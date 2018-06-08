Зеленая лампа |

В гостях у «Зеленой лампы» побывал актер театра им. Е. Вахтангова Виталий Семенов

Виталий Семенов – бывший рижанин. Впрочем, сам он уверяет, что бывших рижан не бывает. В 2012 году он окончил с красным дипломом ВТУ им. Щепкина. А до поступления в институт 8 лет учился и работал в театре-студии "Реверанс" у актрисы и режиссера Людмилы Шевченко.

В Ригу Виталий и целый десант известных рижан, ныне актеров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга, прилетели буквально на два дня – на 20-летний юбилей "Реверанса", чтобы дать совместный концерт и поздравить любимого педагога. Концерт, который назвали "Парадом звезд", прошел прекрасно.

"Художественный руководитель нашего театра Римас Туминас сразу отпустил меня в Ригу, когда узнал, зачем я лечу. И передал привет Людмиле Евсеевне. Он с ней знаком. Прилетела в Ригу и наша актриса Евгения Крегжде, тоже начинавшая когда-то в "Реверансе"ю В принципе этот вечер был творческим экспромтом. Каждый выступал со своей программой. Атмосфера в зале была очень хорошая".

Античная тема

На афишах Виталия часто обозначают как "Виталийс Семеновс". Это вызывает много вопросов – почему у московского актера в конце фамилии стоит "с".

"У меня так в паспорте записано - Семеновс. Паспорт латвийский, я гражданин Латвии и Евросоюза. Получилось так: когда оформлял вид на жительство в России, в миграционной службе мне сказали, что все должно быть, как в паспорте. Для них Семенов и Семеновс – два разных человека. Это формально. После этого меня в театре вдруг стали звать – Виталисом. Я возражать не стал и даже додумал свою собственную "мифологию": мою маму зовут Зоя – это по-греечески "жизнь". Ну а Виталис – от vita, что тоже "жизнь" по-латински. Теперь я такой – один. Это неплохо для того, чтобы тебя заметили (смеется).

Скажем сразу, не заметить Семенова трудно. Его рост – 2 метра. Что касается профессиональных качеств, в театре он востребован, любим зрителями, играет в 11 спектаклях, в том числе и у Туминаса – и классику, и античные темы, и современные пьесы.

Есть у актера и приз за участие в фестивале античной драматургии на Кипре. "В этом фестивале мне повезло участвовать, когда еще учился на втором курсе Щепкинского училища. Это был классный опыт. Мы играли на сцене, которая считается «современницей» Эврипида. А два года назад театр Вахтангова выпустил спектакль "Царь Эдип", премьеру сыграли в Эпидавре, на Пеллопонесе, тоже в одном из древних театров мира. Там помещается 14 тысяч зрителей. Акустика такая, что становишься в центр сцены, щелкаешь пальцами, и щелчок слышен на самых верхних рядах. Хотя человек сверху выглядит, как муравей. У этого спектакля есть награда - "Золотая маска". В октябре мы привезем его в Ригу".

Вывести на сцену человека

А познакомились мы с Виталием три года назад, когда проводили в библиотеке Задорнова благотворительный вечер поэзии в помощь рижанке Кате Лебедевой. Актеры и студенты театральных вузов читали там любимые стихи. Виталий выступил с отрывками из "Евгения Онегина". Ну а поскольку "Зеленая лампа" выходила в эфир накануне дня рождения Пушкина, мы поинтересовались, что для него значит "солнце русской поэзии".

"Кстати, в "Реверансе" я начинал со "Сказки от царе Салтане", где играл князя Гвидона. Удивительно, что в школе я почти ничего не читал по программе, но почему-то сам для себя выделил три книги – это пушкинский "Онегин", "Герой нашего времени" Лермонтова и тургеневские "Отцы и дети". Мне очень нравились все три героя – Онегин, Печорин и Базаров. Наверное, в то время я так самоутверждался, примерял себя к ним. Но совершенно серьезно я получал неподдельное удовольствие, читая в 13 лет "Евгения Онегина". Сам для себя, не по заданию учителя. То есть Пушкин вошел в мою жизнь в детстве и, конечно, повлиял".

Рассказывая о своей работе у знаменитого режиссера Туминаса (он же – художественный руководитель театра), Виталий отметил, что Римас Туминас всегда говорит о человеке как о явлении глобальном. Боль, любовь, страдание – это вечные темы. Остальное – суета, картонные декорации. Туминас считает, что прежде всего нужно вывести на сцену человека. Он говорит так: "Вы играете в чеховском "Дяде Ване", представьте, что эти люди, ваши герои, когда-то жили, мучились, болели, страдали. Именно вы выводите их на сцену вместе с их переживаниями, проблемами, жизнью".

Встреча с самим собой

Говоря о месте милосердия в нашем мире, Виталий подчеркнул:

"Я понял для себя такую вещь: когда мы кому-то помогаем, мы должны быть благодарны этому человеку. Потому что он позволил нам стать немного лучше. Вот я бегаю, суечусь, забываю о многом, и человек внутри меня как-то угасает в этой суете. А когда удается остановиться, помочь кому-то, ты становишься хоть на минуту тем, кем должен быть.

Важно, чтобы это не оставалось просто словами. Слишком много у нас сейчас красивых слов и широких жестов, ничего не меняющих. Мир погряз в бессмысленности. Важно остановиться, пересмотреть смыслы или вновь их открыть. Понять, почему я хожу на работу, зачем мне, например, этот телефон, что я делаю... Зачем все это и куда мы катимся. Происходит тотальная дезориентация смыслов. Конечно, проблема стара, как мир. И мы находим какие-то обхяснения.Но где оно, настоящее?

Актер рассказал, что есть у него любимая притча про орла. В определенном возрасте, когда орел становится старым, он должен пройти испытания, чтобы жить дальше: высоко взлететь, разбить клюв о скалу, выдрать перья, прожить 40 дней без еды... Если он все это перенесет, выживет, то все продолжается, начинается новый этап. Виталий считает, что смысл притчи – это встреча с самим собой.

"Это всегда очень болезненно. И люди привыкли к «обезболивающим». Мы привыкли жить комфортно. И, буду честен, я тоже к этому привык. Но есть ежедневный вызов самому себе. Это не значит, что я должен спать на гвоздях. Просто должны быть вещи, вытаскивающие тебя из зоны комфорта. Чтобы спросить: а что я сегодня сделал, чтобы стать лучше?"

Рита Трошкина, Ольга Авдевич.