Зеленая лампа |

Чтобы спасти жизнь, 18-летнему рижанину Сильвестру Фрейбергу как можно скорее надо начать принимать лекарство от меланомы, которое назначил ему консилиум онкологов. Это препарат "Keytruda", стоимость годового курса - 95 050 евро. Цифры шокируют. Но это фактически цена жизни юного человека. CЧЁТ ПОМОЩИ Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Сильвестра до 12 июня. Спасибо вам!

Историю Сильвестра "Зеленая лампа" рассказала во вторник. За день в помощь мальчику собрано 5984 евро. Из них на счет поступило 3788 евро. Было сделано 1760 звонков на сумму 2196 евро. Спасибо всем!

Сильвестру – 18. Он очень обаятельный, симпатичный и открытый. Два года он уже живет, зная о своем тяжелом диагнозе. Но держится очень стойко. Сейчас ему приходится нелегко. Жизнь проверяет юного человека на прочность. Но он уверенно сказал нам, что даже мысли такой не допускает - сдаться болезни и не бороться. У него настоящий мужской характер. Он верит, что все получится.

Есть диагноз – меланома. Есть лекарство, которое должно спасти ему жизнь. Стоимость его огромная – 95 050 евро на год. Каждые три недели нужно платить 5280 евро. Маленькой скромной семье, в которой, кроме Сильвестра – папа и бабушка с дедушкой, таких денег не найти. Очень срочно нужна помощь. CЧЁТ ПОМОЩИ

Жизнь 18-летнего юноши заполнена людьми, которых он очень любит.

ПАПА. Он его вырастил. На детских фотографиях в семейном альбоме именно папа бережно держит на руках малыша в пеленках и кормит его из бутылочки. Мама их бросила, когда мальчик был еще совсем маленький.

Назвал папа сына в честь актера Сильвестра Сталлоне - в молодости он увлекался фильмами, где играл актер, и сам был очень спортивным. Сын вырос красивым, умным, смелым. Они с папой большие друзья, у них много общих мужских увлечений – футбол, баскетбол, рыбалка.

Папа по профессии - строитель. Два года назад, когда Сильвестру было 16 лет, он помогал отцу на стройке и поранил родинку. Она начала кровоточить. Сильвестр поехал на проверку в Детскую клиническую больницу. Там сказали, что родинку нужно удалить. Очередь на стандартную операцию составляла полгода.

Нужно было ждать или платить за срочность две с половиной тысячи евро. Об опасности им никто ничего не сказал. Решили спокойно ждать своей очереди. Операция прошла неудачно. Пришлось делать повторную. И только тогда (!) врачи решили сделать проверку на злокачественность. Диагноз – меланома. Следующую операцию делали уже в онкоцентре в "Гайлезерсе".

Потом были еще операции. Начались осложнения. Всего Сильвестр перенес 7 операций. А также он прошел курс облучения. Улучшения не случилось. Сейчас консилиум онкологов назначил Сильвестру препарат "Keytruda" - годовой курс которого обойдется в 95 000 евро. Он очень эффективен именно при таком диагнозе. Но стоимость, а фактически - цена жизни, вызывает шок.

БАБУШКА И ДЕДУШКА. Они тоже заменили мальчику маму. Через три года у них золотая свадьба, и Сильвестр уже сейчас придумывает, чем их порадовать. Сейчас бабушка и дедушка готовы заложить свою единственную небольшую квартиру в обычной «литовке» на первом этаже (Сильвестр с папой снимают жилье в Болдерае) – лишь бы спасти мальчика. Но и этих денег не хватит на дорогое лекарство.

Дедушка по профессии реставратор. Именно от дедушки и папы интерес к строительному делу передался и Сильвестру. В прошлом году он поступил в техникум на хорошую мужскую специальность “технолог отделочных работ”. Ему очень нравится учеба, и работа в строительной индустрии – по душе.

ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА. С ней он познакомился год назад. Честно рассказал о своем страшном диагнозе. Она сказала, что для нее это значения не имеет. Она с ним рядом. Им вместе хорошо. Они строят совместные планы.

ДРУЗЬЯ. У Сильвестра их много – и детские, и школьные, и сокурсники по техникуму. Он сам - открытый и сердечный человек. Друзья его очень поддерживают. Рядом с ними кажется, что все будет хорошо, и впереди их ждет ещё много интересных приключений.

А еще в этой дружной семье есть любимцы - СОБАКА ЛОТА и КОТ ПИЦИС. Лота – милашка и красавица. Они с папой приобрели её "в добрые руки" по объявлению. А кот – трёхлапый. Он таким родился. Никто бракованного котенка брать не хотел. А Сильвестр взял.

Что он еще любит? Джаз, картинг, флорбол, футбол, воллейбол, рыбалку… Вообще ЖИЗНЬ.

На вопрос, что он считает в жизни главным, отвечает – семья. Он мечтает построить для своей семьи небольшой простой домик – не зря же он пошел изучать строительное дело. В этих мечтах есть дети, обязательно собака и креcло-качалка… Ещё Сильвестр очень хотел бы посмотреть Лондон – туда перебрались многие его знакомые, которых он хотел бы навестить. И отправиться с любимой девушкой на пароме в Стокгольм. Всё это обязательно сбудется. Только сейчас нужна срочная помощь – просто чтобы спасти жизнь.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Сильвестра до 12 июня. СЧЕТ ПОМОЩИ открыт для Сильвестра в ziedot.lv. Все деньги с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату лекарcтва.

Помочь также можно прямым перечислением на счет, открытый для Сильвестра Фрейбергса:

Фонд "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, код банка - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Silvestram Freibergam

В тему! Лекарство помогает

Два года назад 91-летний экс-президент США удивил весь мир, сообщив в телевизионном эфире, что излечился от рака кожи меланомы с помощью нового израильского лекарства «Кейтруда». Это именно то лекарство, которое сейчас консилиум назначил Сильвестру.

Принцип действия лекарства заключается в мобилизации иммунной системы на борьбу с онкологическим заболеванием. За эти годы препарат показал очень хорошие результаты даже у пациентов с 4 стадией.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - Рита Трошкина, Ольга Авдевич.