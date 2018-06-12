Зеленая лампа |

Для 18-летнего Сильвестра Фрейберга собрано **62 572 евро. Из них на счет поступило 52618 евро. Было сделано 7975 звонков на сумму 9954 евро. Собирали всем миром. Огромное спасибо всем!

Сильвестру – 18. Его диагноз – меланома. Есть лекарство, которое должно спасти ему жизнь. Стоимость его огромная – 95 050 евро на год. Каждые три недели нужно платить 5280 евро. Маленькой скромной семье, в которой, кроме Сильвестра – папа и бабушка с дедушкой, таких денег не найти. Очень срочно нужна помощь.

CЧЁТ ПОМОЩИ

Вырастил Сильвестра папа. На детских фотографиях в семейном альбоме именно он бережно держит на руках малыша в пеленках и кормит его из бутылочки. Мама их бросила, когда мальчик был еще совсем маленький. Помогали растить мальчика бабушка с дедом, которых Сильвестр очень любит. Сейчас они готовы заложить свою маленькую квартирку в "литовке", чтобы вылечить внука, но и этих денег не хватит.

Сейчас консилиум онкологов назначил Сильвестру препарат "Keytruda" - он эффективен именно при таком диагнозе. Но стоимость, а фактически - цена жизни, вызывает шок. Только все вместе мы можем его спасти. Пусть Сильвестр справится с болезнью!

Подробная история Сильвестра Фрейберга - ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - Рита Трошкина, Ольга Авдевич.