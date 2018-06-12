Зеленая лампа |

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для диагностики тяжелобольной девушки из Валмиеры.

В день, когда мы с вами проснемся поле празднования Лиго, 24 июня, 20-летняя Анния должна поступить в испанскую клинику Teknon. Это ближайшее место, где медики берутся ей помочь. На этот раз праздник ей придется пропустить. Сейчас девушка лежит в Валмиерской больнице. Сначала она была в реанимации, потом ее перевели в неврологию. Сильные приступы эпилепсии, один за другим, начались у Аннии 4 июня, так совпало, что как раз в день рождения отца. Поднялась температура. Отказали ноги.

Сейчас врачи предпринимают все возможное, чтобы вытащить ее из тяжелого состояния, пробуют разные препараты. Но улучшений пока нет. "Врачи очень хорошие, все стараются. Диагноз поставлен – эпилепсия. Но точные способы лечения, которые подойдут именно для Аннии, определить трудно", - говорит Угис, отец Аннии.

Состояние тяжелое, поэтому просто ждать нельзя. Обеспокоенные родители стали искать разные варианты и нашли специализированную клинику в Барселоне, где согласились взять девушку на полное обследование, сделать МРТ и электроэнцефалографию в динамике и назначить курс лечения. У испанских врачей этой клиники большой опыт по части таких заболеваний и новейшая аппаратура.

Стоимость обследования с консультациями профессоров высокая – более 13 000 евро. Часть суммы родители постараются собрать сами, одолжат, используют свои отпускные, и зарплаты. Но 9 000 евро им достать просто неоткуда. Время в клинике уже назначено – 24 июня. А дальше Аннии предстоит лечение, на которое тоже понадобятся средства. Очень нужна помощь.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Аннии до 19 июня.

В фонде ziedot.lvдля Аннии Адаты открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого пойдут напрямую в испанскую клинику. Все деньги, которые поступят выше указанной суммы, будут зарезервированы для дальнейшего лечения Аннии Адаты.

Анния с отцом

В Испанию за надеждой

В семье Аннии, кроме нее, еще двое детей. Самому младшему братику 9 лет. Живут они в Валмиере. Сейчас вся семья думает только об одном и мечтает, чтобы Анния выздоровела. В Испанию папа повезет ее на машине. Лететь самолетом ей нельзя. Дорога будет тяжелая и непростая – минимум, 34 часа. Но они поедут за надеждой. И верят, что все получится.

Впервые приступы эпилепсии начались у Аннии 4 года назад, в 16 лет. До этого времени она была обычным ребенком – веселая, смешливая, очень остроумная. Даже по фотографиям видно, какая она нежная и красивая. Рассказывая о ней, папа грустно улыбается: "Анния у нас очень общительная. Постоянно бегала где-то с друзьями, пела в хоре, занималась в художественной студии. Пока не заболела... Потом, в результате приступов, ей стало трудно ходить. Болезнь отняла у нее силы. И последнее время она, в основном, сидела дома. Занятия в художественной студии пришлось из-за этого прервать - переживали все педагоги, потому что у Аннии отличные способности".

Родители верят, что все еще будет. Каждое воскресенье они обязательно ездят в церковь. И стараются отвезти туда дочку, если она дома.

Белое платье ждет Аннию

До болезни Анния занималась в воскресной школе, пела в церковном хоре. Родители уверены, что у неё сильный ангел-хранитель. "Когда начались приступы, она стала падать. Но ни разу ни одной царапины, ни одного синяка не было, - как будто её кто-то поддерживал,” - рассказывает папа.

Сам Угис Адата уже несколько лет занимается организацией летних детских лагерей, где ребят учат адаптироваться в окружающей среде, контролировать эмоции, справляться со стрессами. Специальные занятия по спорту и искусству проходят в очень творческой атмосфере. Название лагеря - CELL расшифровывается как Cik Es Esmu Laimīgs (Какой я счастливый). Он и дочку с детства учил умению находить и ценить радость во всех ее проявлениях, видеть красоту в каждой мелочи – даже по дороге в детский сад они останавливались над каждым паучком на ветке, у каждого цветка на обочине тропинки...

Может быть, поэтому Анния – вообще неинтернетный человек. Ее трудно застать в социальных сетях, она никогда не зависала часами в виртуальных беседах. Много рисовала, фантазировала, делала своими руками очень красивые вещи.

Анния по натуре – чувствительная и чуткая к каждой мелочи. Папа называет дочку "спящей принцессой". "Ждем, когда проснется. Если верить сказкам, когда-нибудь принц ее расколдует", - грустно улыбается он.

Вообще-то принц уже есть. И любовь есть. Очень трогательная и красивая. Прямо Ромео и Джульетта. “Только у нас, в отличие от шекспировских героев, с родителями жениха прекрасные отношения. И мы все надеемся, что у наших детей всё будет хорошо", - говорит Угис.

С Мартиньшем Анния знакома с детства. Он уже купил помолвочные кольца и подарил Аннии. Собирались заказывать белое платье, но июньские приступы перечеркнули планы. Мартиньш постоянно в больнице с Аннией, беспокоится, переживает. Она, как только приступы отпускают, cразу ищет его глазами. В Испанию он поедет с любимой девушкой вместе – помогать. Будет меняться за рулем с отцом Аннии.

Когда удастся справиться с болезнью, они обязательно поженятся. В это верят обе семьи – и родители, и бабушки с дедушками.

Угис до этого момента сам много помогал другим, откликался на просьбы людей, попавших в беду. Сейчас люди помогают его дочери. В том числе и те, кого он лично не знает. Недавно, прочитав информацию про Аннию в интернете, ему позвонила незнакомая женщина из Барселоны, обещала помочь устроиться, найти жилье на время лечения, сориентировать в незнакомом городе.

Такая отзывчивость трогает до слез. Но в принципе этому не нужно удивляться. В подобных ситуациях многие проявляют свои лучшие качества, не рассчитывая ни на какие благодарности и награды. Так просто должно быть. Это в природе человека, просто мы часто об этом забываем. Когда люди откликаются на чужую беду, это меняет не только жизнь тех, кому они помогают, но и, часто, их собственную судьбу.

Как помочь?

О чем больше всего мечтает Анния? Конечно, выздороветь. Быть рядом с любимым человеком. Просто радоваться жизни – бегать босиком по траве, плавать в речке, плести венки из цветов, рисовать. "Последние четыре года дочка ничего этого не могла, ей просто трудно было ходить, - говорит папа. - Но она все равно шутила и смеялась. Сейчас лежит в больнице в очень тяжелом состоянии. Но мы верим, что она справится".

Семья просит помощи. Часть нужной на обследование суммы они постараются найти сами. Но не хватает еще 9000 евро. И дальнейшее лечение девушки тоже потребует денег, а итоговую сумму врачи назовут только после обследования.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Аннии Адаты до 19 июня.

В фонде ziedot.lvдля Аннии Адаты открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого пойдут напрямую в испанскую клинику. Все деньги, которые поступят выше указанной суммы, будут зарезервированы для дальнейшего лечения Аннии Адаты.

Спасибо всем, кто откликнется!

Помочь можно также прямым перечислением через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

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Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Annijai Adatai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - Рита Трошкина, Ольга Авдевич.