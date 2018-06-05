Зеленая лампа |

Это очень срочно! Чтобы спасти жизнь, 18-летнему рижанину Сильвестру Фрейбергу как можно скорее надо начать принимать лекарство от меланомы, которое назначил ему консилиум онкологов. Это препарат "Keytruda", стоимость годового курса - 95 050 евро. Цифры шокируют. Но это фактически цена жизни юного человека. CЧЁТ ПОМОЩИ Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Сильвестра до 12 июня. Спасибо вам!

Сильвестру – 18. Он очень обаятельный, симпатичный и открытый. Два года он уже живет, зная о своем тяжелом диагнозе. Но держится очень стойко. Улыбается, шутит. Конечно, волнуется, когда рассказывает о себе. Сейчас ему приходится нелегко. Жизнь проверяет юного человека на прочность. Но он уверенно сказал нам, что даже мысли такой не допускает - сдаться болезни и не бороться. У него настоящий мужской характер. Он верит, что все получится.

Это очень трудно – переступить через себя и попросить о помощи совсем незнакомых людей. Но выхода другого нет. Есть диагноз – меланома. Есть лекарство, которое должно спасти ему жизнь. Стоимость его огромная – 95 050 евро на год. Каждые три недели нужно платить 5280 евро. Маленькой скромной семье, в которой, кроме Сильвестра – папа и бабушка с дедушкой, таких денег не найти. Очень срочно нужна помощь. Поэтому мы сейчас расскажем вам о Сильвестре.CЧЁТ ПОМОЩИ

Жизнь 18-летнего юноши заполнена людьми, которых он очень любит.

ПАПА. Он его вырастил. На детских фотографиях в семейном альбоме именно папа бережно держит на руках малыша в пеленках и кормит его из бутылочки. Мама их бросила, когда мальчик был еще совсем маленький. Впервые Сильвестр с ней встретился, уже будучи взрослым. Они с папой разыскали ее, увиделись и больше с тех пор не встречались. Так вышло.

Назвал папа сына в честь актера Сильвестра Сталлоне - в молодости он увлекался фильмами, где играл актер, и сам был очень спортивным. Сын вырос красивым, умным, смелым. Они с папой большие друзья, у них много общих мужских увлечений – футбол, баскетбол, рыбалка.

А на вопрос, какие сказки папа читал ему в детстве, Сильвестр улыбнулся и принес с книжной полки толстую книгу "Сказки Андерсена". Названия некоторых сказок в оглавлении даже подчеркнуты карандашом. "Много сказок читал. А это любимые. Особенно мне нравились "Огниво" и "Снежная королева".

Папа по профессии строитель. Два года назад, когда Сильвестру было 16 лет, он помогал отцу на стройке и поранил родинку. Она начала кровоточить. Сильвестр поехал на проверку в Детскую клиническую больницу. Там сказали, что родинку нужно удалить. Если бы повернуть время назад, папа обязательно бы настоял на срочной операции. А тогда в детской больнице очередь на стандартную операцию составляла полгода.

Нужно было ждать или платить за срочность две с половиной тысячи евро. Об опасности им никто ничего не сказал. Вроде ничего срочного не было. Решили спокойно ждать своей очереди. Операция прошла неудачно. Пришлось делать повторную. И только тогда (!) врачи решили сделать проверку на злокачественность. Диагноз – меланома. Следующую операцию делали уже в онкоцентре в "Гайлезерсе".

Cейчас есть высокоточная аппаратура, позволяющая обнаружить опухоль на этапе ее зарождения. Но врачи почему-то вовремя не посчитали нужным проверить Сильвестра.

Потом были еще операции. Начались осложнения. Всего Сильвестр перенес 7 операций. Последнюю сделали месяц назад. А также он прошел курс облучения. Улучшения не случилось. Лекарства, которыми пытались до этого бороться с меланомой, не помогали. Сейчас консилиум онкологов назначил Сильвестру препарат "Keytruda" - годовой курс которого обойдется в 95 000 евро. Он очень эффективен именно при таком диагнозе, многим больным это лекарство уже помогло. Но стоимость, а фактически - цена жизни, вызывает шок.

