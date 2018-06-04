Зеленая лампа |

Агнесе с мамой. Она у мамы - пятый ребенок. Младшая и самая любимая.

Вся сумма на покупку электронной видео-лупы для незрячей 15-летней Агнесе Пуйсане из Резекне собрана! Огромное спасибо всем от самой Агнесе и её мамы Аниты. Cемье самим не накопить бы таких денег, даже если они во всем себе отказывали бы. Анита – мама пятерых детей. А с работой в Резекне очень сложно.

Агнесе почти на всех фотографиях в черных очках. Если без очков – то не смотрит в объектив. Потому что она не видит, куда надо смотреть. Девочка с рождения незрячая, она носит очки со специальными стеклами. Левый глаз не работает совсем. Правый - различает только яркость – темно-светло. А также буквы, если их очень-очень сильно увеличить.

Агнесе живет под Резекне. Чтобы она могла продолжить учиться, ей необходим электронный видеоувеличитель – настольная видеолупа ClearView C 22 HD, с помощью которой девочка тогда она сможет видеть на экране прибора сразу несколько строчек. А пока ей приходится читать через лупу по несколько букв…

ИТОГИ. Во вторник историю Агнесе рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За 6 дней вся сумма для девочки была собрана. На счёт Агнесе в фонде ziedot.lv поступило 2536 евро, плюс был принят 601 звонок, что составило ещё 749 евро. Всего собрано 3285 евро.

Cтоимость электронной компьютерной лупы 3099 евро. Всё, что поступило сверх этой суммы, будет зарезервировано на счету девочки и пойдет на оплату её дальнейшего лечения. Огромное спасибо всем от самой Агнесе и её мамы Аниты.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ АГНЕСЕ по ссылке ЗДЕСЬ:

«А кто по-твоему счастливый человек? – спросили мы у Агнесе. Она даже не задумывалась. Сразу ответила так: «СЧАСЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО тот, кто улыбается другим, не обижается, радуется за других, старается помочь».

На что пойдут деньги

ClearView C 24 HD, настольная электронная видеолупа позволяет писать, читать, смотреть снимки, работать и делать много разных действий. Увеличивает и улучшает качество текста и картинок, дает возможность просматривать их в желаемой цветовой комбинации, яркости и контрастности.

С этим прибором легко работать, им можно пользоватся дома , в школе или на работе. Высококачественная поверхность для чтения позволяет двигать текст и предметы прямо под камеру.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Авторы проекта - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.