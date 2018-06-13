Зеленая лампа |

В гостях у благотворительной программы «Зеленая лампа» побывала солистка Латвийского национального балета Виктория Янсоне.

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Программа началась c поздравления - в начале мая в президентском замке Виктория получила высшую награду Латвии, орден Трех звезд.

Балерина рассказала, что о награде узнала совершенно случайно – коллега по театру увидела имя Виктории в списке представленных к награде в газете Latvijas Vestnesis и сообщила балерине, что она станет офицером - так называют награжденных орденом Трех Звезд IV степени .

Сначала Виктория подумала, что это розыгрыш или шутка. А через два дня в театре ей официально сообщили эту новость и вручили приглашение на официальную церемонию. "Было очень почетно и приятно, - рассказала балернина, - но достоянием республики я себя не чувствую, просто продолжаю делать свое дело."

Виктория Янсоне танцевала у легендарных мастеров – первым её спектаклем был «Чайковский” в постановке Бориса Эйфмана, она танцевала Джульетту в постановке Владимира Васильева… Но любимой ролью считает Кармен – она исполняла эту партию в двух разных постановках – в классической и современной. C вариацией из «Кармен» Виктория победила на престижном международном конкурсе в Сеуле.

Любимая роль Виктории Янсоне - Кармен.

Любопытный факт - постановщиков не смущало, что Виктория – блондинка. «Кармен – очень яркий характер. А характер передается не внешним видом, а танцем”, - объяснила балерина.

Этой весной Виктория сыграла главную роль в знаковой постановке - в Латвийской Опере прошла премьера балета по мотивам пьесы Рудольфа Блауманиса «Дни портных в Силмачах». Эта пьеса считается главной латышской комедией всех времен и народов. Для латышей эта постановка — как для русских «Ирония судьбы или с Легким паром». Только «Силмачей» показывают в праздник Лиго, а «Иронию...» — на Новый год.

Виктория рассказала, что постановка получилась очень позитивной и легко воспринимается как теми, кто знаком с сюжетом, так и иностранцами, далекими от наших реалий. «Самая главная вещь, о которой надо помнить при работе над любой постановкой – это то, что каждый спектакль делается о людях и для людей. Потому что все крутится вокруг человеческих отношений, и отношения между людьми – в основе всего. И в разные века и времена людей по-человечески трогают и волнуют одни и те же вещи».

На вопрос, из чего лично для неё складывается пазл счастливой жизни, Виктория Янсоне ответила: “Cемья, любовь, любимое дело и здоровье.”

В программе «Зеленая лампа» прозвучала история 20-летней девушки Аннии Адаты из Валмиеры, которая находится в тяжелом состоянии в больнице, и семья которой просит помощи для оплаты лчения в клинике Барселоны, где девочке берутся помочь.

История Аннии по ссылке ЗДЕСЬ

«Открытое сердце, сочуствие – и ближнему, и незнакомому человеку – оно нам необходимо, чтобы не зачерстветь душой и не жить с мыслью «моя хата с краю», что, мол, лично меня это не касается, и я не буду об этом даже думать.

Cлава Богу, что большинство людей остаются сердечными и готовы сочуствовать чужим бедам и cоучаствовать не в своих в проблемах. И благодаря таким людям поддерживается и мир в целом, и конкретные люди в сложных ситуациях. Нельзя оставаться безучастным к беде другого человека. Чужой беды не бывает. И чужих детей не бывает,” - cказала балерина.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Аннии Адаты до 19 июня.

В фонде ziedot.lvдля Аннии Адаты открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого пойдут напрямую в испанскую клинику. Все деньги, которые поступят выше указанной суммы, будут зарезервированы для дальнейшего лечения Аннии Адаты.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.