекарство. Уже после программы Агнесе пригласила ее к себе в гости и подарила специальный браслет из нефрита, сделанный по ее дизайну. Ксения до сих пор этот браслет носит.

Это все не случайно. Агнесе уже почти пять лет работает с камнями и является автором собственной линии украшений -Solestones (Камни души). Откуда такое название?

"Уверена, у камней есть душа. И могу это подтвердить по своим ощущениям. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, что мне предстоит сделать днем и какая защита или помощь потребуется. В зависимости от этого подбираю себе камни. Например, недавно перед выступлением выбрала бирюзу, которая, как известно, способствует коммуникации. И все прошло удачно. Если мне нужно идти куда-то, где много людей, незнакомых и разных, то надеваю оникс, камень защиты. И другие люди подтверждают полезные свойства камней. Я не раз слышала, что розовый кварц, камень любви, девушкам помогал выстроить отношения".

Мама Агнесе - театральный критик. Потому уже в детстве она наизусть знала имена всех актеров рижских театров.

"Вспоминается многое - например, Театр юного зрителя, спектакль "Маугли". Вся сцена была украшена лианами, актеры свисали на них с потолка. Для меня было что-то нереальное. Помню очень хорошо, спектакль "Сон в летнюю ночь"» по Шекспиру в театре "Дайлес". Мама не смотрела на то, что я маленькая и уже с 6 лет возила меня из Сигулды в Ригу на электричке в театры. Можно сказать, я выросла на сюжетах великих классиков. Читать и смотреть классику очень важно уже в детстве, потому что это дает им умение мыслить широко, понимание, что нет ничего невозможного".

В этой программе "Зеленая лампа" был сюжет про 15-летнюю Агнесе Пуйсане из Резекне, которая практически не видит с рождения. Неожиданным совпадением стали не только имена (наша гостья – тоже Агнесе), но и то, что актриса играла главную роль в знаменитом фильме Яниса Стрейча Стрейча "Жернова судьбы", и ее героиней была слепая девушка. Чтобы войти в образ Агнесе Зелтиня училась ходить с закрытыми глазами, читать пальцами. Пыталась понять, что чувствует человек, который не видит.

"Нелегко было играть такую роль. Но у нас была прекрасная команда – режиссер Стреч, Ивар Калниньш, Астрида Кайриша. Мы снимали в Кандаве. Параллельно ставился спектакль "Трехгрошовая опера" в театре, и приходилось постоянно курсировать между Ригой и Кандавой. Атмосфера на съемках была прекарсная. Мы даже специально ездили в Аглону как паломники. И весь этот фильм проникнут верой и надеждой в то, что случаются чудеса, если веришь".

Недавно Агнесе участвовала в акции Labestības diena. В течение недели известные люли Латвии сидели у телефона и лично принимали звонки тех, кто жертвовал деньги по благотворительному номеру в помощь Фонду Детской больницы.

"Это было трогательно. Мы говорили с этими людьми лично. Мне кажется, что те, кто в жизни сам страдал, более отзывчивые. Они понимают чужую боль и хотят помочь. Конечно, я не хотела бы сейчас обобщать, просто, когда у человека все хорошо, он не всегда задумывается о том, что кому-то нужно протянуть руку. А пережив свои испытания, на окружающих смотришь более внимательно. Звонило много пожилых людей, каждый со своей историей. Им всем очень нужно внимание и понимание. Деньги от звонко шли в Детский фонд. За неделю удалось собрать более 91 тысячи евро".

Агнесе - очень добрый и глубоко размышляющий человек. Она уверена, что жизнь меняется, если мы меняемся. Есть какие-то определенные вещи, которые могут этому способствовать.

"Я пытаюсь чаще улыбаться и помнить, что радость должна быть нашим нормальным состоянием по жизни. Но когда у нас неприятности и много работы, мы часто об этом забываем. И наши лица эту радость не транслируют. Но если задуматься, то что мы живы и здоровы - разве это не повод для радости? Сейчас, в мае, меня радуют цветы, солнце и хорошая погода. У нас это редкость. Поэтому надо каждый день насыщаться этим солнцем".

Мы спросили у актрисы, какие качества для нее важны в людях. Что она ценит выше всего?

"Я очень ценю, когда люди не ломаются под влиянием бытовых и прочих проблем. Как бы им ни было тяжело, не теряют свои устои, проходят все достойно (не хочу говорить пафосную фразу «с высоко поднятой головой, потому что иногда эту голову просто не поднимешь). Не теряют себя и свою человечность. Когда у тебя все в порядке, ты можешь очень глубоко рассуждать, но когда жизнь загоняет в угол, трудно остаться человеком и помнить, что есть вещи, которые нельзя предать. Таких людей, умеющих сохранить себя, не так уж много. И я их высоко ценю".

Агнесе пожелала всем принимать жизнь и радость не как что-то само собой разумеющееся, а как подарок – каждый день. Просто чуть-чуть меняя ракурс своего взгляда на жизнь, можно поменять и саму жизнь к лучшему.

"Сейчас люди мечутся, потеряны ценности и многие ориентиры. Но все-таки нужно положиться на сердце, которое показывает правильный путь ,на совесть и на то, что очень много любви мы можем подарить, даже если сами ее не получаем. Просто отдавать и дарить – от души и от сердца. И всем воздастся".

Агнесе уверена, что жизнь – это не просто контрольные или экзамены. "Иногда мы делаем ошибки, которые исправить не удается. Но каждый день, который нам подарен, мы можем прожить чуточку лучше, чем вчерашний, и это дает надежду".

Беседовали Рита Трошкина и Ольга Авдевич.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.