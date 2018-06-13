Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает, чтобы собрать средства для диагностики и лечения тяжелобольной девушки из Валмиеры.

Зеленая лампа |

Эта история похожа одновременно на "Ромео и Джульетту" и "Спящую красавицу". И героине сейчас очень нужна помощь. СЧЁТ ПОМОЩИ

ИТОГИ ДНЯ. Историю Аннии программа "Зеленая лампа" рассказала во вторник. За день для неё собрано 2060 евро, из них на счет поступило 1566 евро. Было сделано 396 звонков на благотворительный телефон на сумму 494 евро.

В день, когда мы с вами проснемся поле празднования Лиго, 24 июня, 20-летняя Анния должна поступить в испанскую клинику Teknon. Это ближайшее место, где медики берутся ей помочь. Сейчас девушка лежит в больнице. Сначала она была в реанимации, потом ее перевели в неврологию. Сильные приступы эпилепсии, один за другим, начались у Аннии 4 июня, так совпало, что как раз в день рождения отца. Поднялась температура. Отказали ноги.

Сейчас врачи предпринимают все возможное, чтобы вытащить ее из тяжелого состояния, пробуют разные препараты. Но улучшений пока нет. "Врачи очень хорошие, все стараются. Диагноз поставлен – эпилепсия. Но точные способы лечения, которые подойдут именно для Аннии, определить трудно", - говорит Угис, отец Аннии.

Состояние тяжелое, поэтому просто ждать нельзя. Обеспокоенные родители стали искать разные варианты и нашли специализированную клинику в Барселоне, где согласились взять девушку на полное обследование, сделать МРТ и электроэнцефалографию в динамике и назначить курс лечения. У испанских врачей этой клиники большой опыт по части таких заболеваний и новейшая супер-чувствительная аппаратура.

Стоимость обследования с консультациями профессоров высокая – более 13 000 евро. Часть суммы родители постараются собрать сами, одолжат, используют свои отпускные, и зарплаты. Но 9 000 евро им достать просто неоткуда. Время в клинике уже назначено – 24 июня. А дальше Аннии предстоит лечение, на которое тоже понадобятся средства. Очень нужна помощь.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Аннии до 19 июня.

В фонде ziedot.lvдля Аннии Адаты открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого пойдут напрямую в испанскую клинику. Все деньги, которые поступят выше указанной суммы, будут зарезервированы для дальнейшего лечения Аннии Адаты.

Анния с отцом. Он повезет её в Испанию на машине - самолет девочка не перенесёт.

В Испанию за надеждой

В семье Аннии, кроме нее, еще двое детей. Самому младшему братику 9 лет. Живут они в Валмиере. Сейчас вся семья думает только об одном и мечтает, чтобы Анния выздоровела. В Испанию папа повезет ее на машине. Лететь самолетом ей нельзя. Дорога будет тяжелая и непростая – минимум, 34 часа. Но они поедут за надеждой. И верят, что все получится.

Каждое воскресенье родители обязательно ездят в церковь. И стараются отвезти туда дочку, если она дома.

До болезни Анния занималась в воскресной школе, пела в церковном хоре. Родители уверены, что у неё сильный ангел-хранитель. "Когда начались приступы, она стала падать. Но ни разу ни одной царапины, ни одного синяка не было, - как будто её кто-то поддерживал,” - рассказывает папа.

Анния по натуре – чувствительная и чуткая к каждой мелочи. Папа называет дочку "спящей принцессой". "Ждем, когда проснется. Если верить сказкам, когда-нибудь принц ее расколдует", - грустно улыбается он.

Вообще-то принц уже есть. И любовь есть. Очень трогательная и красивая. Прямо Ромео и Джульетта. “Только у нас, в отличие от шекспировских героев, с родителями жениха прекрасные отношения. И мы все надеемся, что у наших детей всё будет хорошо", - говорит Угис.

С Мартиньшем Анния знакома с детства. Он уже купил помолвочные кольца и подарил Аннии. Собирались заказывать белое платье, но июньские приступы перечеркнули планы. Мартиньш постоянно в больнице с Аннией, беспокоится, переживает. Она, как только приступы отпускают, cразу ищет его глазами. В Испанию он поедет с любимой девушкой вместе – помогать. Будет меняться за рулем с отцом Аннии.

Когда удастся справиться с болезнью, они обязательно поженятся. В это верят обе семьи – и родители, и бабушки с дедушками.

Угис до этого момента сам много помогал другим, откликался на просьбы людей, попавших в беду. Сейчас люди помогают его дочери. В том числе и те, кого он лично не знает. Недавно, прочитав информацию про Аннию в интернете, ему позвонила незнакомая женщина из Барселоны, обещала помочь устроиться, найти жилье на время лечения, сориентировать в незнакомом городе.

Как помочь?

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Аннии Адаты до 19 июня.

В фонде ziedot.lvдля Аннии Адаты открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ, все средства с которого пойдут напрямую в испанскую клинику. Все деньги, которые поступят выше указанной суммы, будут зарезервированы для дальнейшего лечения Аннии Адаты.

Спасибо всем, кто откликнется!

Помочь можно также прямым перечислением через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Annijai Adatai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Авторы и ведущие программы - журналисты Рита Трошкина и Ольга Авдевич.