Зеленая лампа |

18-летнему рижанину Сильвестру Фрейбергу как можно скорее надо принимать лекарство от меланомы, которое назначил ему консилиум онкологов. Стоимость препарата "Keytruda" на год - 95 050 евро. Фактически это цена жизни юного человека. CЧЁТ ПОМОЩИ Телефон 90006383 (1,42 евро) работает до 12 июня. Спасибо вам!

Историю Сильвестра "Зеленая лампа" рассказала во вторник. Сейчас для мальчика уже собрано 24039 евро. Из них на счет поступило 18993 евро. Было сделано 4044 звонка на сумму 5046 евро. Спасибо всем!

Сильвестру – 18. Он очень обаятельный, симпатичный и открытый. Два года он уже живет, зная о своем тяжелом диагнозе. Но держится очень стойко. Сейчас ему приходится нелегко. Но он верит, что все получится.

Есть диагноз – меланома. Есть лекарство, которое должно спасти ему жизнь. Стоимость его огромная – 95 050 евро на год. Каждые три недели нужно платить 5280 евро. Маленькой скромной семье, в которой, кроме Сильвестра – папа и бабушка с дедушкой, таких денег не найти. Очень срочно нужна помощь. CЧЁТ ПОМОЩИ

Вырастил Сильвестра папа. На детских фотографиях в семейном альбоме именно он бережно держит на руках малыша в пеленках и кормит его из бутылочки. Мама их бросила, когда мальчик был еще совсем маленький. Помогали растить мальчика бабушка с дедом, которых Сильвестр очень любит. Сейчас они готовы заложить свою маленькую квартирку в "литовке", чтобы вылечить внука, но и этих денег не хватит.

Назвал папа сына в честь актера Сильвестра Сталлоне - в молодости он увлекался фильмами, где играл актер, и сам был очень спортивным. Сын вырос красивым, умным, смелым. Они с папой большие друзья, у них много общих мужских увлечений – футбол, баскетбол, рыбалка.

Папа по профессии - строитель. Два года назад, когда Сильвестру было 16 лет, он помогал отцу на стройке и поранил родинку. Она начала кровоточить. Сильвестр поехал на проверку в Детскую клиническую больницу. Там сказали, что родинку нужно удалить. Очередь на стандартную операцию составляла полгода. Нужно было ждать или платить за срочность две с половиной тысячи евро. Об опасности им никто ничего не сказал. Решили спокойно ждать своей очереди. Операция прошла неудачно. Пришлось делать повторную. И только тогда (!) сделали проверку на злокачественность. Диагноз – меланома. Следующую операцию делали уже в онкоцентре в "Гайлезерсе".

Потом были еще операции. Начались осложнения. Всего Сильвестр перенес 7 операций. А также он прошел курс облучения. Улучшения не случилось. Сейчас консилиум онкологов назначил Сильвестру препарат "Keytruda" - годовой курс которого обойдется в 95 000 евро. Он очень эффективен именно при таком диагнозе. Но стоимость, а фактически - цена жизни, вызывает шок.

У Сильвестра много друзей – и детские, и школьные, и сокурсники по техникуму. Он сам - открытый и сердечный человек. Друзья его очень поддерживают.

А еще у Сильвестра есть собака Лота и кот, которого он спас. Котенок родился трехлапым, и никому не нравился.А Сильвестр решил его взять.

На вопрос, что он считает в жизни главным, он ответил - семья. Он мечтает построить для своей семьи небольшой простой домик – не зря же он пошел изучать строительное дело. В этих мечтах есть дети, обязательно собака и креcло-качалка…

Всё это обязательно сбудется. Только сейчас нужна срочная помощь – просто чтобы спасти жизнь.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Сильвестра до 12 июня. СЧЕТ ПОМОЩИ открыт для Сильвестра в ziedot.lv. Все деньги с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату лекарcтва.

Помочь также можно прямым перечислением на счет, открытый для Сильвестра Фрейбергса:

Фонд "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, код банка - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Silvestram Freibergam

В тему! Лекарство помогает

Два года назад 91-летний экс-президент США удивил весь мир, сообщив в телевизионном эфире, что излечился от рака кожи меланомы с помощью нового израильского лекарства «Кейтруда». Это именно то лекарство, которое сейчас консилиум назначил Сильвестру.

Принцип действия лекарства заключается в мобилизации иммунной системы на борьбу с онкологическим заболеванием. За эти годы препарат показал очень хорошие результаты даже у пациентов с 4 стадией.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - Рита Трошкина, Ольга Авдевич.