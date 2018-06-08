Зеленая лампа |

Историю Сильвестра "Зеленая лампа" рассказала во вторник. За три дня для него уже собрано 37596 евро. Из них на счет поступило 30026 евро. Было сделано 6065 звонков на сумму 7570 евро. Спасибо всем!

18-летнему рижанину Сильвестру Фрейбергу как можно скорее надо принимать лекарство от меланомы, которое назначил ему консилиум онкологов. Стоимость препарата "Keytruda" на год - 95 050 евро. Фактически это цена жизни юного человека. CЧЁТ ПОМОЩИ Телефон 90006383 (1,42 евро) работает до 12 июня. Спасибо вам!

Сильвестру – 18. Он очень обаятельный, симпатичный и открытый. Два года он уже живет, зная о своем тяжелом диагнозе. Но держится очень стойко. Сейчас ему приходится нелегко. Но он верит, что все получится.

Есть диагноз – меланома. Есть лекарство, которое должно спасти ему жизнь. Стоимость его огромная – 95 050 евро на год. Каждые три недели нужно платить 5280 евро. Маленькой скромной семье, в которой, кроме Сильвестра – папа и бабушка с дедушкой, таких денег не найти. Очень срочно нужна помощь. CЧЁТ ПОМОЩИ

Вырастил Сильвестра папа. На детских фотографиях в семейном альбоме именно он бережно держит на руках малыша в пеленках и кормит его из бутылочки. Мама их бросила, когда мальчик был еще совсем маленький. Помогали растить мальчика бабушка с дедом, которых Сильвестр очень любит. Сейчас они готовы заложить свою маленькую квартирку в "литовке", чтобы вылечить внука, но и этих денег не хватит.

Папа по профессии - строитель. Два года назад, когда Сильвестру было 16 лет, он помогал отцу на стройке и поранил родинку. Она начала кровоточить. Сильвестр поехал на проверку в Детскую клиническую больницу. Там сказали, что родинку нужно удалить. Очередь на стандартную операцию составляла полгода. Нужно было ждать или платить за срочность две с половиной тысячи евро. Об опасности им никто ничего не сказал. Решили спокойно ждать своей очереди. Операция прошла неудачно. Пришлось делать повторную. И только тогда (!) сделали проверку на злокачественность. Диагноз – меланома. Следующую операцию делали уже в онкоцентре в "Гайлезерсе".

Потом были еще операции. Начались осложнения. Всего Сильвестр перенес 7 операций. А также он прошел курс облучения. Улучшения не случилось. Сейчас консилиум онкологов назначил Сильвестру препарат "Keytruda" - годовой курс которого обойдется в 95 000 евро. Он очень эффективен именно при таком диагнозе. Но стоимость, а фактически - цена жизни, вызывает шок. Только все вместе мы можем его спасти. Пусть Сильвестр справится с болезнью!

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Сильвестра до 12 июня. СЧЕТ ПОМОЩИ открыт для Сильвестра в ziedot.lv. Все деньги с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату лекарcтва.

Помочь также можно прямым перечислением на счет, открытый для Сильвестра Фрейбергса:

Фонд "Ziedot.lv", регистрационный номер - 40008078226

SWEDBANK, код банка - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Silvestram Freibergam

Подробная история Сильвестра Фрейберга - ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - Рита Трошкина, Ольга Авдевич.