БАБУШКА И ДЕДУШКА. Они тоже заменили мальчику маму. Через три года у них золотая свадьба, и Сильвестр уже сейчас придумывает, чем их порадовать. Когда папа Марготс рассказал родителям, что у их внука рак, все трое взрослых плакали, как дети. Сказать мальчику о страшном диагнозе они сразу не смогли, собирались с духом почти месяц. Сейчас бабушка и дедушка готовы заложить свою единственную небольшую квартиру в обычной «литовке» на первом этаже (Сильвестр с папой снимают жилье в Болдерае) – лишь бы спасти мальчика. Но и этих денег не хватит на дорогое лекарство.

_Сильвестр с дедушкой._

Дедушка по профессии реставратор. Именно от дедушки и папы интерес к строительному делу передался и Сильвестру. В прошлом году он поступил в техникум на хорошую мужскую специальность “технолог отделочных работ”. Ему очень нравится учеба, и работа в строительной индустрии – по душе. А бабушка бережно хранит детские фотографии внука и на одной стене устроила «уголок почёта» - его медали за спортивные достижения. Сильвестр много занимался баскетболом, флорболом (хоккеем на траве).

ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА. С ней он познакомился год назад. Честно рассказал о своем страшном диагнозе. Она сказала, что для нее это значения не имеет. Она с ним рядом. Им вместе хорошо. Они строят совместные планы.

ДРУЗЬЯ. У Сильвестра их много – и детские, и школьные, и сокурсники по техникуму. Он сам - открытый и сердечный человек. Друзья его очень поддерживают. Рядом с ними кажется, что все будет хорошо, и впереди их ждет ещё много интересных приключений.

Кстати, именно благодаря друзьям детства, Сильвестр выучил русский язык. Он рассказал нам, что в детстве играл во дворе с русскими ребятами и каждый раз записывал незнакомое слово на листочек – потом прибегал к дедушке и спрашивал, что оно означает. Так что на русском он говорит свободно.

А еще в этой дружной семье есть любимцы - СОБАКА ЛОТА и КОТ ПИЦИС. Лота – милашка и красавица. Они с папой приобрели её "в добрые руки" по объявлению. А кот – трёхлапый. Он таким родился. Никто бракованного котенка брать не хотел. Сильвестру стало его так жалко, что он уговорил папу взять себе бедолагу.

Сильвестр с Лотой.

Что он еще любит? Джаз, картинг, флорбол, футбол, воллейбол, рыбалку… Вообще ЖИЗНЬ.

На вопрос, что он считает в жизни главным, отвечает – семья. На вопрос, о чем мечтает, говорит – семья. Еще он хотел бы сам построить для своей семьи небольшой простой домик – не зря же он пошел изучать строительное дело. В этих мечтах есть дети, обязательно собака и креcло-качалка… Ещё Сильвестр очень хотел бы посмотреть Лондон – туда перебрались многие его знакомые, которых он хотел бы навестить. И есть мечта отправиться с любимой девушкой на пароме в Стокгольм. Всё это обязательно сбудется. Только сейчас нужна срочная помощь – просто чтобы спасти молодому человеку жизнь.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Сильвестра до 12 июня. СЧЕТ ПОМОЩИ открыт для Сильвестра в ziedot.lv. Все деньги с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату лекарcтва.

Помочь также можно прямым перечислением на счет, открытый для Сильвестра Фрейбергса:

Фонд "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, код банка - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Silvestram Freibergam

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Два года назад 91-летний экс-президент США удивил весь мир, cообщив в телевизионном эфире, что излечился от рака кожи меланомы с помощью нового израильского лекарства «Кейтруда». Это именно то лекарство, которое сейчас консилиум назначил Сильвестру.

Принцип действия лекарства заключается в мобилизации иммунной системы на борьбу с онкологическим заболеванием. За эти годы препарат показал очень хорошие результаты даже у пациентов с 4 стадией.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - Рита Трошкина, Ольга Авдевич.