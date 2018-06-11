Зеленая лампа |

В 12 ресторанах Риги и Юрмалы при покупке пирожного "Экзюпери" можно выбрать ПОДАРОК от школы Exupery International School, а часть выручки пойдет на благотворительность.

Международная школа в Пиньках Exupery International School в сотрудничестве с благотворительной программой „Зеленая Лампа” радио Baltkom, порталом Ziedot.lv и лучшими ресторанами Риги и Юрмалы организует благотворительную акцию для сбора средств на лечение 6-летнего Маркуса Берзиньша из Валмиеры.

У Маркуса детский церебральный паралич, и ему очень нужна финансовая помощь, чтобы пройти курс реабилитации и начать ходить.

Подробную историю мальчика можно прочитать ЗДЕСЬ по ССЫЛКЕ

Для того, чтобы стать участником благотворительной акции, нужно всего лишь купить пирожное Exupery в ресторанах, которые участвуют в акции, а ресторан перечислит часть средств от продажи пирожного Exupery на счет Маркуса на портале Ziedot.lv.

При покупке пирожного покупатель может выбрать себе подарок – сувенир от Exupery International School. Важно - с денег, поступающих на счет Маркуса в Ziedot.lv не берутся никакие проценты или отчисления. Вся сумма полностью идет напрямую на оплату реабилитации.

СПИСОК РЕСТОРАНОВ:

Ресторанный холдинг: RESTO-RĀTORS:

ASPARAGOOSE, Международный аэропорт "Рига"

MELNĀ BITE,ул. Аудею 13, Рига,

BAKEBERRY, ул. Аудею 11, Рига

INTERNATONAL JŪRMALA, проспект Виенибас 6,Юрмала,

INTERNATIONAL RĪGA, ул. Госпиталю 1, Рига,

PIAZZAITALLIANA, ул. Миесниеку, 17, Рига

GASTROBĀRST73, ул. Тербатас 73, Рига

MEMORIES проспект Булдуру, 17, к1, Юрмала

и рестораны:

36.LĪNIJA, 36-я линия, Юрмала

PORTO-FINO, ул. Аусекля 7, Рига,

MADAM BRIOŠ, ул. Йомас 37 и проспект Меллужу 9, Юрмала

DE GUSTO ул. Йомас 46Б Юрмала

Подробнее об акции по ссылке ЗДЕСЬ